Общество
Российская газетаСобянин назвал эффективным автоматический контроль пропусков в Москве
На полмиллиона человек снизился в Москве пассажиропоток с введением пропусков. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил сегодня журналистам. "Это говорит об эффективности этой системы", - подчеркнул глава города.
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Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Экономика
Помощник Глазьева ответил на критику в его адрес
Помощник министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на критику в адрес чиновника, которому ранее посоветовали снизить информационную активность.
Lenta.ru 13:14
Общество
Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице.
Вести.Ru 12:16
Общество
Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
Политика
Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
Наука
Стало известно о высокой смертности больных на ИВЛ
Lenta.ru 13:05
Общество
В Петербурге подали иск из-за ограничений в связи с коронавирусом
Более 20 жителей Санкт-Петербурга подали коллективный иск в суд с требованием признать недействующими ряд положений постановлений правительства города, которыми установлены ограничения для жителей в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространение коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на имеющуюся в распоряжении агентства копию иска.
Rambler News Service 08:37
Происшествия
Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве
В ближайшее время следствие намерено предъявить им обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Коммерсантъ 05:59
Шоу-бизнес
Умерла поэтесса и автор песен «Ласкового мая» Алла Гольцева
Поэтесса Алла Гольцева умерла на 75-м году жизни. Об этом в Instagram рассказал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.
Mockva.ru 06:43
Культура
Юрий Дудь выпустил документальный фильм о жизни в Кремниевой долине
Юрий Дудь выпустил на ютьюб-канале своего шоу «вДудь» трехчасовое видео о жизни и работе в Кремниевой долине — районе пригорода Сан-Франциско, который фактически считается мировой IT-столицей.
Афиша Daily 13:04
Политика
Дмитрия Овсянникова освободили от должности замглавы Минпромторга
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
ТАСС 13:17
Происшествия
Коронавирус подтвердился у двух медиков скорой под Воронежем
У двух сотрудников Новоусманской районной больницы оказались положительными результаты теста на коронавирус.
Обозреватель Врн 06:55
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Армия и оружие
В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru вчера в 04:14
Общество
Отключения горячей воды предложили перенести до отмены самоизоляции
В середине апреля Минстрой сообщил, что графики отключений горячей воды пока не скорректированы, а потому начать их планируется, как в предыдущие годы — в мае.
РБК 12:21
Происшествия
Севастопольцев начали штрафовать за нарушение самоизоляции
Севастополь, 23 апреля 2020, 18:16 — REGNUM Суд Севастополя привлёк к ответственности десять жителей города, наруших режим самоизоляции.
REGNUM 11:16
Политика
МИД Украины запустил кампанию по правке «Википедии» о России
В рамках кампании планируется привлечь «как можно больше людей к наполнению „Википедии“ информацией об Украине».
Телеканал 360° вчера в 22:02
Футбол
Экс-игрок «Ливерпуля»: «Диуф сказал Улье: «Передай Джеррарду, что я трахну его мать»
Бывший игрок «Ливерпуля» Флоран Синама-Понголь рассказал о стычке Стивена Джеррарда и Эль-Хаджи Диуфа в перерыве одного из матчей.
Sport24.ru 13:03
Экономика
На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже
Сокращение оплаты услуг ЖКХ среди населения министр связывает с введением режима самоизоляции, поясняя, что люди не могут оплатить услуги наличными.
РБК 04:12
Экономика
Центробанк допустил отток вкладов
Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Здоровье
Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России
Сезонная эпидемия гриппа в России завершена, сообщили специалисты Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России.
Евразия Daily вчера в 20:54
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Космос
«Ракета Победы» установлена на стартовом комплексе Байконура
Ракету-носитель "Союз-2.1а" - "Ракету Победы" - установили на стартовый стол Байконура перед запуском к МКС космического грузовика "Прогресса МС-14".
Российская газета вчера в 03:34
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv 09:21
Кино
В Японии сняли 3D-мультфильм про Гену и Чебурашку
Японские мультипликаторы сняли мультфильм про крокодила Гену и Чебурашку с применением технологий 3D.
Дилетант 08:53
Футбол
Пресс-служба сборной России изобразила Джикию в стиле Салаха
Пресс-служба сборной России решила пофантазировать над причёсками футболистов во время пандемии коронавируса.
Metaratings 12:54