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Lenta.ru
Lenta.ru

Собянин назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России закончится в течение полугода, то есть к февралю-марту 2021 года. Такой срок назвал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.В источнике
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Агентство Москва

Собянин рассчитывает на окончательную победу над коронавирусом в течение полугода

Агентство Москва04:56
RT на русском

Собянин дал прогноз по ситуации с коронавирусом

RT на русском04:53
ТАСС

Собянин заявил, что коронавирус в Москве будет побежден до весны 2021 года

ТАСС04:34
Интерфакс

Собянин заявил о возможности победить COVID-19 в Москве за полгода

Интерфакс04:46
Москва 24

Коронавирус в Москве удастся победить до весны – Собянин

Москва 2404:35
РИА Новости

Собянин назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

РИА Новости04:34
Национальная служба новостей

Собянин назвал срок окончательной победы над COVID-19

Национальная служба новостей04:52

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

Речь идет об археологических находках, элементах барельефов и мозаик, антиквариата возрастом более 100 лет, а также о предметах, связанных с этнографией и бытом старинных турецких деревень (утюги, ключи).
РИА Новости05:59

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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МИД прокомментировал санкции США против трех российских НИИ

Москва считает вопиющим введение США санкций против российских НИИ, особенно возмутителен факт, что под ограничительные меры попали ученые и специалисты, работавшие над разработкой российской вакцины от COVID-19, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
РИА Новости06:26

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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