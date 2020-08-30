Собянин назвал срок выхода на привычный темп развития экономики Москвы
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«Если экономика не будет еще получать таких ударов, которые она получила этой весной, я думаю, что в следующем году она выйдет на нормальные темпы и на нормальное развитие, — во многом благодаря тому, что своевременно поддержали и на федеральном, и на региональном уровне», — сказал Собянин в интервью на телеканале «Россия 1».В источнике
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