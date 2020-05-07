Коронавирус
Комсомольская правдаСобянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве
Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он объяснил, что количество предполагаемых заражённых вычислено по результатам анализов 100 тысяч москвичей за последние три дня.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия -24" заявил, что реальное число зараженных коронавирусом в столице составляет 2-2,5% населения, то есть около 300 тыс. человек.Газета.Ru09:40
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 10:38, Ашберн
Общество
Организаторы проекта «Имена героев» извинились за фотографию Гитлера
Челябинск, 7 мая 2020, 17:04 — REGNUM В Челябинске представители торгово-развлекательного комплекса «Космос» извинились за фотографию Адольфа Гитлера, которая была опубликована вместе с историей о якобы воевавшем ветеране Великой Отечественной войны.
REGNUM 10:04
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Армия и оружие
Минобороны Италии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с пандемией
Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини по телефону поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за помощь России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 10:31
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая
В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним.
РБК 09:37
Происшествия
Три человека пострадали при жесткой посадке военного вертолета в Крыму
Коммерсантъ 09:48
Происшествия
МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
Политика
Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма
Президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма.
ТАСС 09:30
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Общество
Около 200 тыс. москвичей вернутся на работу с 12 мая
С 12 мая в Москве смогут возобновить работу не только строительные компании, как было объявлено 6 мая, но и предприятия автопрома, легкой промышленности, машиностроения, производители компьютеров и электроники, деятельность которых в настоящий момент ограничена.
Коммерсантъ 10:13
Экономика
Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2020 году
Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла наиболее вероятные сценарии восстановления туризма в 2020 году.
Lenta.ru 10:27
Политика
Путин: Мишустин идет на поправку
Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Армия и оружие
Сын Микояна рассказал о краже американцами идеи советского космолета
Московский Комсомолец 07:17
Происшествия
Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Бывший депутат Заксобрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
BFM.ru 01:57
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Авто
Nissan готовится к уходу с рынка Европы
Компания Nissan планирует сократить свое присутствие в Европе и сосредоточиться на трех рынках: США, Китае и Японии.
Автоновости дня 05 мая в 01:54
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу Джамбула Джанашию - еще одного предполагаемого соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 10:28
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
Политика
США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»
В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались
Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
ИА InterMedia 04:52
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
Оренбуржье попало в группу регионов с «низким вирусным суверенитетом»
По результатам исследования Оренбургская область вошла в группу регионов с «низким вирусным суверенитетом».
Orenonline.ru 02:20
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом
Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:23
Общество
Губернатор Куйвашев ввел масочный режим во всей Свердловской области
Указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева от 7 мая о введении масочного режима на всей территории региона Напомним, что ранее масочный режим действовал только в тех городах, где была неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом.
АиФ Урал 08:34
Шоу-бизнес
Адель опубликовала новую фотографию ко дню рождения
Популярная певица британского происхождения отметила 32-й день рождения и обновила свой инстаграм.
SM News 10:13
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК вчера в 08:34
Здоровье
Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:30
Фигурное катание
Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова ушла из команды Этери Тутберидзе и будет работать с Евгением Плющенко.
Bobsoccer вчера в 09:28
Армия и оружие
Появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море
Шестой флот США опубликовал фото группировки из четырех фрегатов: трех американских и британского, - крейсирующих в Баренцевом море у северных границ России.
Российская газета 05:26