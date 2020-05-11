Коронавирус
РИА НовостиСобянин назвал пять условий нормальной жизни в «новой реальности»
Чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, граждане России должны вести себя ответственно, должна появиться новая культура, предполагающая максимальную заботу о здоровье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Мы должны обеспечить нормальную жизнь наших городов и регионов уже в какой-то новой реальности, исходя из тех ограничений и тех вызовов, которые перед нами стоят.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости 11:46
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Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
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Разовую выплату по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми от 3 до 16 лет.
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Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
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Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
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Минобороны России сообщило о ситуации с коронавирусом среди военных
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Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Общество
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Псковское агентство информации 12:26
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УЕФА планирует из пандемии COVID-19 изменить правила проведения квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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В Крыму самоизоляцию продлили до лета
До 31 мая продлен режим самоизоляции в Республике Крым.
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Авто
В России новый Toyota Highlander появится летом
Компания Toyota опубликовала информацию об обновлённом внедорожнике Highlander, который появится на российском рынке летом текущего года.
Тарантас Ньюс 07:37
Общество
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
Общество
Туристический сезон в России еще может состояться
Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
Общество
Беглов поручил разработать план по спасению экономики Петербурга
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил разработать до конца мая план по стабилизации рынка труда, восстановлению занятости и доходов населения, долгосрочному развитию экономики города.
DP.RU 12:45
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Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
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Дагестан вышел на плато по коронавирусу, заявил глава республики
Дагестан по ситуации с коронавирусом вышел на плато, также наблюдается рост заболевания внебольничной пневмонией, заявил глава республики Владимир Васильев.
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Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
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В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке
Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:01
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Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования.
РИА Новости 14:05
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Петербургских работодателей обязали обеспечивать сотрудников масками
Средствами защиты сотрудников обеспечивает работодатель. Он должен предоставить работникам запас одноразовых масок, перчаток и антисептиков.
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В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая
Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
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Футбол
Миралем Пьянич согласовал условия контракта с «Барселоной»
Переговоры «Барселоны» с полузащитником туринского «Ювентуса» Миралемом Пьяничем продвинулись, и стороны согласовали условия контракта, сообщает Sport.es.
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Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
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До 15 мая все медработники получат федеральные выплаты — Путин
Выплата федеральной надбавки всем медицинским работникам должна быть произведена до 15 мая, заявил Владимир Путин 11 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.
ИА Красная Весна 09:44
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376 участников репетиций парада Победы заразились Covid-19
Больше 300 человек, которые готовились к параду Победы в подмосковном Алабино, оказались заражены Covid-19.
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Apple инвестирует более $300 млн в новый тайваньский завод по производству дисплеев Mini-LED и Micro-LED
По сообщениям сетевых источников, компания Apple намерена инвестировать около $335 млн в строительство нового завода на территории Научного парка Синьчжу на Тайване.
3DNews 11:14