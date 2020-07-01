Коронавирус
ВедомостиСобянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс». «Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», – считает мэр. По его словам, сейчас с каждой неделей ситуация улучшается.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин считает маловероятной вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции в городе. Он отметил, что самая тяжелая ситуация в городе была в начале апреля.ТАСС10:46
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