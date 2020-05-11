Коронавирус

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Чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, граждане России должны вести себя ответственно, должна появиться новая культура, предполагающая максимальную заботу о здоровье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Собянин назвал условия для нормальной жизни в «новой реальности»

Москва 2412:23

Собянин рассказал, что надо сделать для восстановления нормальной жизни

Российская газета11:09

Собянин заявил о необходимости мобилизационной готовности на случай увеличения заболеваемости COVID-19

Агентство Москва11:23

Сергей Собянин назвал пять мер для нормализации жизни в российских регионах

Вечерняя Москва11:09

Собянин: угроза распространения в России COVID-19 будет еще долго

Коммерсантъ11:32

Собянин назвал пять условий нормальной жизни в «новой реальности»

РИА Новости11:46

Собянин назвал меры, которые обеспечат нормальную жизнь экономической отрасли

РИАМО10:34
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Происшествия

Подпольный цех по переработке краба ликвидирован на Камчатке

"Предположительно, браконьеры на лодке выгружали нелегально выловленного краба с целью дальнейшей переработки", - отмечается в сообщении.
Интерфакс - Россия 19:37
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
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Авто

В Китае растет объем продаж автомобилей

В период с января по апрель объем продаж автомобилей в стране составил 5,67 млн единиц со спадом на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные организации.
ИА Красная Весна вчера в 04:28
Политика

Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию

Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru 18:35
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Экономика

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском вчера в 05:00
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Общество

В Ростовской области опровергли слухи о снятии ограничений

Для местных жителей уточнили, что глава государства дал право губернаторам решать о снятии или продлении ограничений.
Rostov gazeta 15:04
82
Общество

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
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Здоровье

Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы

Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.
РБК 20:00
Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
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Наука

К концу столетия уровень моря поднимется на метр

Evo-rus.com 01:31
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Армия и оружие

Российские военные испытали новую гиперзвуковую ракету с борта Ту-22М3

Испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты прошли в России. Они проводились с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.
ПолитРоссия 02:44
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Единоборства

Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова после победы Гэтжи

РИА Новости 16:16
Происшествия

На Колыме двое вахтовиков отметили получку поножовщиной

По версии следствия Отработав вахту, двое работников золотодобывающего предприятия поселились в съемной квартире одного из жилых домов по улице Мира в поселке Омсукчан.
Магаданская правда 19:48
Общество

В доме для престарелых в Якутске выявили девять случаев коронавируса

Роспотребнадзор провел проверку из-за коронавируса в пансионате для престарелых "Доверие" в городе Якутске, в результате выявлены еще восемь случаев инфицирования, материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике Саха (Якутия).
РИА Новости вчера в 23:59
2
Игры

Бывшие разработчики Apex Legends основали студию Gravity Well

Вашингтон, 12 мая 2020, 02:27 — REGNUM Разработчики Дрю Маккой и Джон Ширинг, создававшие многопользователький шутер Apex Legends, основали студию Gravity Well.
REGNUM 19:27
1
Общество

В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
108
Общество

Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего

Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с телеканалом "360", какие маски следует носить для обеспечения лучшей защиты.
РИА Новости 18:02
8
Общество

В ВОЗ понадеялись, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила в интервью агентству Bloomberg, что судя по последним нескольким дням РФ, возможно, вышла на плато по коронавирусу.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
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Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
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Технологии

В интерфейсе Thunderbolt обнаружены уязвимости

Исследователь компьютерной безопасности Бьёрн Руйтенберг (Björn Ruytenberg), работающий в техническом университете Эйндховена, рассказал об уязвимостях, обнаруженных в компьютерах, оснащенных интерфейсом Thunderbolt.
iXBT.com 08:01
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Общество

На орбите взорвался бак разгонного блока «Фрегат-СБ»

Хакасия-Информ 09 мая в 23:40
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Космос

Учёные испытали прототип солнечного паруса из графена

Графен может стать основой для солнечных парусов межпланетных и межзвёздных кораблей.
3DNews 09 мая в 10:07
Общество

В Кузбассе режим повышенной готовности продлили до 17 мая

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 17 мая, с 12 мая в регионе начнут снимать связанные с ним ограничения, вводить цифровые пропуска в области пока не будут, заявил губернатор Кемеровской Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:22
33
Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет только после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
РИА Новости 17:20
17
Наука

Обнаружена связь между сном и выходом из зоны комфорта

Специалисты обнаружили, что если человек ежедневно воспринимает новую информацию, ему необходимо выделять больше времени на сон.
Rusargument 19:00
Кино

Опубликованы кадры из предстоящей новогодней комедии «Вечер шутов»

Кино-Панк 09 мая в 05:43
Общество

Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
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Футбол

УЕФА опроверг изменение формата квалификации к еврокубкам

10 мая газета The Times сообщила о планах УЕФА на фоне пандемии сократить или вовсе отменить квалификационные игры к футбольным еврокубкам следующего сезона.
Известия 16:10
Армия и оружие

СМИ: жителей норвежского города напугала «заноза в глазу у России»

Норвежские вооруженные силы модернизируют радар системы "Глобус" в городе Вардё на севере страны, устанавливая новое американское оборудование.
РИА Новости 19:43
Шоу-бизнес

«Глаз не оторвать»: Климова показала, как выглядит без макияжа

В очередной раз актриса снялась без мейкапа с партнером по съемочной площадке вышеупомянутого фильма Александром Панкратовым-Черным.
Пятый канал 00:11
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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