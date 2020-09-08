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Ведомости
Ведомости

Собянин назвал пандемию коронавируса «разовой историей»

О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась Научным центром им. Гамалеи, поступила в гражданский оборот 8 сентября.В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
Когда находишься в этом эпицентре кризиса, то думаешь, что всё-всё, вот теперь, а дальше как? Поверьте, выпустим массовую вакцину, отвакцинируется большая часть населения, перед нами будут другие проблемы и другие вызовы.
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Коммерсантъ

Собянин считает пандемию коронавируса «разовой историей»

Коммерсантъ11:25
РИА Новости

Собянин назвал пандемию разовой историей

РИА Новости10:32
URA.Ru

Собянин уточнил, когда россияне забудут про пандемию коронавируса

URA.Ru10:17
RT на русском

Собянин рассказал, когда забудут про пандемию

RT на русском10:24
РИАМО

Собянин: Через полтора года мы забудем про пандемию

РИАМО10:24
Москва 24

Собянин назвал пандемию коронавируса разовой историей

Москва 2410:29
ТАСС

Собянин считает, что о пандемии забудут через полтора года

ТАСС10:16

Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального

Реакция стран Евросоюза на ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального последует после получения объяснений от России и будет общей для стран ЕС, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
Ведомости11:55
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Мир предупредили о новой пандемии

Здоровая пища становится недоступной для миллионов людей, что может усугубить проблему ожирения во всем мире, вызвав новую «глобальную пандемию», пишет Bloomberg co ссылкой на ООН.
Lenta.ru11:10

Прокурор и гаишник поделили коррупцию

Пролетарский районный суд Ростова 8 сентября огласил приговор бывшему начальнику отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ростовской области Андрею Прокуратову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Коммерсантъ12:27

БСК решила продлить разработку своего единственного месторождения

Башкирская содовая компания (БСК) намерена продлить срок добычи сырья на своем единственном месторождении Шахтау до 2027 года, с этой целью компания рассматривает возможность разработки карьера ниже уровня грунтовых вод.
РБК11:18
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Более 900 граждан Узбекистана покинут Ростов-на-Дону вывозным поездом

Палаточный лагерь на станции Первомайской, где тысячи граждан Узбекистана вынужденно ждут поезда на родину, возник без согласования с властями, заявил областной министр экономразвития Максим Папушенко, который побывал там по заданию губернатора.
161.ruвчера в 14:40
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