Мы должны обеспечить нормальную жизнь наших городов и регионов уже в какой-то новой реальности, исходя из тех ограничений и тех вызовов, которые перед нами стоят.

Чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, граждане России должны вести себя ответственно, должна появиться новая культура, предполагающая максимальную заботу о здоровье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин назвал пять условий нормальной жизни в «новой реальности»

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