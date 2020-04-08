После введения режима обязательной самоизоляции по столице передвигается лишь четверть населения города. Об этом на совещании президента с главами регионов заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Общество Путин объявил о повышенных выплатах медикам за борьбу с коронавирусом Президент России Владимир Путин объявил о том, что в течение трех месяцев медицинские работники, которые напрямую контактируют с людьми, зараженными коронавирусом и помогают в борьбе с пандемией, получат премии.

Армия и оружие В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии "Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Наука В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Общество Еще 40 заболевших коронавирусом въехали в Хэйлунцзян из России Еще 40 заболевших коронавирусной инфекцией граждан Китая въехали в Хэйлунцзян из России, диагноз у них подтвердился за минувшие сутки, сообщает Комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян.

Политика На Украине изменили условия карантина Как сообщили в пресс-службе украинского кабинета министров, разрешена работа объектов почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, работ по сбору отходов, торговле строительными материалами и химчистки.

Происшествия Ограбивший пенсионерку житель Казани ответит за ее смерть После кончины 80-летней казанской пенсионерки, подвергшейся нападению грабителя, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, говорится в сообщении регионального управления СКР.