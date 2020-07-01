Коронавирус

ВедомостиВедомостиСобянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс». «Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», – считает мэр. По его словам, сейчас с каждой неделей ситуация улучшается.
Читать в источнике
Комментировать466
с чего всё началось

Собянин заявил, что власти Москвы не ожидают второй волны эпидемии коронавируса в городе

Мэр Москвы Сергей Собянин считает маловероятной вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции в городе. Он отметил, что самая тяжелая ситуация в городе была в начале апреля.
ТАСС10:46

Подробнее о событии

Сергей Собянин сомневается, что Москве будет вторая волна эпидемии коронавируса

Эхо Москвы18:12

Собянин назвал вторую волну коронавируса в столице маловероятной

РИА Новости13:05

Собянин заявил, что власти Москвы не ожидают второй волны эпидемии коронавируса в городе

ТАСС10:46

Сергей Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Говорит Москва10:52

Вторая волна коронавируса в Москве маловероятна – Собянин

Москва 2410:52

Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

News.ru10:49

Собянин считает маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Дождь12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Шоу-бизнес

Виктория Боня призналась, что страдает без мужа

Gazeta.SPb 20:35
Политика

Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов

За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
RT на русском 18:52
8,2K
Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
323
Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК 13:26
3K
Спорт

Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.
Lenta.ru 14:00
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
635
Общество

Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс 18:27
66
Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 15:16
1
Игры

Опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding от Хидэо Кодзимы

Дни24 11:36
7
Авто

Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4

Новый Suzuki Across очень сильно напоминает Toyota RAV4 актуального поколения, за исключением некоторых деталей экстерьера и шильдиков.
SpeedMe 17:22
Игры

Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
35
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi сильно подорожают в 2021 году

Согласно информации, распространяющейся в Сети, в 2021 году флагманские смартфоны Xiaomi будут стоить гораздо дороже, чем нынешние аппараты топового уровня, пишет интернет-ресурс iXBT.Подорожание коснётся устройств, работающих на базе Qualcomm.
UfaTime.ru вчера в 02:56
20
Хоккей

КХЛ надеется, что матчи следующего сезона пройдут при зрителях

Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью Forbes оценил перспективу начать регулярный чемпионат лиги 2019/20 без пустых трибун.
Спорт БИЗНЕС Online 13:49
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
998
Футбол

Семак одержал 50-ю победу на посту главного тренера «Зенита»

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак одержал 50-ю победу во главе команды.
Газета.Ru 18:22
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa 14:55
115
Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 13:16
929
Происшествия

Полиция ликвидировала «автономную зону» в Сиэтле

В американском городе Сиэтл полиция ликвидировала "автономную зону". Об этом сообщает телеканал ABC News.
Газета.Ru 20:22
62
Происшествия

Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
730
Финансы

Курс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей

Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов.
Коммерсантъ вчера в 11:15
56
Путешествия

«Счастью нет предела» – в Турцию прилетели белорусы. И немного россиян

1 июля туристы из Беларуси прилетели в Турцию.
ТурДом 11:50
1
Экономика

Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон»

НРК получила 25% долей, Перминова – 8%. Факт сделки подтвердил генеральный директор НРК Артем Артемов.
Ведомости 17:37
Футбол

Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со «Спартаком»

Vprognoze.ru вчера в 16:20
5
Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Известия 11:38
96
Авто

В Беларуси озвучили предварительные цены на кроссовер Geely FY11

Появилась предварительная информация о стоимости кроссовера Geely FY11 на автомобильном рынке Беларуси.
Тарантас Ньюс 13:14
Наука

Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне

Live24 вчера в 05:37
74
Шоу-бизнес

Скончался актер Виктор Проскурин

На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service 08:04
130
Наука

Неизвестная частица обнаружена в ЦЕРН

Пока не ясно, является ли новая частица «истинным тетракварком», то есть системой из плотно связанных четырех кварков, или она состоит из двух обычных пар.
Naked Science 13:59
18
Происшествия

Автомобиль сбил пешехода на переходе в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 30 июня 2020, 07:42 — REGNUM Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сбил пешехода на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске, передает АСТВ.
REGNUM вчера в 00:42
Футбол

«Зенит» интересуется игроком «Спартака»

Фонтанка.Ру 15:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное