с чего всё началось

То есть поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять.

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС в четверг, 4 июня.

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