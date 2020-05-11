Чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, граждане России должны вести себя ответственно, должна появиться новая культура, предполагающая максимальную заботу о здоровье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин назвал пять условий нормальной жизни в «новой реальности»

Здоровье Еще 88 человек заболели коронавирусом в Ростовской области На 11 мая в Ростовской области у 1851 человек подтвержден COVID-19, показатель заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 44 на 100 тысяч населения. 562

Общество Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции. 97

Общество Власти Волгоградской области разрешат жителям прогулки Власти Волгоградской области планируют с 14 мая разрешить жителям прогулки, а с 20 мая открыть магазины и различные учреждения сферы обслуживания. 58

Общество Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф. 69

Политика Путин объявил об окончании нерабочего периода Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая. 5,2K

Общество Президент назначил дополнительные выплаты семьям с детьми С 1 июня 2020 года все семьи с детьми от 3 до 15 лет включительно получат единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей. 3

Общество Российские семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей На каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно лет установлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. 5

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 527

Политика Путин рассмотрит вопрос продления нерабочих дней На совещании у президента Владимира Путина, которое запланировано на 11 мая и посвящено ситуации с коронавирусом, будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней. 5,4K

Политика Единый период нерабочих дней завершится 12 мая — Путин С 12 мая в России завершится единый период нерабочих дней, заявил в понедельник президент Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Общество Разработаны требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии По словам замминистра просвещения Дмитрия Глушко, решение о переносе ЕГЭ будет зависеть только от эпидемиологической ситуации, пока дата остается прежней — 8 июня. 656

Культура В Петербурге скончалась старейшая актриса МДТ Светлана Григорьева Старейшая актриса Малого драматического театра - Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщает официальный сайт театра. 2