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Газета.Ru
Газета.Ru

Собянин назвал долю бессимптомных больных коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число бессимптомных больных коронавирусом в столице достигает 60%.В источнике
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Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва лидирует среди мегаполисов по объему тестирования на коронавирус

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:38
Интерфакс

В Москве число бессимптомных больных COVID-19 оценили в 60%

Интерфакс07:15
ТАСС

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна уже два месяца

ТАСС06:52
RT на русском

Собянин заявил о стабильной ситуации с коронавирусом в Москве

RT на русском07:05
Москва 24

Большинство регионов РФ прошли пик заболеваемости коронавирусом – Собянин

Москва 2407:19
РИА Новости

Собянин рассказал, сколько в Москве бессимптомных больных COVID-19

РИА Новости06:59
Агентство Москва

Мэр Москвы: В столице около 60% пациентов с коронавирусом болеют бессимптомно

Агентство Москва07:20

Германия заявила, что выборы в Белоруссии не были демократичными

Германия считает, что на президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные демократические стандарты и осуждает применение силы против демонстрантов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Газета.Ru06:00
19

Захарова заступилась за российских журналистов в Белоруссии

Многие российские журналисты, в отношении которых применяются "непропорциональные действия" в Белоруссии, запрашивали аккредитацию по всем правилам, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Газета.Ru09:15
17

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Российская газета06:35
11

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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