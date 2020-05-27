Коронавирус
ИзвестияВласти Москвы ужесточат масочный режим с 1 июня
С 1 июня в Москве ужесточается масочный режим. Любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в среду, 27 мая. В рамках дальнейшего смягчения ограничений москвичам разрешат прогулки.
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Футбол
В Red Bull прокомментировали информацию о возможной покупке «Уфы»
Сообщается, что инвестиции в «Уфу» рассматривает австрийский концерн «Ред Булл», а также владельцы «Манчестер Сити», холдинг City Football Group.
ODDS.ru 06:36
Политика
Лавров заявил о запрете Запада обращаться за помощью к России
Некоторые западные страны пользуются пандемией коронавируса для наказания неугодных правительств путем запрета обращаться за помощью к России.
РБК 20:51
Шоу-бизнес
У хоккеиста Овечкина родился сын
Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты 07:23
Здоровье
В Кижингинском районе Бурятии снимают режим карантина
Почему в Кижингинском районе отменили карантин, объяснил глава Бурятии В Кижингинском районе Бурятии режим карантина будет снят с 28 мая.
Байкал-Daily 06:54
Общество
Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
Общество
Законопроект о тишине в квартирах внесен в Госдуму
Москва, 27 мая 2020, 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
REGNUM 06:18
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Авто
6 автомобилей, которые подешевели в кризис в России
Несмотря на кризис, в России далеко не все автопроизводители скорректировали цены в сторону увеличения.
32CARS.ru 25 мая в 00:16
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости 13:38
Общество
Рослесхоз прокомментировал риск повторения лета-2010
Отвечая на вопрос о риске повторения сценария 2010 года, в Рослесхозе сообщили, что из-за погодных аномалий прогнозирование превышения показателей пожарной опасности лесов и торфяников осложнено.
Известия 20:39
Общество
Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции
RT на русском 16:04
Политика
Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США
Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Известия 15:56
Политика
США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана
Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД – переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива.
Эхо Москвы 19:08
Общество
Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели
Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 21:15
Наука
Названа странная особенность коронавируса
Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail.
9111.ru 03:25
Общество
Еще восемь больных коронавирусом появились на Сахалине
В Сахалинской области коронавирус подтвердился еще у восьми человек — все они прилетели двумя рейсами из Новосибирска и Москвы.
EastRussia 21:00
Шоу-бизнес
Внешний вид Брэда Питта стал предметом обсуждений в Сети
В соцсетях поклонники Брэда Питта выразили удивление из-за «неопрятного» вида актера.
Известия 01:04
Авто
Volkswagen назвала цены на новую Jetta в России
В подкапотном пространстве базовой версии Origin установлен 1.6 MPI атмосферный агрегат, генерирующий 110 сил при 155 Н·м на пике тяги.
Evo-rus.com вчера в 18:01
Здоровье
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM 16:59
Общество
Минтруд захотел взимать с зарплат россиян новый взнос
В Министерстве труда выразили готовность поддержать идею забирать из зарплат россиян дополнительный взнос, который будет уходить на обязательное страхование от безработицы.
Суть событий 11:10
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Армия и оружие
В Новороссийске построили стоянку для подводных лодок
На военно-морской базе в Цемесской бухте в Новороссийске практически закончилось строительство стоянки для подлодок во внутренней.
Московский Комсомолец Краснодар 02:14
Экономика
Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки
Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс 25 мая в 05:09
Спорт
Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
Вести.Ru вчера в 13:16
Общество
Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX
Американская авиастроительная корпорация Boeing возобновила приостановленное в январе производство лайнеров Boeing 737 MAX.
ТАСС 18:43
Общество
Реке Хероте в Сочи вернули историческое название
Реке вернули историческое название – Хорота. Для этого потребовалось изучить старые военные карты.
ЮГ Times 11:27
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РИА Новости 16:53