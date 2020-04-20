Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что все введенные в столице ограничения будут действовать до 1 мая, передает канал "Россия 24".

Жесткие ограничительные меры в Москве продлят до 1 мая

Общество Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи. 2,1K

Общество Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. 368

Энергетика Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов. 1,7K

Общество В Петербурге могут ввести пропускной режим В комитет по информатизации и связи Петербурга заявили, что готовы к введению пропускного режима в период самоизоляции. 44

Политика Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 2,3K

Шоу-бизнес Максим Галкин запер Аллу Пугачеву в замке Максим Галкин и Алла Пугачёва крайне серьезно относятся к пандемии коронавируса и к карантинным мерам, принятым российскими властями. 6

Общество Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции Во Владикавказе местные жители вышли на митинг на площади в центре города, сообщает корреспондент "Ъ". 7,4K

Наука Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv. 25

Общество Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 15

Общество Режим самоизоляции в России решили продлить Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними. 2,2K

Общество Мишустин отменил пошлины на товары для борьбы с коронавирусом Премьер-министр Михаил Мишустин упростил процедуру ввоза в страну медицинских товаров, предназначенных для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.

Здоровье В Белоруссии опубликованы новые данные по распространению коронавируса Минск, 20 апреля 2020, 17:13 — REGNUM Министерство здравоохранения Белоруссии опубликовало официальные данные по распространению коронавирусной инфекции сразу за несколько дней и даже по областям.

Экономика С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ). 4

Общество Липецкий суд оштрафовал автора фейка о нехватке лекарств в больнице Суд в Липецке оштрафовал автора недостоверной информации о том, что в областной инфекционной больнице не хватает оборудования и медикаментов для пациентов с коронавирусом, сообщает Липецкий областной суд. 2

Общество Донское правительство прокомментировало виртуальный митинг ростовчан В правительстве Ростовской области прокомментировали виртуальный митинг, который прошёл сегодня на онлайн-картах донской столицы. 60

Общество АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице. 7,4K

Армия и оружие Минобороны Белоруссии оценило возможность проведения парада 9 мая Складывающаяся в Белоруссии эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам страны проводить плановые мероприятия боевой подготовки, включая проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой отечественной войне 9 мая, говорится в письме министерства обороны страны за подписью руководителя ведомства Виктора Хренина. 86