Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в столице. Его слова приводит РИА Новости . В то же время градоначальник отметил, что в борьбе с инфекцией Москва идет не по самому плохому сценарию.

Собянин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Москве

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