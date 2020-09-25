Собянин напомнил москвичам о необходимости носить маски
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Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве жителей столицы просят строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте и в общественных местах. Об этом в своем блоге заявил мэр столицы Сергей Собянин.В источнике
Вирус пока не побежден, пандемия еще продолжается. И, как я уже говорил, на нее может наложиться осенне-зимний всплеск простудных заболеваний. Поэтому сегодня от каждого из нас вновь требуется дисциплина и ответственность.
С чего всё началось
— Прошу вас строго соблюдать масочный и перчаточный режим в транспорте, магазинах и других общественных местах, — говорится в обращении
главы города.
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