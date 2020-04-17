Коронавирус
Московский КомсомолецСобянин назвал сценарий коронавируса в Москве не самым плохим
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что столица идет "не по самому плохому сценарию" в пандемии коронавируса. Он отметил, что это с учетом тех мероприятий, которые власти проводят в Москве по ограничению движения и самоизоляции.
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Футбол
Василий Уткин: Не нравится, что к Семину люди относятся как к легенде
Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о работе главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.
Bookmaker-ratings.ru 15:59
Политика
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК 16:05
Религия
В РПЦ констатировали сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований
Начальник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований.
Газета.Ru 07:51
Политика
Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
Космос
NASA заявило об обнаружении похожей на Землю экзопланеты
UfacityNews.ru вчера в 02:40
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Происшествия
Стало ясно, как женщина заразилась коронавирусом в брянской больнице
Пациент покинула больницу в первой половине дня, а во второй половине к нам поступил списки из полиции и из поликлиники, из которых следовало, что один человек, который контактировал с прихожанами, находится у нас.
Почепское слово 16:19
Общество
В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом
Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС 16:37
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Общество
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров
Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
Армия и оружие
Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27
Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 12:30
Космос
Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Международная команда исследователей при помощи компьютерного моделирования установила, что порядка 4,5 миллиарда лет назад на ранней стадии формирования Земля могла быть не такой круглой, какой знаем ее мы.
Российская газета 15 апреля в 09:05
Здоровье
Губернатор Евгений Куйвашев призвал свердловчан соблюдать самоизоляцию и не разводиться
Губернатор Евгений Куйвашев призвал свердловчан к терпению.
Европейско-Азиатские новости 11:49
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 05:28
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в мире превысило 150 тысяч
Количество умерших людей, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией, превысило 150 тысяч и составило 150 948.
Эхо Москвы 15:16
Кино
Умер актер, сыгравший шерифа из фильма «Рэмбо: Первая кровь»
Нью-Хейвен, США, 17 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Американский актер Брайан Деннехи, сыгравший роль шерифа в фильме «Рэмбо: Первая кровь», умер в возрасте 81 года от причин, не связанных с коронавирусом.
REGNUM 02:13
Политика
Трамп вступил в перепалку с губернатором Нью-Йорка из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за того, как штат реагирует на коронавирус.
РИА Новости 13:22
Кино
Чедвик Боузман экстремально похудел для роли в военной драме Спайка Ли
По сведениям Тайлера, Боузману пришлось резко похудеть для роли в фильме Da 5 Bloods, который снимает Спайк Ли.
Киноафиша России 05:20
Политика
Белый дом: Китай лишил нас лучшей за полвека экономики (The Times, Великобритания) (The Times)
Бывший помощник госсекретаря по Восточной Азии Курт Кэмпбелл (Kurt Campbell) сказал, что Белый дом зол на Китай из-за того ущерба, который вспышка коронавируса нанесла президенту Трампу перед ноябрьскими выборами.
ИноСМИ 09:48
Политика
Путин: пик по коронавирусу еще не пройден
Президент России Владимир Путин вновь заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден.
Газета.Ru 09:28
Футбол
«Валенсия» пожаловалась в УЕФА на испанскую федерацию футбола
«Валенсия» подала жалобу в УЕФА на Федерацию футбола Испании.
Спорт-Экспресс 11:26
Общество
В США зафиксировали тяжелейшую засуху в истории
Lenta.ru 10:58
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Футбол
Широков встал на защиту чемпионата Беларуси
Бывший полузащитник сборной России призвал общественность быть более снисходительными к командам чемпионата Беларуси.
ProstoProSport 13:31