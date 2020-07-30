Коронавирус
RT на русскомСобянин назвал объём потерь бюджета Москвы из-за пандемии
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 24», сколько денег потеряет бюджет столицы к концу года из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Потери столичного бюджета из-за коронавируса не отразятся на финансировании социальной сферы и инвестпроектов
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 12:34
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Политика
Минск и Киев усилят пограничный режим после задержания россиян
Белоруссия и Украина договорились усилить пограничный режим на совместной границе, говорится в сообщении МИД Белоруссии по итогам встречи с временным поверенным в делах Украины Петром Врублевским.
РБК вчера в 05:53
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
Новые автомобили вчера в 11:22
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости вчера в 18:39
Происшествия
ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов
Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
РИА Новости 02:51
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Кино
«Седьмой симфонии» Шостаковича в блокадном Ленинграде посвятят сериал
Запущен в производство телесериал «Седьмая симфония», посвященный исполнению одноименного музыкального произведения в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года.
KM.ru 02:09
Шоу-бизнес
Брайан Крэнстон из сериала «Во все тяжкие» вылечился от коронавируса
Американский актер, ставший исполнителем главной роли в сериале «Во все тяжкие», Брайан Крэнстон признался, что ему удалось вылечиться от коронавируса.
OAnews вчера в 23:23
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах гриппа из-за коронавируса
Новые штаммы гриппа ожидаются во время предстоящего эпидсезона в России.
НИА Нижний Новгород 02:08
Футбол
Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд для рассмотрения их жалобы
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в пятницу в Мосгорсуд для рассмотрения их жалобы на приговор, передает корреспондент ТАСС из здания суда.
ТАСС 03:00
Происшествия
Разлив топлива в Норильске: двоих фигурантов отпустили из-под стражи
Двум из четырех фигурантов дела о разливе дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3 изменена мера пресечения на домашний арест, двум другим фигурантам арест продлен до 30 сентября, передает ТАСС.
Вести.Ru 01:55
Кино
Мультфильм «Лука» от студии Pixar выйдет в 2021 году
Piter.tv 00:46
Финансы
Собчак считает идиотами россиян, которые хранят сбережения в рублях
Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала россиян идиотами.
Южный Федеральный вчера в 21:01
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости вчера в 07:11
Происшествия
По факту нападения на оренбургского чиновника проводится проверка
Оренбург, 31 июля 2020, 08:21 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту нападения на председателя муниципального комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
REGNUM 01:21
Общество
ФБК утверждает, что обнаружил у родителей Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью не менее 125 млн руб
Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что обнаружил у родителей нового главы Хабаровского края Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью не менее ста двадцати пяти миллионов рублей.
Эхо Москвы вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет молодости Аллы Пугачевой
Косметологом Мартой Орловой был раскрыт секрет молодости звезды эстрадной сцены Аллы Пугачевой.
Территория новостей 02:02
Политика
Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии
Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Общество
Беглов назвал «поспешностью» принятие «закона о наливайках»
Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал поспешным подписание закона, запрещающий заведениям площадью меньше 50 квадратных метров продавать алкоголь.
Новая газета 01:59
Экономика
Расщепление акций Apple сделает их доступнее для инвесторов
Источник изображения: Getty Images Руководство Apple на квартальном мероприятии призналось, что идёт на расщепление акций ради расширения аудитории инвесторов, которым они могут быть интересны.
3DNews 01:36
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 29 июля в 12:26
Политика
Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
Московский Комсомолец 02:15
Здоровье
Врач рассказала, какой продукт обязателен для ежедневного приема в пищу
Врач-нутрициолог и кинезиолог Анастасия Шагарова рассказала, какой продукт нужно обязательно принимать в пищу, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой
Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
Религия
Володин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Курбан-байрам (по-арабски - Ид аль-адха, праздник жертвоприношения) отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа (в 2020 году он наступает с заходом солнца 30 июля) и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку.
ТАСС 02:42
Фигурное катание
Трусова объяснила переход из группы Тутберидзе к Плющенко
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова заявила, что перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, чтобы научиться стабильно исполнять все четверные прыжки в своих программах.
РБК спорт вчера в 09:50
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
Экономика
Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса
Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения.
Lenta.ru 01:48