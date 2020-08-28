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Lenta.ru
Lenta.ru

Собянин назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России закончится в течение полугода, то есть к февралю-марту 2021 года. Такой срок назвал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.В источнике
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РИАМО

Собянин: В течение нескольких месяцев мы окончательно победим коронавирус

РИАМО04:57
Агентство Москва

Собянин рассчитывает на окончательную победу над коронавирусом в течение полугода

Агентство Москва04:56
РИА Новости

Собянин назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

РИА Новости04:34
Интерфакс

Собянин заявил о возможности победить COVID-19 в Москве за полгода

Интерфакс04:46
Москва 24

Коронавирус в Москве удастся победить до весны – Собянин

Москва 2404:35
RT на русском

Собянин дал прогноз по ситуации с коронавирусом

RT на русском04:53
ТАСС

Собянин заявил, что коронавирус в Москве будет побежден до весны 2021 года

ТАСС04:34

В Федерации карате России оценили присуждение Зеленскому черного пояса

Черный пояс по карате главе Украины Владимиру Зеленскому могли присудить либо за большой вклад в развитие данного вида боевого искусства, либо в знак уважения, либо он просто соответствует этой степени мастерства, заявил газете ВЗГЛЯД президент Федерации карате России Сергей Цой.
Взгляд.ру07:08
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Kia Stinger стал безопаснее и получил новый мотор

Салон фастбека преобразили обновленная мультимедийная система, диаметр экрана которой теперь варьируется от 8 (раньше было 7) до 10,25 дюйма, а также два варианта приборной панели: аналоговой с 4,2-дюймовым цифровым «кластером» и полностью цифровой.
Автоновости днявчера в 15:46
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Правительство РФ учредило премию имени Петра Великого

Премию будут присуждать 9 июня — в день рождения Петра I. "Установить, что один раз в пять лет начиная с 2022 года присуждаются три премии правительства РФ имени Петра Великого в размере 3 млн руб. каждая", — говорится в постановлении.
Коммерсантъ08:54
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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ

В России считают несправедливыми и незаконными санкции США против сразу нескольких научно-исследовательских институтов Минобороны России, которые в том числе занимаются вакциной от коронавируса.
Российская газета08:07
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