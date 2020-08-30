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Известия

Собянин назвал срок выхода на привычный темп развития экономики Москвы

«Если экономика не будет еще получать таких ударов, которые она получила этой весной, я думаю, что в следующем году она выйдет на нормальные темпы и на нормальное развитие, — во многом благодаря тому, что своевременно поддержали и на федеральном, и на региональном уровне», — сказал Собянин в интервью на телеканале «Россия 1».В источнике
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Народные новости

Собянин: нормальные темпы развития экономики Москвы возможны в 2021 году

Народные новости08:40
РИАМО

Экономика столицы может выйти на нормальные темпы развития в 2021 году

РИАМО07:56
Известия

Собянин назвал срок выхода на привычный темп развития экономики Москвы

Известия06:41
РЕН ТВ

Собянин назвал сроки выхода экономики Москвы к привычному развитию

РЕН ТВ07:15
Mockva.ru

Собянин оценил сроки выхода экономики Москвы на нормальные темпы развития

Mockva.ru06:37
ТАСС

Собянин: экономика Москвы сможет выйти на нормальные темпы развития в 2021 году

ТАСС06:20

Баллистика над Кваджалейном

После разгона над океаном и отделения от боевой ступени три боеголовки прошли космическую зону полета и вошли в атмосферу над полигоном атолла Кваджалейн.
Баллистика над Кваджалейном
Naked Science27 августа в 13:24

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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В Киеве заявили о готовности Кравчука посетить Донбасс

Первый замглавы делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил о готовности руководителя делегации Леонида Кравчука поехать на неподконтрольную Киеву часть Донбасса.
RT на русском07:18
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Мужчины умирают от коронавируса в полтора раза чаще — вирусолог

Мужчины умирают от коронавирусной инфекции COVID-19 в полтора раза чаще чем женщины, сообщила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова, 30 августа в прямой эфире программы «Вести» телеканала «Россия-1».
ИА Красная Весна08:49

Вашингтон начал поставки ЗРК Patriot для военных в Румынии

Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
Актуальные Новостивчера в 06:50
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Месси назвали условие досрочного разрыва контракта с «Барселоной»

На фоне многочисленных публикаций в СМИ и неясности относительно реальных условий контракта 33-летнего аргентинца с сине-гранатовыми в руководстве лиги приняли решение проанализировать действующее соглашение между Месси и «Барселоной».
Lenta.ru08:53

В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM01:54
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