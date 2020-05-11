Коронавирус

ИзвестияИзвестияСобянин назвал условия для нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране перечислил пять условий, при которых можно будет вернуться к нормальной жизни в условиях пандемии.
Читать в источнике
Комментировать545

Подробнее о событии

Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»

РБК14:05

Собянин уточнил, что нужно для нормальной жизни в новой реальности

Вести.Ru12:35

Собянин рассказал, что надо сделать для восстановления нормальной жизни

Российская газета11:09

Собянин назвал пять условий нормальной жизни в «новой реальности»

РИА Новости11:46

Сергей Собянин назвал пять мер для нормализации жизни в российских регионах

Вечерняя Москва11:09

Собянин назвал условия для нормальной жизни в «новой реальности»

Москва 2412:23

Собянин назвал меры, которые обеспечат нормальную жизнь экономической отрасли

РИАМО10:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
67
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
1,1K
Политика

Экс-атташе США объяснил недосмотром сообщение Белого дома о войне

Сообщение Белого дома, в котором в числе победителей над нацистами не упомянули СССР, могли опубликовать по недосмотру и непреднамеренно, предположил бывший военный атташе США в России (2012-2014 годы), отставной бригадный генерал Питер Звак.
Газета.Ru 05:52
54
Общество

Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге

Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
DP.RU 11:57
349
Шоу-бизнес

Ани Лорак показала фото сдавшей ее в интернат мамы

Популярная украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала на своей станице в Instagram фотографию со своей мамой Жанной Васильевной.
Московский Комсомолец 06:15
Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Вести.Ru 07:35
245
Общество

Twitter начнет бороться с фейками о коронавирусе

Представители социальной сети Twitter заявили о том, что компания начнет маркировать твиты, содержащие спорную или ошибочную информацию о коронавирусе.
Lenta.ru 17:25
Общество

Умер сенатор от Рязанской области Олег Ковалев

Сенатор от Рязанской области Олег Ковалев скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил его помощник Андрей Глазунов в беседе с ТАСС.
Инфорос 05:39
846
Политика

Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию

Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru 18:35
Общество

Семьи с детьми в России получат новые выплаты

Напомним, ранее семьям с детьми до трёх лет, имеющим право на материнский капитал, были установлены ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей.
Бел.Ру 11:30
Здоровье

ВОЗ не определила долю населения для развития коллективного иммунитета

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, коллективный иммунитет предусматривает его выработку у определенной части населения.
Известия 16:41
Происшествия

Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы

В Москве обокрали квартиру дочери советника президента России Валентина Юмашева. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 08:55
70
Армия и оружие

СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы «Корнет»

Телеканал "Звезда" показал кадры запуска ракет противотанковой системы "Корнет" в замедленном режиме.
Радио Sputnik 12:28
1
Экономика

Почти 70% мебельных производств в России могут обанкротиться в течение двух месяцев

3% производств уже закрылись, еще 6 надеются продержаться до полугода.
Эхо Москвы 16:02
1
Политика

Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
7,6K
Общество

Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

РИА Новости 16:26
142
Общество

Режим самоизоляции продолжает действовать в Ростовской области

В Ростовской области продолжает действовать режим полной самоизоляции.
Donday.ru 13:47
77
Армия и оружие

Министр обороны США приказал подчиненным использовать спутники Blackjack

Министр обороны США Марк Эспер приказал подчиненным обратить внимание на космическую программу Blackjack.
ИА Красная Весна 08 мая в 08:54
Общество

Россиянам ответили на главные вопросы о масочном режиме

Постоянный представитель губернатора Подмосковья в Мособлдуме Александр Горбылев в интервью телеканалу "360" ответил на самые распространенные вопросы о масочном режиме, который в столице и области начинает действовать с 12 мая.
РИА Новости 11:48
3
Гаджеты

Трехкратный оптический зум появится в новом iPhone 12 Pro

ToDay News Ufa вчера в 09:52
55
Футбол

Защитник «Тоттенхэма» Роуз выступил против возобновления сезона в АПЛ

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз высказал свое мнение о возможном возобновлении сезона в АПЛ.
Metaratings 17:41
Общество

В Тульской области ограничительные меры продлили до 31 мая

Тула, 11 мая 2020, 12:35 — REGNUM Действие ряда ограничительных мер, введённых на территории Тульской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено до 31 мая, изменения в указ внёс 10 мая губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы облправительства.
REGNUM 05:35
64
Спорт

Крупнейшая игровая выставка Е3 заменена на Guerrilla Collective

Онлайн-фестиваль начнется 6 июня. Крупнейшая игровая выставка Е3 в этом году не будет проведена из-за пандемии коронавируса.
NewInform 11:21
Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
443
Игры

Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года

Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
13
Шоу-бизнес

Юрий Стоянов озвучил размер пенсии

Gazeta.SPb 17:37
53
Общество

TSMC и Intel планируют построить в США завод по производству чипов

Тайваньская высокотехнологичная компания TSMC и американская Intel планируют построить на территории США заводы по изготовлению интегральных микросхем.
МонаВиста 06:32
25
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
141
Политика

Путин заявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по эпидемиологической ситуации в стране заявил о завершении периода нерабочих дней в стране.
Газета.Ru 09:15
5K
Политика

Путин поручил к 1 июня представить план восстановления экономики

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить план восстановления и роста экономики, занятости и доходов населения, сообщает 11 мая «Коммерсантъ».
ИрСити 05:06
1,6K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное