Коронавирус
ВедомостиСобянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс». «Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», – считает мэр. По его словам, сейчас с каждой неделей ситуация улучшается.
Читать в источнике
Оценить375
с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин считает маловероятной вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции в городе. Он отметил, что самая тяжелая ситуация в городе была в начале апреля.ТАСС10:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
Политика
На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции
На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
RT на русском 10:03
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
Общество
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона 09:20
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился информацией о том, какая же погода будет радовать россиян в июле этого года.
ToDay News Ufa 13:52
Шоу-бизнес
Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти
Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс вчера в 06:10
Футбол
Шуньич удален в матче с «Сочи» за два предупреждения
Защитник «Динамо» Тони Шуньич был удален с поля в матче РПЛ с «Сочи» (1:0, второй тайм).
Sports.ru 14:43
Экономика
Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют
Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru вчера в 06:29
Общество
Автознак «Инвалид» утрачивает статус
Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
Игры
Презентация Microsoft Xbox Series X и игр для неё пройдёт 23 июля
Следующая презентация Xbox и показ игр Microsoft пройдёт 23 июля, сообщает Video Game Chronicles со ссылкой на собственные источники.
Чемпионат 10:23
Общество
Первые данные показали протестное голосование по поправкам в Коми
В Республике Коми, по состоянию на 21:00 мск, обработано 6% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию, передает корреспондент РБК из информационного центра ЦИК.
РБК 14:26
Политика
В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами
Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском 14:32
Киберспорт
Devolver Digital в субботу проведёт очередное шоу Devolver Direct
Очередное безумное шоу издательства начнётся в субботу, 11 июля, в 22:00 по московскому времени.
Игромания.ру 13:38
Политика
Псковский губернатор выразил надежду на 55-процентную явку в регионе
Губернатор Псковской области выразил надежду на то, что явка на голосование по поправкам к Конституции России в регионе составит 55%.
Псковское агентство информации 14:18
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Политика
В Крым прибыла делегация европейских депутатов
Иностранные политики пробудут в Крыму до 2 июля включительно, во главе делегации — депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.
Известия вчера в 15:38
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT из-за Дмитрия Киселева
Латвия запретила вещание семи каналов RT из-за их подконтрольности телеведущему Дмитрию Киселеву, который находится под санкциями ЕС, пишет Associated Press .
Znak.com вчера в 21:16
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
Происшествия
Полицейские Сиэтла проводят разгон протестующих в «автономной зоне»
Сотрудники полиции в Сиэтле проводят разгон протестующих "автономной зоны Капитолийского холма".
Газета.Ru 10:21
Культура
Cергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Столица С вчера в 03:02
Культура
«Бивис и Баттхед» получат перезапуск от автора оригинала
Автор оригинального анимационного мультсериала «Бивис и Баттхед» Майк Джадж создаёт перезапуск проекта, который снова посвятят героям-лоботрясам.
Игромания.ру 12:34
Политика
В сети опубликовали видео «накрутки» экзитполов на голосовании по Конституции
В сети опубликовали запись, на которой видно, как на выходе с избирательных участков опрашивают проголосовавших по поправкам к Конституции, записывая их положительные ответы в графу «против».
RT на русском 14:25
Футбол
Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с «Арсеналом»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с руководством тульского «Арсенала».
RT на русском 14:34
Футбол
Пресс-атташе «Оренбурга» заявил о том, что не знает, где команда заразилась COVID-19
Пресс-атташе футбольного клуба "Оренбург" Алексей Сорокин заявил, что не знает, где команда заразилась COVID-19.
Газета.Ru 14:41
Политика
Дуда набрал 43% голосов в первом туре президентских выборов в Польше
Evo-rus.com вчера в 10:54
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45