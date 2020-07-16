Мэр уверен, что повторный карантин Москве не грозит.

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19. При этом он уточнил, что риски новой вспышки коронавируса все-таки есть.

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