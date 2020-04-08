Коронавирус

РБКРБКСобянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей

После введения режима обязательной самоизоляции по столице передвигается лишь четверть населения города. Об этом на совещании президента с главами регионов заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
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Собянин назвал долю продолжающих перемещения по Москве людей

Известия12:37

Собянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей

РБК13:15

Четверть населения Москвы передвигается по городу – Собянин

Москва 2412:56

По Москве передвигается только четверть жителей

РИАМО13:28

Сергей Собянин: Четверть москвичей продолжают передвигаться по столице

Агентство Москва12:30

Собянин рассказал Путину о последствиях закрытия Москвы из-за коронавируса

Lenta.ru12:22

Сергей Собянин сообщил об оптимальном балансе передвигающихся по Москве

Вечерняя Москва12:20
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Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv вчера в 05:44
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета 10:52
Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
ФАН вчера в 07:47
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru 09:15
Политика

Путин поручил правительству продлить срок действия водительских прав

Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления срока действия водительских прав и других документов не менее, чем на три месяца.
Известия 11:39
Здоровье

В Бурятии выписали первых пациентов, выздоровевших от коронавируса

Информ Полис online 09:20
Игры

В новом трейлере Streets of Rage 4 показали «пиксельных» персонажей

Компания DotEmu сообщила о том, что в Streets of Rage 4 будет в общей сложности 12 дополнительных персонажей из прошлых частей серии.
Городской портал Новый Нижний 17:00
Происшествия

Золотодобытчика в утонувшем бульдозере обнаружили на Колыме

Как сообщает MagadanMedia со ссылкой на областной СУ СКР, 8 апреля в водоеме рядом с поселком Дебин обнаружили утонувший бульдозер.
РЕН ТВ 20:00
Экономика

Операторы водоснабжения фиксируют резкое падение собираемости платежей

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения совместно с крупнейшими частными операторами отрасли "Росводоканал" и РКС направили обращение в правительство РФ в связи со снижением собираемости платежей более чем на 50%, говорится в сообщении ассоциации.
РИА Новости 07:52
Авто

Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию

За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).
Российская газета 07:06
Происшествия

Сахалинца осудят за вырубку больше тысячи кубометров деревьев

В результате уничтожено более тысячи кубометров деревьев. Сумма ущерба - больше 9 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд.
АСТВ 20:46
Общество

В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
РИА Новости 03:45
Экономика

Кто может рассчитывать на прибавку к пенсии в тысячу рублей с 1 мая 2020 года

Дополнительная денежная прибавка в размере одной тысячи рублей к пенсии появится 1 мая 2020 года.
Primpress.ru 18:00
Общество

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили изменения легких

Газета.Ru 13:24
Экономика

Правительство России разработало стресс-сценарий с карантином до осени

«Мягкий» сценарий предполагают низкие цены на нефть российской марки Urals на уровне 20 долларов за баррель до конца 2020 года с последующим восстановлением до 35 долларов к концу 2022 года, курс доллара выше 80 рублей, а также ужесточение в России карантинных мер, включая закрытие крупных городов.
Ридус 06 апреля в 01:55
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Здоровье

Американский эпидемиолог назвал лучшее средство защиты от коронавируса

Американский врач отметил, что использование медицинской маски позволит человеку избежать непроизвольных касаний лица, из-за которых вирус, как правило, и попадает в организм.
Слово и Дело 11:25
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Газета.Ru 20:31
Футбол

Эрнан Креспо: «Если для вас величие заключается в победе на чемпионате мира, то футбол должен Месси»

Месси много сделал для футбола на мировом уровне. То, что он не выиграл чемпионат мира, не меняет его величия.
Матч ТВ 17:29
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
Наука

Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости 15:40
Здоровье

У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса

Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Lenta.ru 09:09
Наука

Врачи: четыре привычки избавят от болезней после 40 лет

Российская газета 08:12
Авто

Nissan Frontier 2021 года станет легче и получит новые особенности

В конце прошлого года стало известно, что новинка следующего поколения получит 6-диапазонную МКПП и базовую "тележку", электрическую установку и обновленное шоссе.
Car.ru 05:25
Здоровье

Еще 7 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Красноярском крае

"На 14.00 часов 08.04.2020 г. за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано всего 39 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (+ 7 за последние сутки, жители г. Красноярска – 6, Курагинский район – 1), из них 8 человек выздоровели (+ 3 за последние сутки)", - сообщается на сайте краевого Роспотребнадзора.
Столица 24 03:39
Общество

Дерматологи предупредили о кожном симптоме коронавируса

Врачи из Национального союза дерматологов-венерологов Франции рассказали о кожном симптоме заболевания новым коронавирусом.
BFM.ru 07:51
Космос

Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной

ТАСС Наука 12:38
Общество

Министерство просвещения: регионы будут готовы к любым сценариям реализации образовательного процесса

Министерство просвещения подготовило и направило в регионы рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер для обеспечения образовательного процесса в стране при любых сценариях развития эпидемиологической ситуации.
Российское образование 10:04
Энергетика

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК 13:23
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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