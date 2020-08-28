Собянин назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России
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Эпидемия коронавируса в России закончится в течение полугода, то есть к февралю-марту 2021 года. Такой срок назвал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.В источнике
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Собянин рассчитывает на окончательную победу над коронавирусом в течение полугода
Агентство Москва04:56