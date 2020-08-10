Собянин назвал долю бессимптомных больных коронавирусом в Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число бессимптомных больных коронавирусом в столице достигает 60%.В источнике
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