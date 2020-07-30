Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русском
RT на русском

Собянин назвал объём потерь бюджета Москвы из-за пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 24», сколько денег потеряет бюджет столицы к концу года из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Собянин оценил потери Москвы от коронавируса в 500 млрд рублей

Коммерсантъ10:01
Известия

Собянин назвал нанесенный пандемией ущерб экономике Москвы

Известия09:54
Вести.Ru

Новости на «России 24». Собянин: на комплекс мер по поддержке столичного бизнеса запланированы 85 миллиардов рублей

Вести.Ru10:32
Газета.Ru

Собянин заявил, что Москва потеряла из-за коронавируса более 500 млрд рублей

Газета.Ru09:49
РИА Новости

Собянин заявил о серьезном ударе по бюджету Москвы из-за коронавируса

РИА Новости09:46
Экономика сегодня

Собянин назвал нанесенный по бюджету Москвы ущерб от COVID-19

Экономика сегодня09:27
RT на русском

Собянин назвал объём потерь бюджета Москвы из-за пандемии

RT на русском09:54

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
2,1K

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс05:47
301

Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве

В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
РБК09:52
6