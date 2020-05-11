Мэр Москвы Сергей Собянин в качестве главы рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции озвучил пять мер, которые позволят вернуться столице и регионам к привычному ритму жизни.

с чего всё началось

Вы [Владимир Путин] сказали о том, что не должны ослаблять эти требования, наоборот, может быть, они должны еще строже исполняться. Это строгое, жесткое соблюдение карантинных мер по отношению к тем гражданам, у которых выявлена инфекция.

Собянин: ответственность и соблюдение мер должны стать основой выхода из ограничений

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