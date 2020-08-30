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Известия

Собянин назвал срок выхода на привычный темп развития экономики Москвы

Экономика российской столицы может выйти на нормальные темпы развития уже в следующем году. Об этом в воскресенье, 30 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
Если экономика не будет еще получать таких ударов, которые она получила этой весной, я думаю, что в следующем году она выйдет на нормальные темпы и на нормальное развитие. Во многом благодаря тому, что своевременно поддержали и на федеральном, и на региональном уровне.
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Известия

Собянин назвал срок выхода на привычный темп развития экономики Москвы

Известиявчера в 06:41
Агентство Москва

Сергей Собянин: Столичная экономика сможет выйти на нормальные темп и развитие в 2021 году

Агентство Москвавчера в 14:47
Mockva.ru

Московские предприятия не могут оправиться от последствий пандемии — Собянин

Mockva.ruвчера в 15:21
Народные новости

Собянин: нормальные темпы развития экономики Москвы возможны в 2021 году

Народные новостивчера в 08:40
РЕН ТВ

Собянин назвал сроки выхода экономики Москвы к привычному развитию

РЕН ТВвчера в 07:15
РИАМО

Объем промышленного производства в Москве превысил показатель 2019 года

РИАМО00:16
ТАСС

Собянин: экономика Москвы сможет выйти на нормальные темпы развития в 2021 году

ТАССвчера в 06:20

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который на прошлой неделе объявил о своем намерении уйти в отставку, планирует позвонить президенту России Владимиру Путину в течение дня, чтобы лично уведомить его о своем решении.
Готовящийся к отставке Абэ намерен в течение дня позвонить Путину
Известия22:46
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Коммерсантъвчера в 13:23

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Московский Комсомолец Тула28 августа в 20:28