Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Lenta.ru
Lenta.ru

Собянин назвал срок завершения эпидемии коронавируса в России

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал срок завершения эпидемии коронавируса в России — он уверен, что это произойдет «в течение буквально нескольких месяцев», может быть, шести.В источнике
Подробнее о событии
Москва 24

Коронавирус в Москве удастся победить до весны – Собянин

Москва 2404:35
Агентство Москва

Собянин рассчитывает на окончательную победу над коронавирусом в течение полугода

Агентство Москва04:56
RT на русском

Собянин дал прогноз по ситуации с коронавирусом

RT на русском04:53
Интерфакс

Собянин заявил о возможности победить COVID-19 в Москве за полгода

Интерфакс04:46
Национальная служба новостей

Онищенко обвинил ВОЗ в чрезмерном запугивании населения коронавирусом

Национальная служба новостей10:26
РИА Новости

Собянин назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

РИА Новости04:34
ТАСС

Собянин заявил, что коронавирус в Москве будет побежден до весны 2021 года

ТАСС04:34

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
2,7K

Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко "поставить на место" Литву соответствуют его линии поведения в сложных условиях, но выглядят неадекватно.
Ruposters.ru10:25

РФС отменил удаление игрока «Динамо» Скопинцева в матче с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что удаление защитника московского "Динамо" Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура чемпионата России было отменено.
Газета.Ru09:58