Общество
Газета.RuЖесткие ограничительные меры в Москве продлят до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что все введенные в столице ограничения будут действовать до 1 мая, передает канал "Россия 24".
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Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Энергетика
Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной
Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Российская газета 14:19
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Общество
В Петербурге могут ввести пропускной режим
В комитет по информатизации и связи Петербурга заявили, что готовы к введению пропускного режима в период самоизоляции.
Gazeta.SPb 13:37
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Шоу-бизнес
Максим Галкин запер Аллу Пугачеву в замке
Максим Галкин и Алла Пугачёва крайне серьезно относятся к пандемии коронавируса и к карантинным мерам, принятым российскими властями.
Bimru.ru 08:00
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Во Владикавказе местные жители вышли на митинг на площади в центре города, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 07:13
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Гаджеты
INOI представила кнопочный телефон с WhatsApp, Google и YouTube
Российская компания Inoi представила кнопочный телефон Inoi 283K.
The GEEK 14:38
Наука
Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса
Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.
РИА Новости 06:59
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Общество
Мишустин отменил пошлины на товары для борьбы с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин упростил процедуру ввоза в страну медицинских товаров, предназначенных для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
РБК 14:45
Здоровье
В Белоруссии опубликованы новые данные по распространению коронавируса
Минск, 20 апреля 2020, 17:13 — REGNUM Министерство здравоохранения Белоруссии опубликовало официальные данные по распространению коронавирусной инфекции сразу за несколько дней и даже по областям.
REGNUM 10:13
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
В России изменился перечень товаров первой необходимости
Сегодня, 20 апреля, правительство России внесло изменения в перечень товаров первой необходимости.
Горобзор.ру 09:37
Общество
Липецкий суд оштрафовал автора фейка о нехватке лекарств в больнице
Суд в Липецке оштрафовал автора недостоверной информации о том, что в областной инфекционной больнице не хватает оборудования и медикаментов для пациентов с коронавирусом, сообщает Липецкий областной суд.
РИА Новости 15:12
Наука
Ученые научились предсказывать дату смерти человека
Канадскими учеными разработана новая методика прогнозирования срока жизни людей, страдающих деменцией.
Ugpressa.ru 12:02
Общество
Донское правительство прокомментировало виртуальный митинг ростовчан
В правительстве Ростовской области прокомментировали виртуальный митинг, который прошёл сегодня на онлайн-картах донской столицы.
1rnd.ru 11:33
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК вчера в 00:19
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Армия и оружие
Минобороны Белоруссии оценило возможность проведения парада 9 мая
Складывающаяся в Белоруссии эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам страны проводить плановые мероприятия боевой подготовки, включая проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой отечественной войне 9 мая, говорится в письме министерства обороны страны за подписью руководителя ведомства Виктора Хренина.
РИА Новости 09:19
Общество
Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе
Кавказский узел 11:01
Общество
СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями
Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва 06:04
Футбол
Карпин может возглавить «Локомотив»
Наставник "Ростова" Валерий Карпин может возглавить московский "Локомотив", сообщает Tuttomercatoweb.
Газета.Ru 14:19