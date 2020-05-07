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Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
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Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет 2-2,5% населения - это около 300 тыс. человек, сообщил
 мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
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