Коронавирус

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс». «Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», – считает мэр. По его словам, сейчас с каждой неделей ситуация улучшается.
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с чего всё началось

Собянин заявил, что власти Москвы не ожидают второй волны эпидемии коронавируса в городе

Мэр Москвы Сергей Собянин считает маловероятной вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции в городе. Он отметил, что самая тяжелая ситуация в городе была в начале апреля.
ТАССвчера в 10:46

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Собянин сомневается в угрозе второй волны коронавируса в Москве

Газета.Ruвчера в 14:17

Собянин назвал вторую волну коронавируса в столице маловероятной

РИА Новостивчера в 13:05

Вторая волна коронавируса в Москве маловероятна – Собянин

Москва 24вчера в 10:52

Собянин считает маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Дождьвчера в 12:00

Сергей Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Говорит Москвавчера в 10:52

Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве

РБКвчера в 11:33

Собянин заявил, что власти Москвы не ожидают второй волны эпидемии коронавируса в городе

ТАССвчера в 10:46
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 60% протоколов

Москва, 1 июля 2020, 23:15 — REGNUM Почти 77% жителей Российской Федерации по итогам обработки 60% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок к Конституции страны.
REGNUM вчера в 16:15
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Шоу-бизнес

Скончался актер Виктор Проскурин

На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
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Игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году

Ранее другой инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:36
Политика

Центризбирком опубликовал предварительные итоги голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России

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Newslab.ru вчера в 22:28
Общество

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Политика

ЦИК пояснил изменение данных по голосованию за Конституцию в Коми

В Республике Коми резко изменились предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции.
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Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака

Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал овощ, который защищает от рака.
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Общество

Бездомные начали захватывать пустующие дома россиян в Испании

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Москва 24 30 июня в 20:09
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Политика

На Украине заявили о страхе возвращения Донбасса

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
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Политика

Пентагон опроверг статью NYT о сговоре России с талибами

Пентагон заявил, что не располагает доказательствами о якобы имевшем место сговоре российских спецслужб и афганских талибов (движение «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация).
НТВ 30 июня в 04:11
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Общество

С 1 июля в РФ вступает в силу обязательная маркировка лекарств и обуви

В России с 1 июля начинает действовать система обязательной маркировки лекарств и обуви.
ТК Звезда 30 июня в 21:29
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Автоспорт

Бинотто поставил «Феррари» задачу на Гран-при Австрии

CT news вчера в 11:59
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
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Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
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Наука

В Великобритании создан фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день

Ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) выяснили, что терапия темно-красным светом в течение 3 минут в день может серьезно улучшить падающее зрение.
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

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Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК вчера в 13:26
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Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович была замечена на прогулке с Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей женой Агатой Муцениеце.
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Нестабильная массивная голубая звезда исчезла в карликовой галактике

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В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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Общество

В Свердловской области явка на голосовании на 16:00 составила 46,12%

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Медведь напал на рыбака на Камчатке

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Посол РФ в США Антонов оценил голосование по поправкам к Конституции

По словам Антонова, участниками голосования по поправкам на территории посольства РФ в США стали около 675 человек.
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Более 600 тысяч омичей поддержали поправки к Конституции РФ

В Омской области более 610 тыс.человек, или 62,09%, одобрили поправки, против — чуть более 360 тыс. омичей, или 36,6%. Добавим, что за неделю голосования более 975 тыс. жителей региона (64,31%) выразили свое отношение к поправкам к Конституции РФ.
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При стрельбе в американском Окленде пострадали четыре человека

В результате стрельбы на автотрассе в городе Окленд, расположенном в американском штате Калифорния, пострадали четыре человека.
Газета.Ru вчера в 21:51
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Минпросвещения одобрило начало учебного года в школах 1 сентября

News-24.ru вчера в 02:24
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Футбольное дерби «Уфы» и казанского «Рубина» завершилось вничью

Вадим Евсеев, занимающий должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Уфа", прокомментировал закончившееся вничью противостояние своих подопечных с казанским "Рубином".
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«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России

«Тамбов» (25 очков) находится на 14-м месте.
Говорит Москва вчера в 12:48
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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