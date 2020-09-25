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РБК
РБК

Собянин напомнил москвичам о необходимости носить маски

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве жителей столицы просят строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте и в общественных местах. Об этом в своем блоге заявил мэр столицы Сергей Собянин.В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
Вирус пока не побежден, пандемия еще продолжается. И, как я уже говорил, на нее может наложиться осенне-зимний всплеск простудных заболеваний. Поэтому сегодня от каждого из нас вновь требуется дисциплина и ответственность.
С чего всё началось
— Прошу вас строго соблюдать масочный и перчаточный режим в транспорте, магазинах и других общественных местах, — говорится в обращении
 главы города.
Вечерняя Москва02:00
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РБК

Собянин напомнил москвичам о необходимости носить маски

РБК03:50
Газета.Ru

Собянин попросил москвичей строго соблюдать масочный и перчаточный режим

Газета.Ru01:30
Российская газета

Собянин: Вирус не побежден, пандемия продолжается

Российская газета01:46
Москва 24

Москвичам напомнили о необходимости носить маски в общественных местах

Москва 2401:36
Агентство Москва

Сергей Собянин напомнил о необходимости носить маски и перчатки в общественных местах

Агентство Москва01:32
Вечерняя Москва

Собянин напомнил о необходимости носить маски и перчатки в общественных местах

Вечерняя Москва02:00
РИАМО

Мэр Москвы напомнил жителям о необходимости носить маски и перчатки в общественных местах

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