Мэр Москвы Сергей Собянин считает маловероятной вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции в городе. Он отметил, что самая тяжелая ситуация в городе была в начале апреля.

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс». «Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», – считает мэр. По его словам, сейчас с каждой неделей ситуация улучшается.

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