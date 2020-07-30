Коронавирус
RT на русскомСобянин назвал объём потерь бюджета Москвы из-за пандемии
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 24», сколько денег потеряет бюджет столицы к концу года из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Потери столичного бюджета из-за коронавируса не отразятся на финансировании социальной сферы и инвестпроектов
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 12:34
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Экономика
Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян
Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 02:36
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
RT на русском 03:17
Политика
Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
Как следует из заявления посла России в Минске Дмитрия Мезенцева, задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Инфорос вчера в 14:00
Политика
Кремль оценил влияние задержания россиян на союз с Белоруссией
В Кремле считают, что задержание 33 граждан России в Белоруссии, которых в Минске называют бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».
РБК 05:53
Музыка
Cream Soda выпустила новый альбом «Интергалактик»
Российская группа Cream Soda выпустила новый альбом под названием "Интергалактик". Его премьера состоялась 31 июля.
Piter.tv 05:31
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов
Супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла судебные разбирательства и теперь должна будет возместить издержки в размере 70 000 футов стерлингов.
Территория новостей 02:11
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак
Известная певица Светлана Лобода записала новый клип на композицию «Boom Boom». В съемках клипа принимала участие телеведущая Ксения Собчак.
Shraibikus News 05:52
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Наука
Ученые выяснили, что Вселенная более однородная, чем ожидалось
Со временем гравитация материи во Вселенной делает ее все менее и менее однородной — области с немного большей массой, чем в среднем, притягивают вещество из окружающей среды, увеличивая контраст.
РИА Новости 04:05
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru 04:23
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Армия и оружие
Появилось первое фото серийного Су-57
Первое фото серийного истребителя пятого поколения Су-57 опубликовано в июньском номере газеты "Крылья Советов", издаваемой авиазаводом в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ), где собирают самолет.
Российская газета 03:18
Кино
Галадриэль, Элронд и Саурон вернутся в новом сериале по «Властелину колец»
Киноафиша России 03:59
Культура
Международный фестиваль оперы и балета стартовал в Севастополе
Вести.Севастополь вчера в 08:42
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Футбол
В Швейцарии возбуждено уголовное дело против президента ФИФА Инфантино
На главу ФИФА Джанни Инфантино завели уголовное дело. Как сообщает источник, расследование инициировала швейцарская прокуратура.
Vprognoze.ru вчера в 21:47
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области
RT на русском 02:55
Здоровье
Дети младше пяти лет переносят самое большое количество коронавируса
Пациенты были разделены на три группы: 46 детей младше пяти лет, 51 ребенок в возрасте от 5 до 17 лет и 48 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет.
Машины и Механизмы 03:22
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 29 июля в 00:25
Армия и оружие
«Al-Masdar News»: США не пускают военную полицию РФ в важный район Сирии
Конфронтация РФ и США в северо-восточной Сирии усилилась после того, как американские военные попытались блокировать российские вооруженные силы в треугольнике границ Турции, Сирии и Ирака.
Недвижимость.RU 05:20
Шоу-бизнес
Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа
На днях актриса решила похвастаться своими формами, сделав селфи в полный рост в одном только нижнем белье.
Wday.ru 00:47
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета 29 июля в 06:20
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57