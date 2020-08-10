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Газета.Ru
Газета.Ru

Собянин назвал долю бессимптомных больных коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число бессимптомных больных коронавирусом в столице достигает 60%.В источнике
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Интерфакс

В Москве число бессимптомных больных COVID-19 оценили в 60%

Интерфакс07:15
РИА Новости

Мэр: кассовый оборот малого и среднего бизнеса в Москве выше докризисного

РИА Новости07:20
RT на русском

Собянин заявил о стабильной ситуации с коронавирусом в Москве

RT на русском07:05
ТАСС

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна уже два месяца

ТАСС06:52
Москва 24

Большинство регионов РФ прошли пик заболеваемости коронавирусом – Собянин

Москва 2407:19
Национальная служба новостей

В Москве около 60% пациентов с коронавирусом болеют бессимптомно

Национальная служба новостей07:10
Агентство Москва

Мэр Москвы: В столице около 60% пациентов с коронавирусом болеют бессимптомно

Агентство Москва07:20

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
Интерфакс02:24
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Писатель Крапивин повторно госпитализирован после лечения пневмонии

Советский и российский писатель Владислав Крапивин повторно доставлен в больницу после того, как 7 августа завершил лечение пневмонии, сообщила командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
News.ru05:38
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В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов

Минск, 10 августа 2020, 15:22 — REGNUM Во время массовых акций протеста в Минске после закрытия избирательных участков в ночь с 9 на 10 августа были задержаны российские журналисты, в том числе военкор, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов.
REGNUM08:22
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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