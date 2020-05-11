Коронавирус

РБКРБКСобянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
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Собянин назвал условия для нормальной жизни в «новой реальности»

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Собянин назвал пять условий нормальной жизни в «новой реальности»

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Tesla возобновляет работу на заводе в Калифорнии

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Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

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Цифровые пропуска введут для приезжающих на Сахалин

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Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
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Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
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США предложили Ирану прислать самолет за своими гражданами

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Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина.
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Армия и оружие

СМИ сообщают о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии

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Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Общероссийский режим «нерабочих дней» с 12 мая не будет продлен.
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Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных.
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Российский Як-130 вызывает беспокойство у США

У США вызывает беспокойство учебный самолет Як-130.
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В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

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Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления со стороны экс-чемпиона организации Конора Макгрегора, который назвал россиянина «прячущейся крысой».
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Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249 решением судей

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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