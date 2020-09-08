Коронавирус
ВедомостиСобянин назвал пандемию коронавируса «разовой историей»
О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась Научным центром им. Гамалеи, поступила в гражданский оборот 8 сентября.
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Когда находишься в этом эпицентре кризиса, то думаешь, что всё-всё, вот теперь, а дальше как? Поверьте, выпустим массовую вакцину, отвакцинируется большая часть населения, перед нами будут другие проблемы и другие вызовы.
— Сергей Собянин, мэр МосквыRT на русском 10:24
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Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан.
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Судя по кадрам в Сети, роскошное торжество сопровождалось полетом вертолета, который сбросил лепестки роз, стрельбой из ружей, а также зажигательной лезгинкой от Кадырова и первых лиц республики.
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Гасли стал победителем восьмого этапа «королевских гонок» Гран-при Италии на автодроме в Монце, сообщает «Риа Новости».
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Адвокат Ефремова заявил, что обжалует вынесенный актеру приговор
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Источник в правоохранительный системе сообщил, что состояние здоровья актера Михаила Ефремова позволяет ему отбывать срок в колонии.
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Ксения Собчак подтвердила свадьбу Юлии Снигирь и Евгения Цыганова
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Белоруссия сможет поставлять до 4 миллионов тонн нефти через порты РФ
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Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за опухоли
Телеведущая Роза Сябитова, госпитализированная 28 августа, сообщила в своем Instagram о перенесенной операции по удалению опухоли в матке вместе с органом и обратилась к своим подписчицам с призывом беречь свое здоровье и предупреждать заболевания, чтобы не сталкиваться потом с тяжелыми последствиями.
Газета.Ru 10:50
Общество
Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в России
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность второй волны коронавирусной инфекции в России в ходе выступления на Московском финансовом форуме во вторник, 8 сентября.
Известия 11:39
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 кг: МХТ открыл сезон сюрпризами
В понедельник, в середине дня, Московский художественный театр открыл свой 123-й по счету сезон.
Московский Комсомолец вчера в 12:31
Театры
Машков заявил об уходе актера Матвеева из труппы театра Табакова
Подчеркивается, что у Матвеева сегодня новые планы, в связи с чем он больше не сможет появляться в труппе театра.
Evo-rus.com 01:39
Хоккей
«Автомобилист» забросил семь безответных шайб в ворота «Куньлуня»
Игра завершилась со счетом 7:0. В составе победителей шайбы забросили Георгий Белоусов, Чарльз Геноуэй, Павел Дацюк, Алексей Макеев, Вячеслав Литовченко, Дэн Секстон и Андрей Обидин.
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В Германии отказались передавать результаты анализов Навального
Российская сторона утверждает, что следов отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.
ToDay News Ufa 11:18
Армия и оружие
Азербайджан уничтожил дроном-камикадзе склад боеприпасов Армении
По имеющимся данным, склад боеприпасов, по которому ударил дрон-камикадзе «Хароп», находится в семи километрах от линии фронта.
Москва-Баку.ru вчера в 04:23
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
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Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning вышла на PS4, Xbox One и PC
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По сценарию Дарьи Донцовой «Союзмультфильм» снимет мультсериал
«Союзмультфильм» не планирует останавливаться на производстве данного мультфильма, направление детского детектива продолжат развивать в других проектах.
Moi-portal.ru 14:15
Политика
Названы имена 34 владельцев «золотых паспортов» на Кипре
Имена обладателей "золотых паспортов" обнародовало кипрское издание Politis. В список также "попали" украинские бизнесмены.
Народные новости вчера в 01:03