Коронавирус
ИзвестияСобянин назвал условия для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране перечислил пять условий, при которых можно будет вернуться к нормальной жизни в условиях пандемии.
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Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
Политика
Экс-атташе США объяснил недосмотром сообщение Белого дома о войне
Сообщение Белого дома, в котором в числе победителей над нацистами не упомянули СССР, могли опубликовать по недосмотру и непреднамеренно, предположил бывший военный атташе США в России (2012-2014 годы), отставной бригадный генерал Питер Звак.
Газета.Ru 05:52
Общество
Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге
Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
DP.RU 11:57
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала фото сдавшей ее в интернат мамы
Популярная украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала на своей станице в Instagram фотографию со своей мамой Жанной Васильевной.
Московский Комсомолец 06:15
Общество
Twitter начнет бороться с фейками о коронавирусе
Представители социальной сети Twitter заявили о том, что компания начнет маркировать твиты, содержащие спорную или ошибочную информацию о коронавирусе.
Lenta.ru 17:25
Общество
Умер сенатор от Рязанской области Олег Ковалев
Сенатор от Рязанской области Олег Ковалев скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил его помощник Андрей Глазунов в беседе с ТАСС.
Инфорос 05:39
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru 18:35
Общество
Семьи с детьми в России получат новые выплаты
Напомним, ранее семьям с детьми до трёх лет, имеющим право на материнский капитал, были установлены ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей.
Бел.Ру 11:30
Здоровье
ВОЗ не определила долю населения для развития коллективного иммунитета
По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, коллективный иммунитет предусматривает его выработку у определенной части населения.
Известия 16:41
Происшествия
Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы
В Москве обокрали квартиру дочери советника президента России Валентина Юмашева. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 08:55
Армия и оружие
СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы «Корнет»
Телеканал "Звезда" показал кадры запуска ракет противотанковой системы "Корнет" в замедленном режиме.
Радио Sputnik 12:28
Экономика
Почти 70% мебельных производств в России могут обанкротиться в течение двух месяцев
3% производств уже закрылись, еще 6 надеются продержаться до полугода.
Эхо Москвы 16:02
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
Общество
Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом
РИА Новости 16:26
Общество
Режим самоизоляции продолжает действовать в Ростовской области
В Ростовской области продолжает действовать режим полной самоизоляции.
Donday.ru 13:47
Армия и оружие
Министр обороны США приказал подчиненным использовать спутники Blackjack
Министр обороны США Марк Эспер приказал подчиненным обратить внимание на космическую программу Blackjack.
ИА Красная Весна 08 мая в 08:54
Общество
Россиянам ответили на главные вопросы о масочном режиме
Постоянный представитель губернатора Подмосковья в Мособлдуме Александр Горбылев в интервью телеканалу "360" ответил на самые распространенные вопросы о масочном режиме, который в столице и области начинает действовать с 12 мая.
РИА Новости 11:48
Гаджеты
Трехкратный оптический зум появится в новом iPhone 12 Pro
ToDay News Ufa вчера в 09:52
Футбол
Защитник «Тоттенхэма» Роуз выступил против возобновления сезона в АПЛ
Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз высказал свое мнение о возможном возобновлении сезона в АПЛ.
Metaratings 17:41
Общество
В Тульской области ограничительные меры продлили до 31 мая
Тула, 11 мая 2020, 12:35 — REGNUM Действие ряда ограничительных мер, введённых на территории Тульской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено до 31 мая, изменения в указ внёс 10 мая губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы облправительства.
REGNUM 05:35
Спорт
Крупнейшая игровая выставка Е3 заменена на Guerrilla Collective
Онлайн-фестиваль начнется 6 июня. Крупнейшая игровая выставка Е3 в этом году не будет проведена из-за пандемии коронавируса.
NewInform 11:21
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Игры
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Юрий Стоянов озвучил размер пенсии
Gazeta.SPb 17:37
Общество
TSMC и Intel планируют построить в США завод по производству чипов
Тайваньская высокотехнологичная компания TSMC и американская Intel планируют построить на территории США заводы по изготовлению интегральных микросхем.
МонаВиста 06:32
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Политика
Путин заявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая
Президент России Владимир Путин в рамках совещания по эпидемиологической ситуации в стране заявил о завершении периода нерабочих дней в стране.
Газета.Ru 09:15
Политика
Путин поручил к 1 июня представить план восстановления экономики
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить план восстановления и роста экономики, занятости и доходов населения, сообщает 11 мая «Коммерсантъ».
ИрСити 05:06