Коронавирус
МослентаСобянин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в столице. Его слова приводит РИА Новости . В то же время градоначальник отметил, что в борьбе с инфекцией Москва идет не по самому плохому сценарию.
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Футбол
Игорь Ледяхов: Россия к коронавирусу подготовилась лучше, чем Испания
Бывший наставник «Ахмата» Игорь Ледяхов рассказал о пандемии коронавируса в Испании.
Bookmaker-ratings.ru 12:27
Происшествия
В Ингушетии пропала четырехлетняя девочка
Четырехлетняя девочка пропала в станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером в пятницу, 17 апреля.
Газета.Ru 20:59
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
Замглавы ФНС пояснил, что сейчас у государства нет нормального объективного счетного понятия семьи и домохозяйства.
Инфорос 03:15
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Экономика
Торговые сети стали утилизировать больше продуктов в период пандемии
В середине марта торговые сети в Москве столкнулись с повышенным спросом.
Пятый канал 14 апреля в 19:32
Экономика
Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат
Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая.
EastRussia вчера в 07:25
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости 05:51
Общество
Bloomberg прогнозирует возможный дефицит кофе из-за коронавируса
В Южной Америки из-за коронавируса может возникнуть нехватка рабочих, собирающих кофейные зерна, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 16:16
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Происшествия
В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире
В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
Известия 20:27
Политика
Трамп: США расследуют обстоятельства происхождения коронавируса
Соединенные Штаты ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии, устанавливают происхождение нового коронавируса.
Вести.Ru 21:36
Транспорт
В Москве потребовали увольнять таксистов за пассажиров без пропусков
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) призвала агрегаторы такси, которые работают в столице, прекратить сотрудничество с водителями, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков.
РБК 21:32
Технологии
Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным
Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце.
Evo-rus.com 05:53
Общество
Трамп представил план отмены карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:37
Общество
Гутерреш призвал создать коалицию для разработки вакцины от COVID-19
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил необходимость создания глобальной коалиции по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 21:36
Авто
В ГИБДД назвали самые непопулярные автомобили в РФ
Например, среди премиальных и люксовых автомобилей, по данным ГИБДД, россияне меньше всего жалуют Aston Martin – в статистике продаж АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса), кстати, их нет совсем.
Автоновости дня вчера в 10:10
Происшествия
Первый заболевший COVID-19 в Севастополе сохранил лишь 30% легких
Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 13:18
Общество
В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе
МЧС рекомендует россиянам использовать при появлении симптомов коронавируса респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
РИА Новости 20:33
Здоровье
Названа доля заразившихся коронавирусом россиян без симптомов
Доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45-50 процентов от всех заразишихся.
Lenta.ru 07:32
Общество
Безработным России установили максимальные выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
Футбол
Sky Sports: «Гуанчжоу Эвергранд» построит стадион за 1,5 миллиарда
Бомбардир.ру вчера в 14:59
Происшествия
В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу
В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
Газета.Ru 06:34
Общество
В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом
Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС 16:37
Общество
Покровскую больницу в Петербурге обеспечили средствами защиты
Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что Покровская больница, персонал которой жаловался на нехватку средств индивидуальной защиты и неготовность принимать пациентов с COVID-19, обеспечена всем необходимым.
РИА Новости 17:38
Общество
Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета 13:17
Космос
Российские ученые предложили внести кефир в рацион космонавтов
Российские ученые НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА России предлагают добавить в рацион космонавтов приготовленный в космосе кисломолочный продукт, похожий по составу на кефир, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 15 апреля в 20:46