Коронавирус

ИзвестияИзвестияВласти Москвы ужесточат масочный режим с 1 июня

С 1 июня в Москве ужесточается масочный режим. Любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в среду, 27 мая. В рамках дальнейшего смягчения ограничений москвичам разрешат прогулки.
Читать в источнике
Комментировать1,1K
с чего всё началось
На работе, в магазинах, аптеках, в многофункциональных центрах, любых других учреждениях и в общественном транспорте москвичи должны будут дополнительно использовать перчатки, говорится
 в блоге Собянина.
РБК13:09

Подробнее о событии

Власти обязали москвичей надевать маски при любом выходе на улицу

РБК13:09

Власти Москвы рассказали о правилах прогулок на улице

RT на русском13:30

Власти Москвы установили правила прогулок на свежем воздухе

Вечерняя Москва13:29

Правила прогулок и спорта на свежем воздухе для москвичей. Главное

ТАСС13:27

Прогулки и спорт в Москве. Что надо знать

Москва 2413:50

Собянин разъяснил правила прогулок и спорта на свежем воздухе

РИА Новости13:59

Собянин объяснил, почему пришлось вводить правила прогулок для москвичей

РИАМО13:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Футбол

В Red Bull прокомментировали информацию о возможной покупке «Уфы»

Сообщается, что инвестиции в «Уфу» рассматривает австрийский концерн «Ред Булл», а также владельцы «Манчестер Сити», холдинг City Football Group.
ODDS.ru 06:36
2
Политика

Лавров заявил о запрете Запада обращаться за помощью к России

Некоторые западные страны пользуются пандемией коронавируса для наказания неугодных правительств путем запрета обращаться за помощью к России.
РБК 20:51
189
Шоу-бизнес

У хоккеиста Овечкина родился сын

Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты 07:23
275
Здоровье

В Кижингинском районе Бурятии снимают режим карантина

Почему в Кижингинском районе отменили карантин, объяснил глава Бурятии В Кижингинском районе Бурятии режим карантина будет снят с 28 мая.
Байкал-Daily 06:54
2
Культура

Сериал «Проект „Анна Николаевна“» покажут летом на ТНТ

Piter.tv 07:08
2
Общество

Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
216
Общество

Законопроект о тишине в квартирах внесен в Госдуму

Москва, 27 мая 2020, 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
REGNUM 06:18
59
Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
7
Авто

6 автомобилей, которые подешевели в кризис в России

Несмотря на кризис, в России далеко не все автопроизводители скорректировали цены в сторону увеличения.
32CARS.ru 25 мая в 00:16
56
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
22
Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости 13:38
3,6K
Общество

Рослесхоз прокомментировал риск повторения лета-2010

Отвечая на вопрос о риске повторения сценария 2010 года, в Рослесхозе сообщили, что из-за погодных аномалий прогнозирование превышения показателей пожарной опасности лесов и торфяников осложнено.
Известия 20:39
1
Общество

Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции

RT на русском 16:04
45
Политика

Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США

Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Известия 15:56
202
Политика

США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана

Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД – переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива.
Эхо Москвы 19:08
2
Общество

Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели

Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 21:15
1
Наука

Названа странная особенность коронавируса

Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail.
9111.ru 03:25
78
Общество

Еще восемь больных коронавирусом появились на Сахалине

В Сахалинской области коронавирус подтвердился еще у восьми человек — все они прилетели двумя рейсами из Новосибирска и Москвы.
EastRussia 21:00
Шоу-бизнес

Внешний вид Брэда Питта стал предметом обсуждений в Сети

В соцсетях поклонники Брэда Питта выразили удивление из-за «неопрятного» вида актера.
Известия 01:04
6
Авто

Volkswagen назвала цены на новую Jetta в России

В подкапотном пространстве базовой версии Origin установлен 1.6 MPI атмосферный агрегат, генерирующий 110 сил при 155 Н·м на пике тяги.
Evo-rus.com вчера в 18:01
310
Здоровье

В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM 16:59
369
Общество

Минтруд захотел взимать с зарплат россиян новый взнос

В Министерстве труда выразили готовность поддержать идею забирать из зарплат россиян дополнительный взнос, который будет уходить на обязательное страхование от безработицы.
Суть событий 11:10
329
Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
1,3K
Армия и оружие

В Новороссийске построили стоянку для подводных лодок

На военно-морской базе в Цемесской бухте в Новороссийске практически закончилось строительство стоянки для подлодок во внутренней.
Московский Комсомолец Краснодар 02:14
1
Экономика

Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс 25 мая в 05:09
11
Спорт

Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
Вести.Ru вчера в 13:16
Общество

Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX

Американская авиастроительная корпорация Boeing возобновила приостановленное в январе производство лайнеров Boeing 737 MAX.
ТАСС 18:43
5
Общество

Реке Хероте в Сочи вернули историческое название

Реке вернули историческое название – Хорота. Для этого потребовалось изучить старые военные карты.
ЮГ Times 11:27
32
Кино

Фильм российского продюсера Сергея Саркисова номинирован на «Эмми»

Piter.tv 08:35
1
Политика

Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову

Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РИА Новости 16:53
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное