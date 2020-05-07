с чего всё началось

Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он объяснил, что количество предполагаемых заражённых вычислено по результатам анализов 100 тысяч москвичей за последние три дня.

Общество Организаторы проекта «Имена героев» извинились за фотографию Гитлера Челябинск, 7 мая 2020, 17:04 — REGNUM В Челябинске представители торгово-развлекательного комплекса «Космос» извинились за фотографию Адольфа Гитлера, которая была опубликована вместе с историей о якобы воевавшем ветеране Великой Отечественной войны. 50

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 645

Армия и оружие Минобороны Италии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с пандемией Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини по телефону поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за помощь России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним. 8

Происшествия МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского. 371

Общество Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь. 253

Экономика Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. 8,4K

Общество Около 200 тыс. москвичей вернутся на работу с 12 мая С 12 мая в Москве смогут возобновить работу не только строительные компании, как было объявлено 6 мая, но и предприятия автопрома, легкой промышленности, машиностроения, производители компьютеров и электроники, деятельность которых в настоящий момент ограничена.

Экономика Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2020 году Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла наиболее вероятные сценарии восстановления туризма в 2020 году.

Политика Путин: Мишустин идет на поправку Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений. 1K

Авто Nissan готовится к уходу с рынка Европы Компания Nissan планирует сократить свое присутствие в Европе и сосредоточиться на трех рынках: США, Китае и Японии. 67

Происшествия В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу Джамбула Джанашию - еще одного предполагаемого соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова. 1

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 846

Общество Губернатор Куйвашев ввел масочный режим во всей Свердловской области Указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева от 7 мая о введении масочного режима на всей территории региона Напомним, что ранее масочный режим действовал только в тех городах, где была неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом. 34

Здоровье Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом. 408