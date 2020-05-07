с чего всё началось

Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

Экономика В Петербурге подготовили второй пакет мер поддержки бизнеса Власти Петербурга завершили работу по формированию второго пакета мер поддержки бизнеса, пострадавшего на фоне ситуации с коронавирусом. 92

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 586

Общество Назван размер штрафа за нахождение без маски в транспорте Москвы Министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков рассказал, какой размер штрафа введен в городе за нахождение в общественном транспорте без маски и перчаток. 1K

Армия и оружие Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера. 7

Политика Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны. 105

Авто АвтоВАЗ запатентовал названия для новых Lada Названия оформлены и в связке с LADA, и по отдельности, поэтому, скорее всего, в дальнейшем они будут использованы для будущих моделей LADA. 1

Фигурное катание Фигуристка Трусова перейдет от Тутберидзе к Плющенко Российская 15-летняя фигуристка Александра Трусова покинет команду Этери Тутберидзе и начнет тренироваться под руководством олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 6

Технологии Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). 4

Происшествия Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции» Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. 329

Общество В Мордовии семьи получают выплаты на детей в возрасте до трех лет В соответствии с Указом Президента РФ от 7 апреля № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» семьям, проживающим на территории России и имеющим или ранее имевшим право на материнский капитал, в течение трех месяцев (с апреля по июнь) установлена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей. 23

Общество Собянин исключил ослабление режима самоизоляции с 12 мая Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции. 31

Политика Путин рассказал о состоянии Мишустина Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ослабления мер борьбы с коронавирусом рассказал о самочувствии главы кабмина Михаила Мишустина и передал от него привет губернаторам. 950

Экономика Китай может продать часть госдолга США, обвалив курс доллара Даже если власти КНР примут решение избавиться от всего госдолга США, ФРС облигации быстро скупит и после резкого краткосрочного взлета процентные ставки по ним придут в норму, уверены эксперты. 1

Армия и оружие СК установил причастность двух полковников ВСУ к обстрелам Донбасса Двух полковников Вооруженных сил Украины обвиняют в преступлениях против мирного населения Донбасса.

Политика Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил о планах страны усилить меры безопасности для дипломатов в России. 915

Общество Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН. 1,7K

Гаджеты Опубликован рейтинг самых мощных недорогих смартфонов В рейтинге самых мощных бюджетных смартфонов за апрель первое место оказалось за моделью Oppo Reno3 5G, основанной на процессоре MediaTek Dimensity 1000L. 12