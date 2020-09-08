Когда находишься в этом эпицентре кризиса, то думаешь, что всё-всё, вот теперь, а дальше как? Поверьте, выпустим массовую вакцину, отвакцинируется большая часть населения, перед нами будут другие проблемы и другие вызовы.

О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась Научным центром им. Гамалеи, поступила в гражданский оборот 8 сентября.

Музыка Конкурс «Детское Евровидение-2020» пройдет в режиме телемоста 18-й Международный конкурс «Детское Евровидение» не будет отменен и пройдет в режиме телемоста 29 ноября.

Общество Рамзан Кадыров опубликовал кадры со свадьбы племянника Судя по кадрам в Сети, роскошное торжество сопровождалось полетом вертолета, который сбросил лепестки роз, стрельбой из ружей, а также зажигательной лезгинкой от Кадырова и первых лиц республики. 19

Происшествия Состояние здоровья Ефремова позволяет отбывать срок в колонии Источник в правоохранительный системе сообщил, что состояние здоровья актера Михаила Ефремова позволяет ему отбывать срок в колонии. 3

Шоу-бизнес Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за опухоли Телеведущая Роза Сябитова, госпитализированная 28 августа, сообщила в своем Instagram о перенесенной операции по удалению опухоли в матке вместе с органом и обратилась к своим подписчицам с призывом беречь свое здоровье и предупреждать заболевания, чтобы не сталкиваться потом с тяжелыми последствиями. 42

Общество Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в России Мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность второй волны коронавирусной инфекции в России в ходе выступления на Московском финансовом форуме во вторник, 8 сентября. 27

Хоккей «Автомобилист» забросил семь безответных шайб в ворота «Куньлуня» Игра завершилась со счетом 7:0. В составе победителей шайбы забросили Георгий Белоусов, Чарльз Геноуэй, Павел Дацюк, Алексей Макеев, Вячеслав Литовченко, Дэн Секстон и Андрей Обидин.

Политика В Германии отказались передавать результаты анализов Навального Российская сторона утверждает, что следов отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию. 1,7K

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск. 48