Собянин назвал объём потерь бюджета Москвы из-за пандемии
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 24», сколько денег потеряет бюджет столицы к концу года из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.В источнике
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