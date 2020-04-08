Коронавирус

РБКРБКСобянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей

После введения режима обязательной самоизоляции по столице передвигается лишь четверть населения города. Об этом на совещании президента с главами регионов заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
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По Москве передвигается только четверть жителей

РИАМОвчера в 13:28

Сергей Собянин сообщил об оптимальном балансе передвигающихся по Москве

Вечерняя Москвавчера в 12:20

Четверть населения Москвы передвигается по городу – Собянин

Москва 24вчера в 12:56

Собянин назвал долю продолжающих перемещения по Москве людей

Известиявчера в 12:37

Сергей Собянин: Четверть москвичей продолжают передвигаться по столице

Агентство Москвавчера в 12:30

Собянин рассказал Путину о последствиях закрытия Москвы из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 12:22

Собянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей

РБКвчера в 13:15
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Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Происшествия

Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Москве

Lenta.ru вчера в 18:41
Шоу-бизнес

Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин

РИА Новости вчера в 14:14
Игры

Вот так выглядят стильные логотипы банд из мира Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt Red в рамках конкурса Cyber-up Your PC, участникам которого предстоит придумать дизайн для корпуса персонального компьютера в стиле Cyberpunk 2077, опубликовала логотипы семи банд, которые обитают в мегаполисе Найт-Сити.
Городской портал Новый Нижний вчера в 12:00
Происшествия

Рауля Арашукова обвинили по полной программе

По версии следствия, Рауль Арашуков дал своему сыну, экс-сенатору от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфу Арашукову, указание о ликвидации в 2010 году лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, претендовавшего на пост руководителя КЧР.
Коммерсантъ вчера в 14:08
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
Общество

В Кузбассе сняли режим нерабочих дней с ряда предприятий

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение, которое снимает режим нерабочих дней с ряда предприятий.
РИА Новости вчера в 22:43
Общество

Определен вероятный пик пандемии коронавируса

Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.
Lenta.ru вчера в 17:08
Политика

Жители Германии выразили свое отношение к проекту «Северный поток-2»

Как сообщает ToDay News Ufa, большинство жителей Германии выступают за возобновление экономических отношений с Россией и поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2».
ToDay News Ufa вчера в 14:37
Биатлон

Глава СБР: среди кандидатов на пост тренеров сборной есть и иностранцы

Среди предложенных кандидатур на пост тренеров сборной России присутствуют и иностранные специалисты, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
РИА Новости вчера в 14:21
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
RuNews24.ru 07 апреля в 02:34
Гаджеты

К осени AMD может представить загадочные настольные Ryzen 4000

Компания AMD пока что представила лишь мобильные процессоры Ryzen 4000, тогда как в настольном сегменте продолжает предлагать чипы серии Ryzen 3000.
3DNews вчера в 18:01
Общество

Коронавирус выявлен еще у 25 въехавших в КНР через Приморье китайцев

В граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявлено заражение коронавирусом еще у 25 граждан Китая, вернувшихся из РФ.
Российская газета 07 апреля в 22:46
Наука

В Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за 48 часов

Канберра, 8 апреля 2020, 23:16 — REGNUM Антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение возбудителя коронавируса пневмонии COVID-19 в организме человека за двое суток, сообщили 8 апреля австралийские учёные из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне в журнале Antiviral Research.
REGNUM вчера в 16:16
Политика

Демократ Берни Сандерс выходит из президентской гонки в США

Сенатор США Берни Сандерс приостановил свою предвыборную кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 11:39
Общество

В Омской области ввели режим ЧС

ИА Красная Весна вчера в 15:23
Наука

Новый фермент сможет переработать 90 процентов пластиковых бутылок

Ученые синтезировали усовершенствованную гидролазу — фермент, который расщепляет до 90 процентов ПЭТ (полиэтилентерефталата) на мономеры за 10 часов.
N+1 вчера в 12:21
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Общество

Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
RT на русском вчера в 11:13
Хоккей

«Металлург» объявил об изменениях в тренерском штабе

Тренерский штаб клуба покинули старший тренер Виктором Козлов, помощник главного тренера Иржи Калоус, тренер вратарей Андрей Болсуновский и тренер по общей физической подготовке Мартин Итерски.
Metaratings вчера в 14:12
Общество

Рейсы в Сеул для вывоза туристов отменили на Дальнем Востоке

Рейсы из Хабаровска и Владивостока в Сеул для вывоза дальневосточных туристов вновь отменены.
EastRussia вчера в 22:36
Происшествия

Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве

Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
BFM.ru вчера в 08:21
Транспорт

Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы

Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы Новый алгоритм вывоза россиян, застрявших за границей, отсекает от возвращения на родину тех, кто уехал до 1 января 2020 года, передает полномочия по формированию вывозных списков от МИДа к Минкомсвязи и обозначает основным перевозчиком «Аэрофлот».
Коммерсантъ вчера в 15:14
Политика

На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа

Против "Северного потока — 2" активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.
РИА Новости вчера в 22:58
Политика

Анонсировано новое телеобращение Путина к россиянам

Обращение президента ожидается "в ближайшее время". Кремль анонсировал новое обращение Владимира Путина к россиянам.
Деловое.ТВ вчера в 08:08
Гаджеты

Телевизор Xiaomi Full Screen TV Pro 75 поступает в продажу в Китае

В Китае начинаются продажи нового телевизора Xiaomi Full Screen TV Pro 75.
Ридус вчера в 12:57
Политика

Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»

Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
REGNUM вчера в 05:56
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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