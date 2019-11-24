Транспорт

КоммерсантъКоммерсантъСобянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»

Проблемы с Московскими центральными диаметрами (МЦД) будут решены в ближайшее время, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на канале «Россия». Пассажиры начали сообщать о неполадках сразу же в день открытия, 21 ноября.
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Власти Москвы планируют устранять проблемы в работе МЦД последовательно и быстро

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Собянин заявил, что нужно работать над «огрешностями» в работе МЦД

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