Транспорт
КоммерсантъСобянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»
Проблемы с Московскими центральными диаметрами (МЦД) будут решены в ближайшее время, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на канале «Россия». Пассажиры начали сообщать о неполадках сразу же в день открытия, 21 ноября.
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Космос
В NASA отреагировали на обнаружение насекомых на Марсе
Спорт
Комитет ВАДА предложил лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию издал рекомендацию исполкому лишить Российское антидопингового агентства статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.
Общество
Ученые рассказали, что чувствует находящийся в коме человек
Ученые доказали, что от 30 до 40% пациентов в коме частично или полностью находятся в сознании.
Происшествия
Мужчина умер в мучениях после того, как его лизнула собака
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Общество
Директор Ротару отреагировал на критику из-за ее выступления в России
Политика
Лавров отреагировал на заявление генсека Японии о мирном договоре
Напомним, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги заявил о том, что японская сторона должна опираться в переговорах с Москвой на решение территориальной проблемы и последующее заключение мирного договора.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Единоборства
Пейдж нокаутировал Мелилло на турнире Bellator в Лондоне
В Лондоне состоялся очередной турнир Bellator Europe 6. В главном бою вечер британский полусредневес Майкл Пейдж нокаутировал Джованни Мелилло.
Происшествия
Разъяренные украинцы затравили «пьяного» фельдшера скорой помощи
В городе Калуш Ивано-Франковской области Украины разъяренная толпа заблокировала работу бригады скорой помощи, приехавшей на вызов, из-за «пьяного» фельдшера.
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе фронтмена Rammstein
Российско-украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Политика
В оборонных ведомствах Германии и Украины нормандскую встречу
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и статс-секретарь Минобороны ФРГ по вопросам вооружения Бенедикт Циммер обсудили в рамках международного форума по безопасности в Галифаксе предстоящую встречу в "нормандском формате" по Донбассу (РФ, Украина, ФРГ и Франция) и безопасность в Черноморском регионе, сообщила пресс-служба минобороны Украины.
Игры
Игровым консолям будущего предрекли долгую загрузку
Технический директор компании-разработчика компьютерных игр Remedy Entertainment заявил, что контент на следующем поколении консолей будет загружаться довольно долго.
Общество
Путин поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил известного кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения.
Политика
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН
Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
Космос
«Частицу» темной материи нашли в экзотическом материале на Земле
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Наука
Современные обезьяны оказались умнее наших предков человека
Современные обезьяны оказались гораздо умнее, чем предки человека.
Футбол
Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Транспорт
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Футбол
Фанаты «Реала» ответили Бэйлу на его празднование с баннером
Фанаты «Реала» ответили хавбеку Гарету Бэйлу, нарисовав свой плакат.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Единоборства
Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Фигурное катание
Авербух хочет, чтобы Медведева и Загитова отказались от участия в шоу
Известный хореограф и постановщик Илья Авербух выразил мнение, что Евгения Медведева и Алина Загитова смогут соперничать с более молодыми спортсменками, если посвятят следующее межсезонье подготовке.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову
Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.
Общество