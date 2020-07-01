Коронавирус

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс». «Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», – считает мэр. По его словам, сейчас с каждой неделей ситуация улучшается.
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с чего всё началось

Собянин заявил, что власти Москвы не ожидают второй волны эпидемии коронавируса в городе

Мэр Москвы Сергей Собянин считает маловероятной вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции в городе. Он отметил, что самая тяжелая ситуация в городе была в начале апреля.
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Сергей Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

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Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

News.ru10:49

Собянин заявил, что власти Москвы не ожидают второй волны эпидемии коронавируса в городе

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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
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Правоохранительные органы Белоруссии задержали члена инициативной группы претендента на пост президента республики Виктора Бабарико Елену Карагачеву, которая более 20 лет проработала в Белгазпромбанке.
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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