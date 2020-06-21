Общество
РИА НовостиСобянин надеется на восстановление работы столичного общепита за месяц
Ресторанный бизнес по объему уже достиг 65% от того, что было до пандемии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1", выразив уверенность, что за ближайший месяц общепит в столице полностью восстановится.
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Политика
Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу
Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК вчера в 10:52
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Политика
Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин рассказал, что занимается спортом или слушает музыку, когда у него есть свободное время.
РИА Новости 04:36
Политика
Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты
Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Lenta.ru 08:08
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Политика
Трамп предложил уменьшить число тестов на коронавирус в США
Вашингтон, 21 июня 2020, 12:38 — REGNUM Количество проводимых в США тестов на коронавирус нужно уменьшить, чтобы снизилось число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране.
REGNUM 05:38
Политика
ДНР откроет границу с Украиной 22 июня
«С 22 июня на КПВВ "Еленовка" будет осуществляться ежедневный пропуск всех желающих граждан выехать на территорию Украины», — говорится в сообщении.
Украина.ру 07:50
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском вчера в 10:49
Общество
Беглов рассказал об отмене коронавирусных ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 21 июня 2020, 14:13 — REGNUM В борьбе с коронавирусом властям Петербурга «приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан».
REGNUM 07:13
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Происшествия
Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
Известия 07:48
Здоровье
«Проводится внеплановая проверка». Заявление Минздрава региона о распространении коронавируса в Димитровграде
В настоящее время Министерством здравоохранения Ульяновской области проводится внеплановая проверка с целью оценки ситуации в данном муниципальном образовании.
Ulpressa 01:50
Общество
С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
Общество
Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом
В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
Авто
Автомобили Mercedes-AMG получат электрифицированный турбокомпрессор
Работает «электрифицированный» турбокомпрессор от бортовой 48-вольтовой электросети и раскручивается до 170 000 об/мин. Оптимальный температурный режим системе обеспечивает соединение турбокомпрессора, электромотора и силовой электроники с контуром охлаждения двигателя.
Движок 18 июня в 10:16
Политика
Путин оценил успехи России в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководству страны в целом удалось защитить граждан от коронавируса.
РИА Новости 07:09
Кино
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси
Главный приз фестиваля Анси достался мультфильму французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary).
Интерфакс 05:08
Здоровье
Названы три правила, которые помогут избежать новой волны коронавируса
Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал, как избежать нового скачка заболеваемости коронавирусом.
НТВ 08:24
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском 06:59
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
Происшествия
В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен
Полиция проводит проверку после того, как группа подростков у метро напала на семейную пару безработных уличных музыкантов из-за того, что молодым людям не понравились песни под гитару, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:18
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева выложила снимок, отфотошопленный до неузнаваемости
На критику ответила Лера Кудрявцева – она тоже решила показать, как может измениться, если подключить к фото фотошоп.
ToDay News Ufa 08:26