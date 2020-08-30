Собянин назвал срок выхода на привычный темп развития экономики Москвы
Экономика российской столицы может выйти на нормальные темпы развития уже в следующем году. Об этом в воскресенье, 30 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.В источнике
Если экономика не будет еще получать таких ударов, которые она получила этой весной, я думаю, что в следующем году она выйдет на нормальные темпы и на нормальное развитие. Во многом благодаря тому, что своевременно поддержали и на федеральном, и на региональном уровне.
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