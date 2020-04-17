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Происшествия Стало ясно, как женщина заразилась коронавирусом в брянской больнице Пациент покинула больницу в первой половине дня, а во второй половине к нам поступил списки из полиции и из поликлиники, из которых следовало, что один человек, который контактировал с прихожанами, находится у нас. 12

Общество В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.

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Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,2K

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