Коронавирус
РБКСобянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей
После введения режима обязательной самоизоляции по столице передвигается лишь четверть населения города. Об этом на совещании президента с главами регионов заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
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Общество
Путин объявил о повышенных выплатах медикам за борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин объявил о том, что в течение трех месяцев медицинские работники, которые напрямую контактируют с людьми, зараженными коронавирусом и помогают в борьбе с пандемией, получат премии.
Происшествия
В российском регионе резко выросло число зараженных коронавирусом
В Брянской области, где произошло массовое заражение коронавирусом в религиозной общине, резко выросло число пациентов с коронавирусом.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Политика
Трамп нашел причину провала Сандерса в президентской гонке
Президент США Дональд Трамп нашел причину провала снявшего свою кандидатуру в президентской гонке сенатора-демократа Берни Сандерса.
Армия и оружие
В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии
"Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.
Здоровье
В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом
Главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Москве загорелся дом престарелых
В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Здоровье
Карантин с РКБ имени Куватова в Уфе снят
Здание будет закрыто на дезинфекцию Жесткие карантинные меры с крупнейшей в Уфе РКБ имени Куватова сняты.
Здоровье
На помощь врачам Коми прибудут реаниматологи из трех городов России
Политика
Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Общество
Акцию «Бессмертный полк» могут провести онлайн
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Общество
У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус
Челябинск, 9 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь заражён коронавирусом.
Транспорт
Самолёты с россиянами возвращаются из-за рубежа полупустыми
Лайнеры, которые вывозят россиян из-за границы, возвращаются на родину налегке.
Общество
Еще 40 заболевших коронавирусом въехали в Хэйлунцзян из России
Еще 40 заболевших коронавирусной инфекцией граждан Китая въехали в Хэйлунцзян из России, диагноз у них подтвердился за минувшие сутки, сообщает Комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян.
Происшествия
Пять новых больных коронавирусом выявили в Новосибирске
В Новосибирской области выявили еще пять заболевших коронавирусной инфекцией.
Общество
В США поставлен новый антирекорд по числу жертв коронавируса за сутки
В США поставлен новый антирекорд по числу жертв коронавируса.
Происшествия
На Байкале медведь загнал туриста на дерево
Происшествия
С Арашукова-старшего сняли обвинение в хищении газа на 32 млрд рублей
Москва, 9 апреля 2020, 09:03 — REGNUM Из уголовного дела советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова исчезло обвинение в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 32 млрд рублей.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Общество
Роспотребнадзор провел более 1 млн тестов на коронавирус
Более миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса нового типа проведено в России, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.
Политика
На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Общество
Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»
Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
Политика
На Украине изменили условия карантина
Как сообщили в пресс-службе украинского кабинета министров, разрешена работа объектов почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, работ по сбору отходов, торговле строительными материалами и химчистки.
Происшествия
Ограбивший пенсионерку житель Казани ответит за ее смерть
После кончины 80-летней казанской пенсионерки, подвергшейся нападению грабителя, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, говорится в сообщении регионального управления СКР.
Авто
Российский авторынок в марте вырос на 4%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц.
Армия и оружие
Более 4000 дагестанцев отправятся на военную службу этой весной
По словам военного комиссара Дагестана Даитбега Мустафаева 4200 дагестанцев весной отправятся на военную службу.
Футбол
Селюк раскритиковал Смолова за возвращение в Россию во время карантина
Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал форварда «Сельты» Федора Смолова за возвращение в Россию во время карантина.