Собянин назвал сообщения о введении ограничений с 15 сентября слухами
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Собянин назвал сообщения о введении ограничений с 15 сентября слухами
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами возвращение ограничений с 15 сентября в Москве из-за коронавируса.В источнике
С чего всё началось
"По поводу 15 сентября - эти слухи бесконечные, они просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил - никаких планов на этот счет нет", - сказал Собянин в эфире "Россия 24
", отвечая на вопрос по поводу слухов о введении режима самоизоляции из-за коронавируса в столице с 15 сентября.
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