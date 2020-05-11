Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин назвал пять условий нормальной жизни в «новой реальности»

Чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, граждане России должны вести себя ответственно, должна появиться новая культура, предполагающая максимальную заботу о здоровье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Собянин назвал условия для нормальной жизни в «новой реальности»

Москва 2412:23

Собянин: угроза распространения в России COVID-19 будет еще долго

Коммерсантъ11:32

Собянин рассказал, что надо сделать для восстановления нормальной жизни

Российская газета11:09

Сергей Собянин назвал пять мер для нормализации жизни в российских регионах

Вечерняя Москва11:09

Собянин заявил о необходимости мобилизационной готовности на случай увеличения заболеваемости COVID-19

Агентство Москва11:23

Собянин назвал пять условий нормальной жизни в «новой реальности»

РИА Новости11:46

Собянин назвал меры, которые обеспечат нормальную жизнь экономической отрасли

РИАМО10:34
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Здоровье

Еще 88 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

На 11 мая в Ростовской области у 1851 человек подтвержден COVID-19, показатель заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 44 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 04:29
562
Общество

Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется

В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 14:16
97
Общество

Путин заявил о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в России

Президент России Владимир Путин заявил, что принято решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом с 3 лет до наступления 16 лет.
Московский Комсомолец 09:38
1,6K
Политика

Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней

Более шести недель длился период нерабочих дней в России, что позволило замедлить развитие эпидемии коронавируса.
Зеленоград сегодня 10:54
259
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции

Известия 17:38
402
Общество

Въезд на Сахалин с 14 мая разрешат по цифровым пропускам

Въезд в Сахалинскую область с 14 мая будет возможен только при наличии цифровых пропусков, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 23:13
1
Общество

Власти Волгоградской области разрешат жителям прогулки

Власти Волгоградской области планируют с 14 мая разрешить жителям прогулки, а с 20 мая открыть магазины и различные учреждения сферы обслуживания.
Известия 13:14
58
Общество

Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ

О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости вчера в 06:29
69
Политика

Путин объявил об окончании нерабочего периода

Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости 14:55
5,2K
Здоровье

Комаровский рассказал, нужны ли витамины для профилактики коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что прием витаминных комплексов для профилактики инфекционных болезней, в том числе коронавируса, бесполезен.
Аргументы и Факты 22:38
2
Общество

Президент назначил дополнительные выплаты семьям с детьми

С 1 июня 2020 года все семьи с детьми от 3 до 15 лет включительно получат единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей.
Взгляд-инфо 09:53
3
Наука

Ученые нашли неожиданную причину ожирения человека

Evo-rus.com 09 мая в 04:25
3
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне

Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС вчера в 05:29
1,1K
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету в России испытали пуском с бомбардировщика

Испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты прошли в России. Её запустили с борта нового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.
News.ru 01:09
283
Общество

Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней

Президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней.
BFM.ru 10:04
147
Общество

Российские семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей

На каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно лет установлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
СеверИнфо 12:52
5
Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
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Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 09:58
225
Политика

Путин рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

На совещании у президента Владимира Путина, которое запланировано на 11 мая и посвящено ситуации с коронавирусом, будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней.
Lenta.ru вчера в 10:08
5,4K
Политика

Единый период нерабочих дней завершится 12 мая — Путин

С 12 мая в России завершится единый период нерабочих дней, заявил в понедельник президент Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РАПСИ 09:32
Общество

Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

РИА Новости 16:26
98
Общество

Терапевт рассказала о правилах использования защитных масок

Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала, какие медицинские маски защитят лучше других, передает телеканал "360".
Газета.Ru 23:04
19
Общество

Представитель ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович надеется, что страна вышла на плато по коронавирусу, учитывая статистику последних дней.
Свободная Пресса вчера в 11:58
318
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
1,2K
Общество

Путин поручил до 15 мая сделать все выплаты медикам

По словам главы российского государства, апрельские выплаты дошли только до 56 тысяч медиков.
АБН 10:12
69
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
895
Общество

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru 21:15
17
Общество

Разработаны требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии

По словам замминистра просвещения Дмитрия Глушко, решение о переносе ЕГЭ будет зависеть только от эпидемиологической ситуации, пока дата остается прежней — 8 июня.
Финансовая газета вчера в 07:05
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Культура

В Петербурге скончалась старейшая актриса МДТ Светлана Григорьева

Старейшая актриса Малого драматического театра - Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщает официальный сайт театра.
Российская газета 11:27
2
Политика

Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений в России

Во время обращения к россиянам в понедельник, 11 мая, Владимир Путин заявил, что все принятые правительством меры позволяют перейти к поэтапному выходу из карантинного режима, введенного ранее из-за распространения коронавируса.
Профиль 09:55
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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