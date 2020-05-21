Коронавирус
РБКСобянин назвал дату начала тестирования москвичей на антитела к вирусу
Собянин рассказал, что приглашение сдать тест на антитела будет приходить примерно 70 тыс. москвичей каждые несколько дней. В середине мая мэр Москвы заявил, что в столице начнут массовое тестирование жителей города на коронавирус.
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с чего всё началось
«Завтра (в пятницу, 22 мая - ред.) инфекционисты, ученые, врачи подведут итоги первого транша скрининговых исследований», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».РИАМО12:08
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Общество
Работодатели Москвы смогут управлять цифровыми пропусками сотрудников
Столичные работодатели смогут управлять цифровыми пропусками своих сотрудников, для этого нужно авторизоваться в личном кабинете юридического лица на mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 13:04
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
Политика
МИД отреагировал на выход США из Договора по открытому небу
Россия отвергает любые попытки оправдать выход США из Договора по открытому небу некими техническими проблемами.
ТВ Центр 15:30
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании
Эмин сообщил на своей странице о разводе, поблагодарил бывшую супругу за проведенное вместе время и общую дочь.
RuNews24.ru 15:24
Общество
Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня
Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто поступает в вузы.
ТАСС 07:23
Общество
Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах
Глава Красногвардейского района Альберт Османов в республике Адыгея уволился после заражения людей на похоронах.
Piter.tv 03:40
Политика
Сенат США утвердил конгрессмена Рэтклиффа на пост главы Нацразведки
Сенат США 21 мая одобрил кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки.
Московский Комсомолец 13:52
Авто
Nissan GT-R за 78 миллионов рублей стал серийным
Модель будет выпущена всего в 50 экземплярах стоимостью от 990 тысяч евро (около 78 млн рублей) каждый.
Автоновости дня вчера в 07:47
Футбол
Андрей Аршавин: «В Леверкузене жили во дворце»
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в рамках проекта 2008.fc-zenit.ru. рассказал о победе над «Байером» в 1-м матче четвертьфинала Кубка УЕФА в сезоне-2007/08.
Матч ТВ 13:34
Экономика
Правительство отказалось от идеи создания госкорпорации «Росшельф»
Правительство решило отказаться от создания госкорпорации «Росшельф», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Компания 09:35
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Спорт
В Steam бесплатно раздают шутер DayZ
Игра DayZ станет бесплатной в Steam с 20:00 в четверг, 21 мая, по московскому времени.
Дни24 10:20
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru 08:55
Общество
ОСК расторгла контракт по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»
Ранее, 3 апреля, Рахманов заявил, что пожар на «Адмирале Кузнецове» нанес ущерб в 500 млн рублей.
Известия 08:33
Здоровье
В Великом Новгороде выявили вспышку коронавируса в детсаду
Коронавирус подтвердился у трех детей и трех сотрудников детского сада №53 в Великом Новгороде, где ранее заболевание подтвердилось у медработника, сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в Telegram.
РИА Новости 15:15
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
Футбол
Доссена: «„Ливерпулю“ не хватает Кулибали для космического состава»
Бывший защитник "Ливерпуля" и "Наполи" Андреа Доссена порассуждал о возможном переходе защитника "партенопейцев" Калиду Кулибали в мерсисайдский клуб.
Soccer.ru 15:42
Космос
Специалисты NASA обнаружили в Антарктике следы параллельной вселенной
Ученые NASA смогли обнаружить в Антарктике следы параллельной вселенной. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:55
Биатлон
Норицын объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону
Речь идёт о Норицыне и личном тренере Александра Логинова Александре Касперовиче. Норицын с 2016 года работал с женской сборной России.
Metaratings 08:21
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» завершила контрольные испытания в Белом море
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" завершил контрольные испытания в Белом море и прибыл в Северодвинск.
ТАСС 11:57
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Экономика
«Дочки» системообразующих компаний смогут получать льготные кредиты
Кредиты по льготной ставке, субсидируемые государством, смогут получить как дочерние общества, так и их материнские компании.
РБК 15:39
Общество
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
Футбол
«Ювентус» начал переговоры о переходе Погба
"Ювентус" перешёл в активную фазу переговоров о переходе полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Sport.ru 15:00
Авто
Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль.
Автоновости дня вчера в 02:35