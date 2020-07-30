Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин назвал объём потерь бюджета Москвы из-за пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 24», сколько денег потеряет бюджет столицы к концу года из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Потери столичного бюджета из-за коронавируса не отразятся на финансировании социальной сферы и инвестпроектов

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 12:34

Собянин заявил, что Москва потеряла из-за коронавируса более 500 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 09:49

Собянин назвал нанесенный пандемией ущерб экономике Москвы

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Собянин назвал объём потерь бюджета Москвы из-за пандемии

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Собянин оценил потери Москвы от коронавируса в 500 млрд рублей

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Собянин заявил о серьезном ударе по бюджету Москвы из-за коронавируса

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Новости на «России 24». Собянин: на комплекс мер по поддержке столичного бизнеса запланированы 85 миллиардов рублей

Вести.Ruвчера в 10:32
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Политика

Минск и Киев усилят пограничный режим после задержания россиян

Белоруссия и Украина договорились усилить пограничный режим на совместной границе, говорится в сообщении МИД Белоруссии по итогам встречи с временным поверенным в делах Украины Петром Врублевским.
РБК вчера в 05:53
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Авто

Kia представил новый Carnival, который появится в России

Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
Новые автомобили вчера в 11:22
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Политика

МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости вчера в 18:39
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Происшествия

ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
РИА Новости 02:51
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Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
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Кино

«Седьмой симфонии» Шостаковича в блокадном Ленинграде посвятят сериал

Запущен в производство телесериал «Седьмая симфония», посвященный исполнению одноименного музыкального произведения в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года.
KM.ru 02:09
Шоу-бизнес

Брайан Крэнстон из сериала «Во все тяжкие» вылечился от коронавируса

Американский актер, ставший исполнителем главной роли в сериале «Во все тяжкие», Брайан Крэнстон признался, что ему удалось вылечиться от коронавируса.
OAnews вчера в 23:23
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах гриппа из-за коронавируса

Новые штаммы гриппа ожидаются во время предстоящего эпидсезона в России.
НИА Нижний Новгород 02:08
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Футбол

Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд для рассмотрения их жалобы

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в пятницу в Мосгорсуд для рассмотрения их жалобы на приговор, передает корреспондент ТАСС из здания суда.
ТАСС 03:00
Происшествия

Разлив топлива в Норильске: двоих фигурантов отпустили из-под стражи

Двум из четырех фигурантов дела о разливе дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3 изменена мера пресечения на домашний арест, двум другим фигурантам арест продлен до 30 сентября, передает ТАСС.
Вести.Ru 01:55
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Кино

Мультфильм «Лука» от студии Pixar выйдет в 2021 году

Piter.tv 00:46
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Финансы

Собчак считает идиотами россиян, которые хранят сбережения в рублях

Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала россиян идиотами.
Южный Федеральный вчера в 21:01
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Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости вчера в 07:11
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Происшествия

По факту нападения на оренбургского чиновника проводится проверка

Оренбург, 31 июля 2020, 08:21 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту нападения на председателя муниципального комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
REGNUM 01:21
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Общество

ФБК утверждает, что обнаружил у родителей Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью не менее 125 млн руб

Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что обнаружил у родителей нового главы Хабаровского края Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью не менее ста двадцати пяти миллионов рублей.
Эхо Москвы вчера в 10:33
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Шоу-бизнес

Косметолог раскрыла секрет молодости Аллы Пугачевой

Косметологом Мартой Орловой был раскрыт секрет молодости звезды эстрадной сцены Аллы Пугачевой.
Территория новостей 02:02
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Политика

Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии

Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс вчера в 05:47
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Происшествия

В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку

REGNUM 00:34
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Общество

Беглов назвал «поспешностью» принятие «закона о наливайках»

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал поспешным подписание закона, запрещающий заведениям площадью меньше 50 квадратных метров продавать алкоголь.
Новая газета 01:59
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Экономика

Расщепление акций Apple сделает их доступнее для инвесторов

Источник изображения: Getty Images Руководство Apple на квартальном мероприятии призналось, что идёт на расщепление акций ради расширения аудитории инвесторов, которым они могут быть интересны.
3DNews 01:36
Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 29 июля в 12:26
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Политика

Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
Московский Комсомолец 02:15
Здоровье

Врач рассказала, какой продукт обязателен для ежедневного приема в пищу

Врач-нутрициолог и кинезиолог Анастасия Шагарова рассказала, какой продукт нужно обязательно принимать в пищу, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой

Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
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Религия

Володин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Курбан-байрам (по-арабски - Ид аль-адха, праздник жертвоприношения) отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа (в 2020 году он наступает с заходом солнца 30 июля) и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку.
ТАСС 02:42
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Фигурное катание

Трусова объяснила переход из группы Тутберидзе к Плющенко

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова заявила, что перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, чтобы научиться стабильно исполнять все четверные прыжки в своих программах.
РБК спорт вчера в 09:50
Гаджеты

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
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Футбол

Президент «Динамо» представил Луческу футболистам

CT news 02:41
Экономика

Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса

Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения.
Lenta.ru 01:48
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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