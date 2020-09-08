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Москва 24
Москва 24

Собянин назвал пандемию коронавируса разовой историей

Сергей Собянин назвал пандемию коронавируса разовой историей, заявив, что через полтора года о ней все забудут, передает ТАСС.В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
Когда находишься в этом эпицентре кризиса, то думаешь, что всё-всё, вот теперь, а дальше как? Поверьте, выпустим массовую вакцину, отвакцинируется большая часть населения, перед нами будут другие проблемы и другие вызовы.
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