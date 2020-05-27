с чего всё началось

С 1 июня в Москве ужесточается масочный режим. Любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в среду, 27 мая. В рамках дальнейшего смягчения ограничений москвичам разрешат прогулки.

Шоу-бизнес У хоккеиста Овечкина родился сын Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей. 275

Здоровье В Кижингинском районе Бурятии снимают режим карантина Почему в Кижингинском районе отменили карантин, объяснил глава Бурятии В Кижингинском районе Бурятии режим карантина будет снят с 28 мая. 2

Общество Законопроект о тишине в квартирах внесен в Госдуму Москва, 27 мая 2020, 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая. 59

Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. 7

Общество Рослесхоз прокомментировал риск повторения лета-2010 Отвечая на вопрос о риске повторения сценария 2010 года, в Рослесхозе сообщили, что из-за погодных аномалий прогнозирование превышения показателей пожарной опасности лесов и торфяников осложнено. 1

Политика Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель. 202

Политика США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД – переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива. 2

Общество Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона. 1

Наука Названа странная особенность коронавируса Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail. 78

Общество Еще восемь больных коронавирусом появились на Сахалине В Сахалинской области коронавирус подтвердился еще у восьми человек — все они прилетели двумя рейсами из Новосибирска и Москвы.

Авто Volkswagen назвала цены на новую Jetta в России В подкапотном пространстве базовой версии Origin установлен 1.6 MPI атмосферный агрегат, генерирующий 110 сил при 155 Н·м на пике тяги. 310

Здоровье В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений. 369

Общество Минтруд захотел взимать с зарплат россиян новый взнос В Министерстве труда выразили готовность поддержать идею забирать из зарплат россиян дополнительный взнос, который будет уходить на обязательное страхование от безработицы. 329

Экономика Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде. 11

Спорт Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.