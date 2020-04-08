Коронавирус
РБКСобянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей
После введения режима обязательной самоизоляции по столице передвигается лишь четверть населения города. Об этом на совещании президента с главами регионов заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
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Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Происшествия
Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Москве
Шоу-бизнес
Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин
Игры
Вот так выглядят стильные логотипы банд из мира Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt Red в рамках конкурса Cyber-up Your PC, участникам которого предстоит придумать дизайн для корпуса персонального компьютера в стиле Cyberpunk 2077, опубликовала логотипы семи банд, которые обитают в мегаполисе Найт-Сити.
Происшествия
Рауля Арашукова обвинили по полной программе
По версии следствия, Рауль Арашуков дал своему сыну, экс-сенатору от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфу Арашукову, указание о ликвидации в 2010 году лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, претендовавшего на пост руководителя КЧР.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Общество
В Кузбассе сняли режим нерабочих дней с ряда предприятий
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение, которое снимает режим нерабочих дней с ряда предприятий.
Общество
Определен вероятный пик пандемии коронавируса
Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.
Политика
Жители Германии выразили свое отношение к проекту «Северный поток-2»
Как сообщает ToDay News Ufa, большинство жителей Германии выступают за возобновление экономических отношений с Россией и поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2».
Биатлон
Глава СБР: среди кандидатов на пост тренеров сборной есть и иностранцы
Среди предложенных кандидатур на пост тренеров сборной России присутствуют и иностранные специалисты, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
Гаджеты
К осени AMD может представить загадочные настольные Ryzen 4000
Компания AMD пока что представила лишь мобильные процессоры Ryzen 4000, тогда как в настольном сегменте продолжает предлагать чипы серии Ryzen 3000.
Общество
Коронавирус выявлен еще у 25 въехавших в КНР через Приморье китайцев
В граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявлено заражение коронавирусом еще у 25 граждан Китая, вернувшихся из РФ.
Наука
В Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за 48 часов
Канберра, 8 апреля 2020, 23:16 — REGNUM Антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение возбудителя коронавируса пневмонии COVID-19 в организме человека за двое суток, сообщили 8 апреля австралийские учёные из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне в журнале Antiviral Research.
Политика
Демократ Берни Сандерс выходит из президентской гонки в США
Сенатор США Берни Сандерс приостановил свою предвыборную кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает ТАСС.
Общество
В Омской области ввели режим ЧС
Наука
Новый фермент сможет переработать 90 процентов пластиковых бутылок
Ученые синтезировали усовершенствованную гидролазу — фермент, который расщепляет до 90 процентов ПЭТ (полиэтилентерефталата) на мономеры за 10 часов.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Общество
Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
Хоккей
«Металлург» объявил об изменениях в тренерском штабе
Тренерский штаб клуба покинули старший тренер Виктором Козлов, помощник главного тренера Иржи Калоус, тренер вратарей Андрей Болсуновский и тренер по общей физической подготовке Мартин Итерски.
Общество
Рейсы в Сеул для вывоза туристов отменили на Дальнем Востоке
Рейсы из Хабаровска и Владивостока в Сеул для вывоза дальневосточных туристов вновь отменены.
Происшествия
Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве
Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
Транспорт
Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы
Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы Новый алгоритм вывоза россиян, застрявших за границей, отсекает от возвращения на родину тех, кто уехал до 1 января 2020 года, передает полномочия по формированию вывозных списков от МИДа к Минкомсвязи и обозначает основным перевозчиком «Аэрофлот».
Политика
На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа
Против "Северного потока — 2" активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.
Политика
Анонсировано новое телеобращение Путина к россиянам
Обращение президента ожидается "в ближайшее время". Кремль анонсировал новое обращение Владимира Путина к россиянам.
Гаджеты
Телевизор Xiaomi Full Screen TV Pro 75 поступает в продажу в Китае
В Китае начинаются продажи нового телевизора Xiaomi Full Screen TV Pro 75.
Политика
Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»
Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.