Коронавирус

ТАССТАСССобянин: ответственность и соблюдение мер должны стать основой выхода из ограничений

Вы [Владимир Путин] сказали о том, что не должны ослаблять эти требования, наоборот, может быть, они должны еще строже исполняться. Это строгое, жесткое соблюдение карантинных мер по отношению к тем гражданам, у которых выявлена инфекция.
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с чего всё началось

Собянин перечислил пять мер для нормализации жизни в регионах страны

Мэр Москвы Сергей Собянин в качестве главы рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции озвучил пять мер, которые позволят вернуться столице и регионам к привычному ритму жизни.
Москва.Центр12:58

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Собянин озвучил пять мер для нормализации жизни в регионах страны

Московский Комсомолец11:31

Собянин рассказал о новой культуре поведения на предприятиях

ТВ Центр11:13

Собянин: ответственность и соблюдение мер должны стать основой выхода из ограничений

ТАСС11:01

Собянин рассказал, что надо сделать для восстановления нормальной жизни

Российская газета11:09

Собянин призвал работодателей ответственно подойти к безопасности сотрудников при открытии предприятий

Агентство Москва11:04

Собянин о выходе Москвы из режима самоизоляции: Вся промышленность и строительство возвращаются к нормальной работе

Комсомольская правда11:02

Сергей Собянин назвал пять мер для нормализации жизни в российских регионах

Вечерняя Москва11:09
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:18, Ашберн
Общество

В Челябинской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

Ограничения сохранятся, но в конце следующей недели будут рассмотрены варианты смягчения режима в зависимости от ситуации, – заявил Алексей Текслер.
Губерния (г. Челябинск) 11:17
61
Общество

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
38
Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
105
Общество

Путин подписал указ о мерах по поддержке семей с детьми

Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по поддержке семей с детьми.
РЕН ТВ 10:57
8
Общество

Собянин назвал пять условий нормальной жизни в «новой реальности»

Чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, граждане России должны вести себя ответственно, должна появиться новая культура, предполагающая максимальную заботу о здоровье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:46
36
Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
147
Футбол

«Ахмат» расторгнет контракты с некоторыми игроками из-за кризиса

Напомним, футбольный сезон в России был приостановлен 17 марта из-за распространения коронавируса.
Vprognoze.ru 11:22
1
Футбол

Гендиректор «Ахмата»: Шалимов осознал, что совершил глупость

В условиях пандемии надо быть добрее, ведь каждый совершают ошибки. Сам Шалимов не стал извиняться, сославшись на то, что пошутил.
Спорт день за днем 09:08
2
Спорт

Цифровая конференция Ubisoft пройдёт аж 12 июля

Цифровая пресс-конференция Ubisoft под названием UbiForward начнётся 12 июля в 20:00 МСК.
Игромания.ру 12:19
Общество

Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ

О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости вчера в 06:29
62
Футбол

Два футбольных матча перенесены из-за коронавируса в Белоруссии

Решение о переносе двух матчей чемпионата Белоруссии по футболу приняла федерация футбола республики.
ИА Красная Весна 13:57
5
Общество

Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
Российская газета 09:40
49
Общество

В Минтруда назвали число получателей новых выплат на детей

В Минтруда назвали число получателей новых выплат на детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РЕН ТВ 13:56
Общество

В Петербурге пациентов с COVID-19 развозят по 17-ти стационарам

Пациентов с COVID-19 лечат в 17 медицинских учреждениях.
REGNUM 12:01
123
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
96
Интернет

Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10

Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
21
Общество

Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена с проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
Авто

В России ужесточаются требования ввоза праворульных машин

1 июля 2020 года в России вступит в силу новый ГОСТ 33670-2015 техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», ужесточающий требования к ввозу, постановке на учет и эксплуатации праворульных автомобилей в России.
Автоновости дня 09 мая в 00:39
441
Хоккей

ИИХФ поменяет местами сборные России и Канады в группах на ЧМ-2021

Международная федерация хоккея планирует поменять местами сборные России и Канады в группах на чемпионата мире 2021 года, информирует РИА «Новости».
Чемпионат 10:41
Экономика

Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в России и рассказал, что будет дальше

С 12 мая единый период нерабочих дней в России, который длился более 6 недель, завершается.
Версия-Саратов 09:14
Футбол

«МЮ» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Португалии Винисиусом

Винисиус забил 15 голов в текущем сезоне чемпионата Португалии и лидирует в гонке бомбардиров.
Sports.ru 11:13
Общество

Беглов поручил разработать план по спасению экономики Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил разработать до конца мая план по стабилизации рынка труда, восстановлению занятости и доходов населения, долгосрочному развитию экономики города.
DP.RU 12:45
15
Политика

Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
5,4K
Футбол

19-летний футболист «Аталанты» скончался от аневризмы мозга

19-летний спортсмен оказался в реанимационном отделении больницы в Варезе в пятницу, 8 мая.
Bookmaker-ratings.ru 08:09
Политика

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
224
Общество

Россия стала третьей в мире по числу заболевших COVID-19

Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:36
2,5K
Общество

Путин заявил о завершении единого режима нерабочих дней по всей стране

Все массовые мероприятия по всей стране по-прежнему запрещены. "Выход из режимов ограничений быстрым не будет" - отметил Путин.
Эхо Москвы 09:20
Экономика

Малому бизнесу спишут налоговые взносы за второй квартал года — Путин

Москва, 11 мая 2020, 17:50 — REGNUM Ряд предприятий полностью освободятся от налоговых и страховых взносов, за исключением НДС, начисленных в течение второго квартала 2020 года.
REGNUM 10:50
117
Экономика

Коллекторы назвали ожидаемое количество неплательщиков по кредитам

Ранее ГЛАС сообщал, что по данным Эльвиры Набиуллиной, на реструктуризацию кредитов подало около 1,4 млн россиян.
ГЛАС.RU 01:53
10
Общество

Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая

Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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