Коронавирус
КоммерсантъСобянин оценил потери Москвы от коронавируса в 500 млрд рублей
По словам мэра, в Москве остаются развернутыми для приема больных с коронавирусом около 6,5 тыс. больничных коек (в мае на пике их было 23 тыс.). По последним официальным данным, в Москве за сутки выявлено 678 новых заболевших.
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Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
Lenta.ru вчера в 12:49
Футбол
«Кокорин — второй удачный трансфер „Спартака“ за последние годы после Промеса». Орлов — о главном переходе лета
Плюс «Спартак» проявил больше желания заполучить Кокорина.
Спорт-Экспресс 08:45
Общество
Ученые назвали главную проблему при создании вакцины от коронавируса
Главная проблема при разработке вакцины от коронавируса - недостаточная изученность вируса, сообщил в Telegram портал стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.
Газета.Ru 09:31
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что не затягивает суд
Москва, 30 июля 2020, 13:45 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова не затягивает процесс.
REGNUM 06:45
Происшествия
Электроснабжение в центре Читы восстановят в течение часа
Электроснабжение в центре Читы восстановят в течение часа.
ZAB.RU 07:11
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Политика
В МИД России заявили, что перемирие в Донбассе в целом соблюдается
Режим перемирия на линии разграничения в Донбассе пока соблюдается.
ТАСС 08:50
Политика
Минск запросил у Киева информацию о задержанных в Белоруссии россиянах
Официальный Минск обратился к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных в республике членов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» к преступлениям на Украине.
Евразия Daily 08:54
Футбол
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Lenta.ru 08:21
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Разведенная дочь Валерия Меладзе показала нового бойфренда
Пара наслаждается отдыхом в Сочи Спустя год после развода старшая дочь Валерия Меладзе Инга снова решилась на отношения — сейчас она наслаждается обществом нового избранника Дениса Давыдова на отдыхе в Сочи.
WomanHit.ru 05:43
Экономика
В мире констатировали смерть наличных
На фоне пандемии коронавируса и глобального кризиса общество достигло переломного момента, когда наступила смерть наличных денег, констатировали в PayPal.
Lenta.ru 10:00
Политика
В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»
В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
Общество
Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве
Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
Ведомости вчера в 07:54
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Гаджеты
Huawei представила младшие модели ноутбуков 2020 года
Помимо гаджета-трансформера Band B6 Huawei представила сегодня младшие модели ноутбуков 2020 года — MateBook D 2020 Ryzen Edition.
Ferra 08:24
Политика
Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией
Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:56
Шоу-бизнес
Меган Маркл выплатит крупную сумму после поражения в суде
Вскоре после начала заседаний суд отклонил большую часть претензий Маркл, сочтя их необъективными, основанными лишь на личных эмоциях герцогини.
Woman.ru 02:58
Общество
На трижды проголосовавшую по поправкам в Израиле россиянку завели дело
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении живущей в Израиле россиянки Яэль Ильински, которая трижды проголосовала по поправкам к Конституции России.
Lenta.ru 09:58
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Общество
Суд отказал «Мемориалу» в предоставлении данных о советских прокурорах
Правозащитному центру «Мемориал» отказано в предоставлении информации об 11 советских прокурорах, которые участвовали в работе так называемых сталинских «троек».
Городовой 07:09
Происшествия
Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии
Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
Общество
Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов
Продажи мобильных устройств китайской компании Huawei во втором квартале 2020 года впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung.
Известия 03:35
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ вчера в 08:47
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Технологии
Huawei не может использовать платформы Qualcomm, но заплатит ей почти 2 млрд долларов
Как оказалось, Qualcomm и Huawei уладили имевшийся у них спор относительно лицензий.
iXBT.com 10:02
Политика
Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экологической ситуации в Усолье-Сибирском поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в городе, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:18
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41