Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

Собянин назвал сообщения о введении ограничений с 15 сентября слухами

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами возвращение ограничений с 15 сентября в Москве из-за коронавируса.В источнике
С чего всё началось
"По поводу 15 сентября - эти слухи бесконечные, они просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил - никаких планов на этот счет нет", - сказал Собянин в эфире "Россия 24
", отвечая на вопрос по поводу слухов о введении режима самоизоляции из-за коронавируса в столице с 15 сентября.
РИА Новости09:28
Подробнее о событии
Вечерняя Москва

Мэр Москвы назвал слухами возвращение ограничений в городе с 15 сентября

Вечерняя Москва09:28
РИАМО

Собянин опроверг слухи о введении карантина в столице в сентябре

РИАМО11:16
РБК

Собянин назвал слухами сообщения о введении ограничений с 15 сентября

РБК10:07
Москва 24

Планов по введению ограничений в Москве с 15 сентября нет – Собянин

Москва 2409:30
ТАСС

Собянин назвал слухами информацию о возвращении ограничений в Москве с 15 сентября

ТАСС10:21
РИА Новости

Собянин назвал сообщения о введении ограничений с 15 сентября слухами

РИА Новости09:28
Агентство Москва

Сергей Собянин: Планов по введению ограничений в Москве с 15 сентября нет

Агентство Москва09:27

МиГ-31БМ подняли на перехват самолетов США над Баренцевым морем

Российские военные в четверг поднимали в воздух модернизированный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ для сопровождения над Баренцевым морем американского самолета-разведчика Poseidon.
МиГ-31БМ подняли на перехват самолетов США над Баренцевым морем
Известия10:48
442

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости04:27
118

Пилот «Рейсинг Пойнт» Перес сдал отрицательный тест на коронавирус

Пилот команды "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию и сможет принять участие в Гран-при Испании "Формулы-1", сообщается в микроблоге британской команды в Twitter.
РИА Новости04:32
1

Госпитализацию Ефремова связали со злоупотреблением алкоголем

У актера Михаила Ефремова, госпитализированного из здания суда в Боткинскую больницу, предположительно, мог развиться стеноз сосудов на фоне злоупотребления алкоголем, заявил знакомый с ситуацией источник.
Взгляд.ру11:37
3

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
56

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
660

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
1,1K