Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаСобянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве

Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он объяснил, что количество предполагаемых заражённых вычислено по результатам анализов 100 тысяч москвичей за последние три дня.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия -24
" заявил, что реальное число зараженных коронавирусом в столице составляет 2-2,5% населения, то есть около 300 тыс. человек.
Газета.Ru09:40

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Собянин: как быстро мы выйдем из ситуации эпидемии, зависит от нас

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Собянин заявил о 300 тысяч зараженных коронавирусом москвичей

Ёлдаш06:06

Собянин: реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тыс

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Собянин: Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тыс. человек

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Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом

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В Москве заразилось коронавирусом около 300 тысяч человек – Собянин

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Собянин заявил о 300 тысячах заразившихся коронавирусом в Москве

Lenta.ru05:16
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Общество

Организаторы проекта «Имена героев» извинились за фотографию Гитлера

Челябинск, 7 мая 2020, 17:04 — REGNUM В Челябинске представители торгово-развлекательного комплекса «Космос» извинились за фотографию Адольфа Гитлера, которая была опубликована вместе с историей о якобы воевавшем ветеране Великой Отечественной войны.
REGNUM 10:04
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Политика

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Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Армия и оружие

Минобороны Италии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с пандемией

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Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая

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РБК 09:37
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Происшествия

Три человека пострадали при жесткой посадке военного вертолета в Крыму

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Происшествия

МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»

Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
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Политика

Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма

Президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма.
ТАСС 09:30
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Общество

Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
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Экономика

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Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
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Общество

Около 200 тыс. москвичей вернутся на работу с 12 мая

С 12 мая в Москве смогут возобновить работу не только строительные компании, как было объявлено 6 мая, но и предприятия автопрома, легкой промышленности, машиностроения, производители компьютеров и электроники, деятельность которых в настоящий момент ограничена.
Коммерсантъ 10:13
Экономика

Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2020 году

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла наиболее вероятные сценарии восстановления туризма в 2020 году.
Lenta.ru 10:27
Политика

Путин: Мишустин идет на поправку

Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений.
Коммерсантъ вчера в 08:39
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Армия и оружие

Сын Микояна рассказал о краже американцами идеи советского космолета

Московский Комсомолец 07:17
Происшествия

Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков

Бывший депутат Заксобрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
BFM.ru 01:57
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Авто

Nissan готовится к уходу с рынка Европы

Компания Nissan планирует сократить свое присутствие в Европе и сосредоточиться на трех рынках: США, Китае и Японии.
Автоновости дня 05 мая в 01:54
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Происшествия

В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу Джамбула Джанашию - еще одного предполагаемого соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
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Общество

Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть

Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
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Политика

США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
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Шоу-бизнес

Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались

Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

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REGNUM 04:15
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Общество

Оренбуржье попало в группу регионов с «низким вирусным суверенитетом»

По результатам исследования Оренбургская область вошла в группу регионов с «низким вирусным суверенитетом».
Orenonline.ru 02:20
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Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом

Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
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Общество

Губернатор Куйвашев ввел масочный режим во всей Свердловской области

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Шоу-бизнес

Адель опубликовала новую фотографию ко дню рождения

Популярная певица британского происхождения отметила 32-й день рождения и обновила свой инстаграм.
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Чемпион Европы по волейболу сообщил о нападении на него в Москве

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Политика

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Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
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Здоровье

Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

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Lenta.ru вчера в 15:30
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Фигурное катание

Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова ушла из команды Этери Тутберидзе и будет работать с Евгением Плющенко.
Bobsoccer вчера в 09:28
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Армия и оружие

Появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море

Шестой флот США опубликовал фото группировки из четырех фрегатов: трех американских и британского, - крейсирующих в Баренцевом море у северных границ России.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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