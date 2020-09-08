Собянин назвал пандемию коронавируса «разовой историей»
О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась Научным центром им. Гамалеи, поступила в гражданский оборот 8 сентября.В источнике
Когда находишься в этом эпицентре кризиса, то думаешь, что всё-всё, вот теперь, а дальше как? Поверьте, выпустим массовую вакцину, отвакцинируется большая часть населения, перед нами будут другие проблемы и другие вызовы.
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