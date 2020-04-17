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Политика В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. 140

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