Общество

РИА НовостиРИА НовостиСобянин надеется на восстановление работы столичного общепита за месяц

Ресторанный бизнес по объему уже достиг 65% от того, что было до пандемии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1", выразив уверенность, что за ближайший месяц общепит в столице полностью восстановится.
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Собянин назвал сроки восстановления общепита в Москве

РБК02:48

Собянин надеется на восстановление работы столичного общепита за месяц

РИА Новости01:40

Ресторанный бизнес в Москве заработал на 65 процентов после снятия ограничений

Вечерняя Москва01:25

Собянин назвал сроки восстановления общепита в Москве

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Собянин: Ресторанный бизнес в Москве заработал на 65% после снятия ограничений из-за пандемии

Агентство Москва01:29

Собянин заявил, что ресторанный бизнес в Москве после снятия ограничений заработал на 65%

ТАСС01:39

Ресторанный бизнес в Москве после снятия ограничений заработал на 65% – Собянин

Москва 2401:24
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Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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