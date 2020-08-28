Смотрите также

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Лукашенко пригрозил ответить Литве на санкции

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Меркель надеется, что российских силовиков не задействуют в Белоруссии

Глава МИД Украины заявил о заморозке всех контактов с Белоруссией

Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО

Работающие над вакциной от COVID-19 россияне подпали под санкции США

Премьера фильма «Вратарь галактики» прошла в Москве

Мужчина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

В СМИ нашли сходство между отравлением Навального и бизнесмена Гебрева

Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Сборная России по художественной гимнастике не поедет на ЧЕ в Киеве

Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России

Телеведущая Ушакова отозвала иск к Кокорину и Мамаеву

Лукашенко пригрозил ответить Литве на санкции

Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии

Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Меркель выступила за сохранение диалога с Россией

Работающие над вакциной от COVID-19 россияне подпали под санкции США

Собянин назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России

Абэ уведомил партию из правящей коалиции о решении уйти в отставку

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»

Россия высылает одного из дипломатов посольства Норвегии

Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Родительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат