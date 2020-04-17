Коронавирус
Московский КомсомолецСобянин назвал сценарий коронавируса в Москве не самым плохим
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что столица идет "не по самому плохому сценарию" в пандемии коронавируса. Он отметил, что это с учетом тех мероприятий, которые власти проводят в Москве по ограничению движения и самоизоляции.
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Общество
Сбербанк объяснил инцидент с номерами в приложении
Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности.
Вести.Ru 12:45
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Политика
Путин: Россия обязательно победит эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что страна обязательно победит эпидемию коронавируса.
Газета.Ru 13:23
Общество
Мишустин передал регионам коечный фонд федеральных клиник
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник для борьбы с коронавирусом.
News.ru 12:39
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик эпидемии в России будет летом
Врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал наступление пика эпидемии коронавируса в России, пишет RT.
Ореанда-Новости 17:07
Общество
В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом
В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет.
Газета.Ru 16:37
Общество
Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве
По словам мэра, в результате предпринимаемых мер в городе удалось обеспечить запас прочности медицинской системы — не сиюминутный, а на видимую перспективу.
Росбалт 15:39
Политика
В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
Политика
Зеленский посоветовал украинцам думать о том, чтобы выжить
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса COVID-19, гражданам нужно думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить.
РИА Новости 16:16
Политика
Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
Наука
Создана солнечная батарея с рекордным КПД – 50%
Согласно статье, опубликованной на портале Тechxplore.com, ученые из американской Национальной лаборатории возобновляемой энергии (NREL), изготовили солнечный элемент с шестью переходами, установивший сразу два мировых рекорда, показав КПД в 47,1% при концентрированном освещении и 39,2% при свечении «одного Солнца».
RuNews24.ru 09:29
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Происшествия
Первый заболевший COVID-19 в Севастополе сохранил лишь 30% легких
Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 13:18
Политика
МИД: десятки российских школьников в США оказались в сложном положении
Российские власти просят предоставить им точное количество детей, их фамилий и имена, информацию о местонахождении, названия учебных заведений, а также контактные данные тех, кто отвечал за пребывание школьников в США.
vtomske.ru 15 апреля в 01:45
Политика
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК 16:05
Армия и оружие
В России создали резерв из 10 тысяч военных для борьбы с коронавирусом
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы страны создали резерв из 10 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники для помощи регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:20
Политика
Зеленский поставил Донбассу условие проведения выборов
Киев, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Киев не санкционирует выборы в Донбассе, пока не вернёт себе контроль над границей с РФ, заявил 17 апреля украинский президент Владимир Зеленский, передаёт kanalukraina.tv.
REGNUM 16:52
Общество
Продажу алкоголя в жилых домах и небольших барах запретили
Государственная дума РФ приняла закон, запрещающий продажу алкоголя в объектах общественного питания площадью менее 20 квадратных метров, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
Би-порт 06:44
Авто
В сети рассекретили Nissan X-Trail нового поколения
Японский автопроизводитель готовит к премьере новое поколение популярного кроссовера Nissan X-Trail.
Тарантас Ньюс 00:21
Общество
Несколько сотрудников ОАК заразились коронавирусом
Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких сотрудников офисов Объединеной авиастроительный корпорации (ОАК) в Москве.
ТАСС 17:09
Общество
Губернатор Краснодарского края продлил режим карантина до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина до конца месяца.
Известия 08:31
Религия
В РПЦ констатировали сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований
Начальник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований.
Газета.Ru 07:51
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после реанимации
Ранее концертный директор Татьяны Булановой заявлял, что певице удалось предотвратить инсульт.
АБН вчера в 10:29
Футбол
Самый вместительный стадион Китая начали строить в Гуанчжоу
Самый масштабный футбольный стадион страны начали строить в китайской провинции Гуанчжоу, он вмещает около 100 тыс зрителей, передает агентство "Синьхуа".
Вестник Кавказа вчера в 06:32
Музыка
Продюсер «Ласкового мая» обвинил Пугачеву и Леонтьева в краже песен
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева в плагиате.
АБН 02:59
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49