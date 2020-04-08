Коронавирус

РБКРБКСобянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей

После введения режима обязательной самоизоляции по столице передвигается лишь четверть населения города. Об этом на совещании президента с главами регионов заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
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Собянин рассказал Путину о последствиях закрытия Москвы из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 12:22

Мэр Москвы назвал бессмысленным закрытие предприятий не из сферы услуг

РБКвчера в 13:59

Четверть населения Москвы передвигается по городу – Собянин

Москва 24вчера в 12:56

Собянин назвал долю продолжающих перемещения по Москве людей

Известиявчера в 12:37

Сергей Собянин: Четверть москвичей продолжают передвигаться по столице

Агентство Москвавчера в 12:30

По Москве передвигается только четверть жителей

РИАМОвчера в 13:28

Сергей Собянин сообщил об оптимальном балансе передвигающихся по Москве

Вечерняя Москвавчера в 12:20
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Общество

Путин объявил о повышенных выплатах медикам за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин объявил о том, что в течение трех месяцев медицинские работники, которые напрямую контактируют с людьми, зараженными коронавирусом и помогают в борьбе с пандемией, получат премии.
Радио Business FM Челябинск вчера в 08:42
Происшествия

В российском регионе резко выросло число зараженных коронавирусом

В Брянской области, где произошло массовое заражение коронавирусом в религиозной общине, резко выросло число пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 02:52
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Политика

Трамп нашел причину провала Сандерса в президентской гонке

Президент США Дональд Трамп нашел причину провала снявшего свою кандидатуру в президентской гонке сенатора-демократа Берни Сандерса.
Lenta.ru вчера в 13:57
Армия и оружие

В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии

"Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.
РИА Новости вчера в 20:36
Здоровье

В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

Главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 02:19
Происшествия

В Москве загорелся дом престарелых

В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Ведомости вчера в 15:27
Здоровье

Карантин с РКБ имени Куватова в Уфе снят

Здание будет закрыто на дезинфекцию Жесткие карантинные меры с крупнейшей в Уфе РКБ имени Куватова сняты.
Правда ПФО 02:01
Здоровье

На помощь врачам Коми прибудут реаниматологи из трех городов России

ИА БНК вчера в 15:36
Политика

Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 09:20
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
Общество

Акцию «Бессмертный полк» могут провести онлайн

Smolnarod.ru вчера в 06:01
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус

Челябинск, 9 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь заражён коронавирусом.
REGNUM 02:13
Транспорт

Самолёты с россиянами возвращаются из-за рубежа полупустыми

Лайнеры, которые вывозят россиян из-за границы, возвращаются на родину налегке.
News.ru 00:41
Общество

Еще 40 заболевших коронавирусом въехали в Хэйлунцзян из России

Еще 40 заболевших коронавирусной инфекцией граждан Китая въехали в Хэйлунцзян из России, диагноз у них подтвердился за минувшие сутки, сообщает Комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян.
Дебри-ДВ вчера в 23:41
Происшествия

Пять новых больных коронавирусом выявили в Новосибирске

В Новосибирской области выявили еще пять заболевших коронавирусной инфекцией.
АиФ Новосибирск 00:27
Общество

В США поставлен новый антирекорд по числу жертв коронавируса за сутки

В США поставлен новый антирекорд по числу жертв коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 22:55
Происшествия

На Байкале медведь загнал туриста на дерево

REGNUM вчера в 05:12
Происшествия

С Арашукова-старшего сняли обвинение в хищении газа на 32 млрд рублей

Москва, 9 апреля 2020, 09:03 — REGNUM Из уголовного дела советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова исчезло обвинение в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 32 млрд рублей.
REGNUM 02:03
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Общество

Роспотребнадзор провел более 1 млн тестов на коронавирус

Более миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса нового типа проведено в России, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.
ТАСС 01:48
Политика

На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Газета.Ru 02:31
Общество

Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
Lenta.ru 00:30
Политика

На Украине изменили условия карантина

Как сообщили в пресс-службе украинского кабинета министров, разрешена работа объектов почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, работ по сбору отходов, торговле строительными материалами и химчистки.
RuNews24.ru 01:38
Происшествия

Ограбивший пенсионерку житель Казани ответит за ее смерть

После кончины 80-летней казанской пенсионерки, подвергшейся нападению грабителя, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, говорится в сообщении регионального управления СКР.
Вести.Ru 01:50
Авто

Российский авторынок в марте вырос на 4%

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц.
Автоновости дня вчера в 07:30
Армия и оружие

Более 4000 дагестанцев отправятся на военную службу этой весной

По словам военного комиссара Дагестана Даитбега Мустафаева 4200 дагестанцев весной отправятся на военную службу.
Темирхан-Шура 02:44
Футбол

Селюк раскритиковал Смолова за возвращение в Россию во время карантина

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал форварда «Сельты» Федора Смолова за возвращение в Россию во время карантина.
Vprognoze.ru 07 апреля в 11:08
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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