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Известия
Известия

Собянин назвал срок выхода на привычный темп развития экономики Москвы

Экономика российской столицы может выйти на нормальные темпы развития уже в следующем году. Об этом в воскресенье, 30 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.В источнике
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РЕН ТВ

Собянин назвал сроки выхода экономики Москвы к привычному развитию

РЕН ТВ07:15
Народные новости

Собянин: нормальные темпы развития экономики Москвы возможны в 2021 году

Народные новости06:48
Mockva.ru

Собянин оценил сроки выхода экономики Москвы на нормальные темпы развития

Mockva.ru06:37
Известия

Собянин назвал срок выхода на привычный темп развития экономики Москвы

Известия06:41
ТАСС

Собянин: экономика Москвы сможет выйти на нормальные темпы развития в 2021 году

ТАСС06:20

США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
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Часть пособий на детей и по безработице отменят в России с 1 сентября

Напоминаем, что ситуации с коронавирусной инфекцией и введенными ограничениями в апреле в России максимальный размер пособия по безработице вырос с восьми тысяч рублей до более двенадцати тысяч рублей рублей.
ToDay News Ufa06:43
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Четыре сына Кадырова заявлены на боксерский турнир в Грозном

В октябре 2017 года телеканал «Матч ТВ» опубликовал трансляцию финала чемпионата России по боксу из Грозного, перед началом боев участников чемпионата на ринг вышли дети главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам, Эли и Ахмад.
РБК спорт06:56