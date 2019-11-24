Транспорт
КоммерсантъСобянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»
Проблемы с Московскими центральными диаметрами (МЦД) будут решены в ближайшее время, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на канале «Россия». Пассажиры начали сообщать о неполадках сразу же в день открытия, 21 ноября.
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Политика
Украинцев призвали навсегда забыть про Крым и Донбасс
В 2018 году Балицкий сообщил, что провел часть своего отпуска в Крыму и расспрашивал местных жителей, почему они проголосовали за присоединение к России.
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
Политика
Поклонская ответила Пушкову на критику Ротару
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала решение украинской певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Общество
Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым
Российский рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев) должен выплатить штраф после поэтического баттла с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
Армия и оружие
История Победы: 75 лет назад советские войска освободили Прибалтику
Ровно 75 лет назад закончилась Прибалтийская наступательная операция. Советские войска освободили от нацистов Латвию, Литву и Эстонию.
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Футбол
Майкл Оливер обслужит матч ЛЧ «Локомотив» — «Байер»
Британский футбольный арбитр Майкл Оливер назначен главным судьёй матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и леверкузенским «Байером».
Футбол
Сульшер рассказал о планах «МЮ» на зимнее трансферное окно
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал о возможных трансферах команды в зимнее трансферное окно.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Происшествия
В Балакове две девочки провалились под лед. Одна погибла
Общество
Диетолог назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника
Британский диетолог Никола Шубрук назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника.
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Происшествия
Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго
Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
Происшествия
Появились фото с места ДТП, в котором погибла супруга мэра Тулуна
Мэр города Тулун Иркутской области Юрий Карих разбился на автомобиле в Черемховском районе, Федеральное агентство новостей публикует фото с места ДТП.
Футбол
Иванов: в ворота «Спартака» не назначили стопроцентный пенальти
Арбитр Николай Волошин не назначил очевидный пенальти в ворота московского "Спартака" в матче чемпионата России по футболу с екатеринбургским "Уралом", заявил РИА Новости президент "Урала" Григорий Иванов.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала
В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Политика
Лавров рассказал об истории знаменитого советского мема в ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о "первом меме в кругах ООН", вспоминая советского дипломата Олега Трояновского.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Хоккей
«Ак Барс» одолел «Салават Юлаев» в буллитной серии
Кино
Скончался народный артист Украины Давид Бабаев
Народный артист Украины Давид Бабаев скончался на 77-м году жизни. Об этом 24 ноября сообщил актер Вячеслав Василюк.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Вещи моряков «керченской провокации» сгнили от влажности
Пропавшие личные вещи украинских моряков с военных кораблей, принимавших участие в провокации в Керченском проливе, сгнили.
Армия и оружие