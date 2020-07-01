Коронавирус
ВедомостиСобянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс». «Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», – считает мэр. По его словам, сейчас с каждой неделей ситуация улучшается.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин считает маловероятной вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции в городе. Он отметил, что самая тяжелая ситуация в городе была в начале апреля.ТАСС10:46
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Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
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В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России
Около 1,7 тысячи избирателей проголосовали в США по поправкам в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в российских диппредставительствах.
РИА Новости 22:19
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Военные развернули в Туве специальный полевой госпиталь
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В Свердловской области явка на голосование составила 49%
В Свердловской области подходит к концу голосование по поправкам к Конституции РФ, явка на мероприятии составила 49,16% по состоянию на 19:00.
Екатеринбург в эфире 11:44
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Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
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Каир заявил о желании закупить 500 российских танков Т-90МС
Правительство Египта намерено закупить пять сотен танков Т-90МС российского производства.
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ЦИК обработал 99% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию
К 5:00 мск ЦИК обработал 99,65% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 22:18
Общество
ЦИК назвала регион с наибольшей явкой на голосовании по поправкам
Регионом, где больше всего местных жителей проголосовали по поправкам к Конституции, стала Чечня.
РБК 05:30
Кино
Джонни Депп может сыграть роль Джокера в новом фильме Тима Бертона
Кинорежиссёр предложил артисту воплотить на экране Джокера в своём новом фильме. Джонни Депп уже давно сотрудничает с Тимом Бертоном.
Дни24 14:30
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Политика
ЦИК объяснила первые результаты голосования по Конституции в Коми
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев объяснил первые результаты голосования по поправкам в Конституцию в Республике Коми.
Lenta.ru 16:00
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4
Отечественному внедорожнику Lada 4x4 в скором времени достанется новая модификация Black.
Новые автомобили 10:57
Кино
Команда Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о стульях на съемках
Представитель Кристофера Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о том, что режиссер не разрешает сидеть на съемочной площадке, сообщает Indiewire.
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Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
Армия и оружие
В России создадут ручной пулемёт на замену РПК-16
Новый ручной пулемёт для российской армии в 2020 году начнут создавать на базе РПК-16 (Ручной пулемёт Калашникова образца 2016 года).
News.ru 22:07
Политика
Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах
Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru вчера в 15:24
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В Приморье 78,86% избирателей проголосовали за поправки к Конституции
В Приморском крае поправки к Конституции РФ поддержали 78,86% избирателей, против проголосовали 20,24%, 1 июля сообщает онлайн-трансляция из информцентра ЦИК.
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Экономика
Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок
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Авто
Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4
Новый Suzuki Across очень сильно напоминает Toyota RAV4 актуального поколения, за исключением некоторых деталей экстерьера и шильдиков.
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Авто
«АвтоВАЗ» в четвертый раз за полгода повысил цены на все модели
«АвтоВАЗ» в четвёртый раз за полгода повысил цены на всю продукцию.
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Украина нарастила импорт газа из Европы на 24%
Украина нарастила импорт газа из Евросоюза на 24%. Об этом говорится в сообщении компании "Оператор ГТС Украины".
Газета.Ru 14:22
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В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
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