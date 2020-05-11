Коронавирус
ТАСССобянин: ответственность и соблюдение мер должны стать основой выхода из ограничений
Вы [Владимир Путин] сказали о том, что не должны ослаблять эти требования, наоборот, может быть, они должны еще строже исполняться. Это строгое, жесткое соблюдение карантинных мер по отношению к тем гражданам, у которых выявлена инфекция.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин в качестве главы рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции озвучил пять мер, которые позволят вернуться столице и регионам к привычному ритму жизни.Москва.Центр12:58
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:18, Ашберн
Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлили до 31 мая
Ограничения сохранятся, но в конце следующей недели будут рассмотрены варианты смягчения режима в зависимости от ситуации, – заявил Алексей Текслер.
Губерния (г. Челябинск) 11:17
Общество
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
Общество
Путин подписал указ о мерах по поддержке семей с детьми
Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по поддержке семей с детьми.
РЕН ТВ 10:57
Общество
Собянин назвал пять условий нормальной жизни в «новой реальности»
Чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, граждане России должны вести себя ответственно, должна появиться новая культура, предполагающая максимальную заботу о здоровье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:46
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Футбол
«Ахмат» расторгнет контракты с некоторыми игроками из-за кризиса
Напомним, футбольный сезон в России был приостановлен 17 марта из-за распространения коронавируса.
Vprognoze.ru 11:22
Футбол
Гендиректор «Ахмата»: Шалимов осознал, что совершил глупость
В условиях пандемии надо быть добрее, ведь каждый совершают ошибки. Сам Шалимов не стал извиняться, сославшись на то, что пошутил.
Спорт день за днем 09:08
Спорт
Цифровая конференция Ubisoft пройдёт аж 12 июля
Цифровая пресс-конференция Ubisoft под названием UbiForward начнётся 12 июля в 20:00 МСК.
Игромания.ру 12:19
Общество
Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ
О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости вчера в 06:29
Футбол
Два футбольных матча перенесены из-за коронавируса в Белоруссии
Решение о переносе двух матчей чемпионата Белоруссии по футболу приняла федерация футбола республики.
ИА Красная Весна 13:57
Общество
Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей
Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
Российская газета 09:40
Общество
В Минтруда назвали число получателей новых выплат на детей
В Минтруда назвали число получателей новых выплат на детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РЕН ТВ 13:56
Общество
В Петербурге пациентов с COVID-19 развозят по 17-ти стационарам
Пациентов с COVID-19 лечат в 17 медицинских учреждениях.
REGNUM 12:01
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Интернет
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10
Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
Общество
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена с проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
Авто
В России ужесточаются требования ввоза праворульных машин
1 июля 2020 года в России вступит в силу новый ГОСТ 33670-2015 техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», ужесточающий требования к ввозу, постановке на учет и эксплуатации праворульных автомобилей в России.
Автоновости дня 09 мая в 00:39
Хоккей
ИИХФ поменяет местами сборные России и Канады в группах на ЧМ-2021
Международная федерация хоккея планирует поменять местами сборные России и Канады в группах на чемпионата мире 2021 года, информирует РИА «Новости».
Чемпионат 10:41
Экономика
Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в России и рассказал, что будет дальше
С 12 мая единый период нерабочих дней в России, который длился более 6 недель, завершается.
Версия-Саратов 09:14
Футбол
«МЮ» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Португалии Винисиусом
Винисиус забил 15 голов в текущем сезоне чемпионата Португалии и лидирует в гонке бомбардиров.
Sports.ru 11:13
Общество
Беглов поручил разработать план по спасению экономики Петербурга
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил разработать до конца мая план по стабилизации рынка труда, восстановлению занятости и доходов населения, долгосрочному развитию экономики города.
DP.RU 12:45
Политика
Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней
Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
Футбол
19-летний футболист «Аталанты» скончался от аневризмы мозга
19-летний спортсмен оказался в реанимационном отделении больницы в Варезе в пятницу, 8 мая.
Bookmaker-ratings.ru 08:09
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Общество
Россия стала третьей в мире по числу заболевших COVID-19
Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:36
Общество
Путин заявил о завершении единого режима нерабочих дней по всей стране
Все массовые мероприятия по всей стране по-прежнему запрещены. "Выход из режимов ограничений быстрым не будет" - отметил Путин.
Эхо Москвы 09:20
Экономика
Малому бизнесу спишут налоговые взносы за второй квартал года — Путин
Москва, 11 мая 2020, 17:50 — REGNUM Ряд предприятий полностью освободятся от налоговых и страховых взносов, за исключением НДС, начисленных в течение второго квартала 2020 года.
REGNUM 10:50
Экономика
Коллекторы назвали ожидаемое количество неплательщиков по кредитам
Ранее ГЛАС сообщал, что по данным Эльвиры Набиуллиной, на реструктуризацию кредитов подало около 1,4 млн россиян.
ГЛАС.RU 01:53
Общество
Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая
Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25