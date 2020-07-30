Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 24», сколько денег потеряет бюджет столицы к концу года из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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Политика МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. 1,1K

Происшествия ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ. 10

Кино «Седьмой симфонии» Шостаковича в блокадном Ленинграде посвятят сериал Запущен в производство телесериал «Седьмая симфония», посвященный исполнению одноименного музыкального произведения в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года.

Футбол Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд для рассмотрения их жалобы Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в пятницу в Мосгорсуд для рассмотрения их жалобы на приговор, передает корреспондент ТАСС из здания суда.

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Происшествия По факту нападения на оренбургского чиновника проводится проверка Оренбург, 31 июля 2020, 08:21 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту нападения на председателя муниципального комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области. 9

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