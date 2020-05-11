Коронавирус
РБКСобянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
Читать в источнике
Оценить782
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 21:57, Ашберн
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовые выплаты
С 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет включительно, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 11:21
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Гаджеты
Qualcomm представила обновленный процессор Snapdragon 768G
Еще в Snapdragon 768G увеличили на 15% производительность графического процессора Adreno 620, а частота CPU увеличилась с 2,4 до 2,8 ГГц.
Astera 13:44
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
В Кузбассе режим повышенной готовности продлили до 17 мая
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 17 мая, с 12 мая в регионе начнут снимать связанные с ним ограничения, вводить цифровые пропуска в области пока не будут, заявил губернатор Кемеровской Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:22
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по территории Индии
В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело 04:35
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Коммерсантъ 21:40
Общество
Tesla возобновляет работу на заводе в Калифорнии
20 марта стало известно, что Tesla приостанавливает производство на заводах в Калифорнии и Нью-Йорке из-за коронавируса.
Rambler News Service вчера в 02:30
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 09:58
Общество
Цифровые пропуска введут для приезжающих на Сахалин
Не допустить распространения коронавирусной инфекции на Сахалине и Курилах призвана новая региональная инициатива оформление цифровых пропусков.
АСТВ 21:21
Политика
Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин объявил о завершении государственных нерабочих дней, введенных в стране с 30 марта.
ИА СИА-Пресс 09:33
Музыка
Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru вчера в 08:58
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
Политика
США предложили Ирану прислать самолет за своими гражданами
Тегеран может послать специальный самолет и забрать из США 11 своих граждан, которые изъявили желание вернуться на родину и которых американские власти стремятся депортировать, заявил исполняющий обязанности замминистра внутренней безопасности Соединенных Штатов Кен Кучинелли.
Интерфакс 20:30
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Общество
Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина
Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина.
Gazeta.SPb 14:05
Армия и оружие
СМИ сообщают о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
Актуальные Новости 09 мая в 03:29
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara осенью сменит поколение
По предварительным данным, премьера нового поколения внедорожника Suzuki Vitara состоится осенью 2020 года, а продажи стартуют в первом квартале 2021 года.
Профиль вчера в 14:51
Экономика
Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются
Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Общероссийский режим «нерабочих дней» с 12 мая не будет продлен.
Коммерсантъ 17:41
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
Экономика
Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат
Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных.
РБК 09:30
Армия и оружие
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США
У США вызывает беспокойство учебный самолет Як-130.
Актуальные Новости 08:41
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Единоборства
«Ты забыл, как я тебя вырубал?» Нурмагомедов ответил на оскорбления от Макгрегора
Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления со стороны экс-чемпиона организации Конора Макгрегора, который назвал россиянина «прячущейся крысой».
Чемпионат 20:41
Общество
Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
RuNews24.ru 11:29
Здоровье
Забайкалье заняло 9-е место в ДФО по числу выявленных случаев коронавируса
На 11 мая ДФО занимает последнее место среди восьми федеральных округов России по количеству выявленных случаев COVID-19 – 4,3 тысячи заболевших.
Чита.Ру 20:44
Единоборства
Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249 решением судей
В американском городе Джексонвилл, штат Флорида, в рамках турнира UFC 249 прошел бой между российским тяжеловесом Алексеем Олейником и Фабрисиу Вердмуом.
Комсомольская правда 09 мая в 21:45
Армия и оружие
Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара
RT на русском вчера в 12:00
Происшествия
На судостроительном заводе во Владивостоке произошел взрыв газа
Российская газета 21:08