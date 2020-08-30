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Известия
Известия

Собянин назвал срок выхода на привычный темп развития экономики Москвы

«Если экономика не будет еще получать таких ударов, которые она получила этой весной, я думаю, что в следующем году она выйдет на нормальные темпы и на нормальное развитие, — во многом благодаря тому, что своевременно поддержали и на федеральном, и на региональном уровне», — сказал Собянин в интервью на телеканале «Россия 1».В источнике
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Известия

Собянин назвал срок выхода на привычный темп развития экономики Москвы

Известия06:41
РИАМО

Экономика столицы может выйти на нормальные темпы развития в 2021 году

РИАМО07:56
РЕН ТВ

Собянин назвал сроки выхода экономики Москвы к привычному развитию

РЕН ТВ07:15
Народные новости

Собянин: нормальные темпы развития экономики Москвы возможны в 2021 году

Народные новости08:40
Mockva.ru

Собянин оценил сроки выхода экономики Москвы на нормальные темпы развития

Mockva.ru06:37
Экономика сегодня

Собянин назвал условие выхода экономики Москвы на нормальные темпы развития

Экономика сегодня06:34
ТАСС

Собянин: экономика Москвы сможет выйти на нормальные темпы развития в 2021 году

ТАСС06:20

Представитель Киева в контактной группе выступил за всеобщую амнистию

Всеобщая амнистия, выборы и особый статус Донбасса необходимы для прекращения конфликта на Донбассе, заявил новый заместитель главы украинской делегации в контактной группе бывший премьер-министр Витольд Фокин 30 августа в интервью изданию «Страна».
ИА Красная Весна06:56
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Путин и Лукашенко обещали укрепить сотрудничество России и Белоруссии

Готовность укреплять сотрудничество между Россией и Белоруссией подтвердили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, 30 августа сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна05:56
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Кабмин выделил 34 млрд рублей на выплаты на детей от трех до семи лет

Из резервного фонда правительства России Минтруду выделят 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, пишет «Ъ». Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Все новости (Нижний Тагил)07:10
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Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

После заявления клиники ряд омских медиков выступили в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
РБК28 августа в 16:34
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Помпео обсудил с Зеленским «пагубные инвестиции» Китая в «Мотор Сич»

«Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич"»,— говорится в пресс-релизе Госдепартамента.
Коммерсантъ22:25
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Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона.
Газета.Ru08:02
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