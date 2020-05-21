с чего всё началось

Собянин рассказал, что приглашение сдать тест на антитела будет приходить примерно 70 тыс. москвичей каждые несколько дней. В середине мая мэр Москвы заявил, что в столице начнут массовое тестирование жителей города на коронавирус.

Собянин назвал дату начала тестирования москвичей на антитела к вирусу

Общество Работодатели Москвы смогут управлять цифровыми пропусками сотрудников Столичные работодатели смогут управлять цифровыми пропусками своих сотрудников, для этого нужно авторизоваться в личном кабинете юридического лица на mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. 7

Политика МИД отреагировал на выход США из Договора по открытому небу Россия отвергает любые попытки оправдать выход США из Договора по открытому небу некими техническими проблемами.

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Политика Сенат США утвердил конгрессмена Рэтклиффа на пост главы Нацразведки Сенат США 21 мая одобрил кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки.

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Спорт В Steam бесплатно раздают шутер DayZ Игра DayZ станет бесплатной в Steam с 20:00 в четверг, 21 мая, по московскому времени. 11

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Здоровье В Великом Новгороде выявили вспышку коронавируса в детсаду Коронавирус подтвердился у трех детей и трех сотрудников детского сада №53 в Великом Новгороде, где ранее заболевание подтвердилось у медработника, сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в Telegram. 2

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Биатлон Норицын объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону Речь идёт о Норицыне и личном тренере Александра Логинова Александре Касперовиче. Норицын с 2016 года работал с женской сборной России.

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