Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСобянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС в четверг, 4 июня.
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Сергей Собянин
То есть поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять.
— Сергей Собянин, мэр МосквыИнтерфакс 11:52
с чего всё началось
— Несмотря на угрозу коронавируса, надо приспосабливаться к ситуации и начинать жить нормальной, полноценной жизнью, — сказал мэр Москвы в эфире телеканала "Россия 24
".
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