Собянин назвал срок выхода на привычный темп развития экономики Москвы
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Экономика российской столицы может выйти на нормальные темпы развития уже в следующем году. Об этом в воскресенье, 30 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.В источнике
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