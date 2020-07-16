Коронавирус
КоммерсантъСобянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19. При этом он уточнил, что риски новой вспышки коронавируса все-таки есть.
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с чего всё началось
Мэр уверен, что повторный карантин Москве не грозит.Комсомольская правдавчера в 18:01
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Собянин объяснил, ждать ли в Москве вторую волну эпидемии коронавируса
Комсомольская правдавчера в 18:01
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Общество
В Крыму с 16 июля снизят цены на бензин на 1 рубль
«С 16 июля в Крыму будут на 1 рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек — на дизельное топливо», — заявил он.
RT на русском вчера в 12:04
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Политика
Президент Польши рассказал о беседе с пранкерами Вованом и Лексусом
Президент Польши Анджей Дуда рассказал в Twitter о своей беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за генсека ООН Антониу Гутерреша.
Газета.Ru вчера в 12:30
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс вчера в 15:37
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Политика
Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ
Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM вчера в 17:49
Общество
Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч
Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Общество
Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова
Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
Технологии
Американская вакцина против коронавируса дала сильный иммунный ответ
27 июля Moderna готовится приступить к масштабным исследованиям вакцины против коронавируса.
Мир новостей вчера в 05:05
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Происшествия
Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ вчера в 11:39
Политика
Россия отказалась от участия в немецкой выставке из-за позиции по Сталину и тайной полиции
Российская сторона отказалась предоставить экспонаты для немецкой выставки, посвященной 75-летию Потсдамской конференции.
Znak.com 02:03
Общество
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru 02:20
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Космос
Власти США ведут подготовку запуска пяти новейших ракет в космос
Политика Сегодня 14 июля в 20:29
Политика
Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании
Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами.
РАПСИ 14 июля в 10:18
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:03
Футбол
«Спартак» разгромил «Ахмат» в чемпионате России по футболу
Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 обыграли грозненский "Ахмат" в матче 29-го тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги.
Интерфакс-Спорт вчера в 13:00
Общество
В США демонтируют памятник основателю русских поселений на Аляске
Стоит отметить, что Александр Баранов был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков.
Страна Советов on-line вчера в 15:03
Экономика
Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных
Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.
Национальная служба новостей 01:29
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Общество
Украинская телеведущая лишилась переднего зуба во время прямого эфира
Передний зуб выпал изо рта журналистки, когда та читала новости на телевидении.
Экономика сегодня вчера в 09:14
Общество
Лукашенко не указал никакого имущества в декларации о доходах
За 2019 год президент заработал 117 тысяч белорусских рублей Президент Белоруссии Александр Лукашенко не задекларировал никакой недвижимости и машин.
АМИТЕЛ вчера в 23:11
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru вчера в 09:46
Здоровье
Федеральное СМИ назвало Алтайский край коронавирусной аномалией
Сайт bfm.ru назвал Алтайский край, Туву и Санкт-Петербург коронавирусными аномалиями России.
Алтапресс 00:34