Коронавирус

МослентаМослентаСобянин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в столице. Его слова приводит РИА Новости . В то же время градоначальник отметил, что в борьбе с инфекцией Москва идет не по самому плохому сценарию.
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В Москве дополнительно введут 4 тыс коек для больных COVID-19 – Собянин

Москва 2410:58

Собянин оценил ситуацию с распространением коронавируса в Москве

РИА Новости10:08

Собянин: В Москве с понедельника введут дополнительно 4 тыс. коек для больных коронавирусом

Агентство Москва10:31

Собянин отметил, что Москва идет не по самому плохому сценарию по коронавирусу

Интерфакс10:15

Собянин: в Москве сложилась непростая ситуация с коронавирусом

ТВ Центр10:06

Четыре тысячи дополнительных коек для больных COVID-19 введут в Москве

Вечерняя Москва10:53

Собянин заявил о появившемся «запасе прочности» медсистемы Москвы

РБК10:36
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:43, Ашберн
Футбол

Игорь Ледяхов: Россия к коронавирусу подготовилась лучше, чем Испания

Бывший наставник «Ахмата» Игорь Ледяхов рассказал о пандемии коронавируса в Испании.
Bookmaker-ratings.ru 12:27
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Происшествия

В Ингушетии пропала четырехлетняя девочка

Четырехлетняя девочка пропала в станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером в пятницу, 17 апреля.
Газета.Ru 20:59
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

Замглавы ФНС пояснил, что сейчас у государства нет нормального объективного счетного понятия семьи и домохозяйства.
Инфорос 03:15
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
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Кино

Деми Мур перекрасилась в платиновую блондинку ради роли в кино

Lisa.ru 09:45
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Общество

Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса

Газета.Ru 21:25
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Экономика

Торговые сети стали утилизировать больше продуктов в период пандемии

В середине марта торговые сети в Москве столкнулись с повышенным спросом.
Пятый канал 14 апреля в 19:32
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Экономика

Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат

Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая.
EastRussia вчера в 07:25
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Экономика

Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости 05:51
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Общество

Bloomberg прогнозирует возможный дефицит кофе из-за коронавируса

В Южной Америки из-за коронавируса может возникнуть нехватка рабочих, собирающих кофейные зерна, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 16:16
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
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Происшествия

В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире

В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
Известия 20:27
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Политика

Трамп: США расследуют обстоятельства происхождения коронавируса

Соединенные Штаты ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии, устанавливают происхождение нового коронавируса.
Вести.Ru 21:36
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Транспорт

В Москве потребовали увольнять таксистов за пассажиров без пропусков

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) призвала агрегаторы такси, которые работают в столице, прекратить сотрудничество с водителями, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков.
РБК 21:32
Технологии

Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным

Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце.
Evo-rus.com 05:53
10
Общество

Трамп представил план отмены карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:37
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Шоу-бизнес

Садальский раскрыл секрет «Секрета на миллион». Правда или хайп?

REGNUM 11:03
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Общество

Гутерреш призвал создать коалицию для разработки вакцины от COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил необходимость создания глобальной коалиции по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 21:36
Авто

В ГИБДД назвали самые непопулярные автомобили в РФ

Например, среди премиальных и люксовых автомобилей, по данным ГИБДД, россияне меньше всего жалуют Aston Martin – в статистике продаж АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса), кстати, их нет совсем.
Автоновости дня вчера в 10:10
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Происшествия

Первый заболевший COVID-19 в Севастополе сохранил лишь 30% легких

Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 13:18
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Игры

Ближе к современности: в Doom Eternal появился «демон-хипстер»

REGNUM 09:16
2
Общество

В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе

МЧС рекомендует россиянам использовать при появлении симптомов коронавируса респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
РИА Новости 20:33
Здоровье

Названа доля заразившихся коронавирусом россиян без симптомов

Доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45-50 процентов от всех заразишихся.
Lenta.ru 07:32
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Общество

Безработным России установили максимальные выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
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Футбол

Sky Sports: «Гуанчжоу Эвергранд» построит стадион за 1,5 миллиарда

Бомбардир.ру вчера в 14:59
Происшествия

В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу

В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
Газета.Ru 06:34
1,3K
Общество

В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом

Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС 16:37
13
Общество

Покровскую больницу в Петербурге обеспечили средствами защиты

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что Покровская больница, персонал которой жаловался на нехватку средств индивидуальной защиты и неготовность принимать пациентов с COVID-19, обеспечена всем необходимым.
РИА Новости 17:38
28
Общество

Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса

Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета 13:17
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Космос

Российские ученые предложили внести кефир в рацион космонавтов

Российские ученые НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА России предлагают добавить в рацион космонавтов приготовленный в космосе кисломолочный продукт, похожий по составу на кефир, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 15 апреля в 20:46
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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