Коронавирус
РБКСобянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей
После введения режима обязательной самоизоляции по столице передвигается лишь четверть населения города. Об этом на совещании президента с главами регионов заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
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Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы
Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Политика
Путин поручил правительству продлить срок действия водительских прав
Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления срока действия водительских прав и других документов не менее, чем на три месяца.
Здоровье
В Бурятии выписали первых пациентов, выздоровевших от коронавируса
Игры
В новом трейлере Streets of Rage 4 показали «пиксельных» персонажей
Компания DotEmu сообщила о том, что в Streets of Rage 4 будет в общей сложности 12 дополнительных персонажей из прошлых частей серии.
Происшествия
Золотодобытчика в утонувшем бульдозере обнаружили на Колыме
Как сообщает MagadanMedia со ссылкой на областной СУ СКР, 8 апреля в водоеме рядом с поселком Дебин обнаружили утонувший бульдозер.
Экономика
Операторы водоснабжения фиксируют резкое падение собираемости платежей
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения совместно с крупнейшими частными операторами отрасли "Росводоканал" и РКС направили обращение в правительство РФ в связи со снижением собираемости платежей более чем на 50%, говорится в сообщении ассоциации.
Авто
Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию
За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).
Происшествия
Сахалинца осудят за вырубку больше тысячи кубометров деревьев
В результате уничтожено более тысячи кубометров деревьев. Сумма ущерба - больше 9 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд.
Общество
В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса
За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
Экономика
Кто может рассчитывать на прибавку к пенсии в тысячу рублей с 1 мая 2020 года
Дополнительная денежная прибавка в размере одной тысячи рублей к пенсии появится 1 мая 2020 года.
Экономика
Правительство России разработало стресс-сценарий с карантином до осени
«Мягкий» сценарий предполагают низкие цены на нефть российской марки Urals на уровне 20 долларов за баррель до конца 2020 года с последующим восстановлением до 35 долларов к концу 2022 года, курс доллара выше 80 рублей, а также ужесточение в России карантинных мер, включая закрытие крупных городов.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Здоровье
Американский эпидемиолог назвал лучшее средство защиты от коронавируса
Американский врач отметил, что использование медицинской маски позволит человеку избежать непроизвольных касаний лица, из-за которых вирус, как правило, и попадает в организм.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Футбол
Эрнан Креспо: «Если для вас величие заключается в победе на чемпионате мира, то футбол должен Месси»
Месси много сделал для футбола на мировом уровне. То, что он не выиграл чемпионат мира, не меняет его величия.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Наука
Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Здоровье
У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса
Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Наука
Врачи: четыре привычки избавят от болезней после 40 лет
Авто
Nissan Frontier 2021 года станет легче и получит новые особенности
В конце прошлого года стало известно, что новинка следующего поколения получит 6-диапазонную МКПП и базовую "тележку", электрическую установку и обновленное шоссе.
Здоровье
Еще 7 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Красноярском крае
"На 14.00 часов 08.04.2020 г. за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано всего 39 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (+ 7 за последние сутки, жители г. Красноярска – 6, Курагинский район – 1), из них 8 человек выздоровели (+ 3 за последние сутки)", - сообщается на сайте краевого Роспотребнадзора.
Общество
Дерматологи предупредили о кожном симптоме коронавируса
Врачи из Национального союза дерматологов-венерологов Франции рассказали о кожном симптоме заболевания новым коронавирусом.
Общество
Министерство просвещения: регионы будут готовы к любым сценариям реализации образовательного процесса
Министерство просвещения подготовило и направило в регионы рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер для обеспечения образовательного процесса в стране при любых сценариях развития эпидемиологической ситуации.
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.