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Ведомости
Ведомости

Собянин назвал пандемию коронавируса «разовой историей»

О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась Научным центром им. Гамалеи, поступила в гражданский оборот 8 сентября.В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
Когда находишься в этом эпицентре кризиса, то думаешь, что всё-всё, вот теперь, а дальше как? Поверьте, выпустим массовую вакцину, отвакцинируется большая часть населения, перед нами будут другие проблемы и другие вызовы.
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РИА Новости

Собянин назвал пандемию разовой историей

РИА Новостивчера в 10:32
Газета.Ru

Собянин назвал пандемию разовой историей, о которой забудут через 1,5 года

Газета.Ruвчера в 10:21
RT на русском

Собянин рассказал, когда забудут про пандемию

RT на русскомвчера в 10:24
РИАМО

Собянин: Через полтора года мы забудем про пандемию

РИАМОвчера в 10:24
Москва 24

Собянин назвал пандемию коронавируса разовой историей

Москва 24вчера в 10:29
URA.Ru

Собянин уточнил, когда россияне забудут про пандемию коронавируса

URA.Ruвчера в 10:17
ТАСС

Собянин считает, что о пандемии забудут через полтора года

ТАССвчера в 10:16

В Бурятии ещё две школы перевели на дистанционное обучение

«В связи с выявленными случаями коронавируса среди учителей и учащихся Улан-Удэ, переведены на дистанционный режим обучения 35 классов в 7 школах города (35, 12, 14, 29, 43, 49, 55)», — передаёт «Ариг Ус online» сообщение комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Бурятии ещё две школы перевели на дистанционное обучение
REGNUM02:14

«Ъ»: банки стали чаще навязывать россиянам страховку от хищений с карт

Кому-то навязали страховку при снятии пенсии, другим заявили, что отказаться от такой услуги нельзя после подписания документов на нее, третьи просто потеряли время из-за стараний менеджеров.
Телеканал 360°23:47
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Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник пропавшей Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему предлагали после задержания вывезти ее за границу, чтобы ослабить напряжение в обществе, пишет ТАСС.
Городовойвчера в 13:52

Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь отметил, что в условиях, когда Белоруссия переживает «такие непростые дни», общение Путина и Лукашенко по «актуальным вопросам» торгово-экономических отношений, включая вопрос белорусских долгов, «приобретает еще большую актуальность и важность».
РБК22:49
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Samsung, LG и SK Hynix против Huawei

Какое-то время назад власти США запретили американским компаниям работать с китайской компанией Huawei, так как последнюю заподозрили в шпионаже через аппаратуру для коммуникаций.
Megaobzor.com02:09