Собянин назвал срок завершения эпидемии коронавируса в России
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал срок завершения эпидемии коронавируса в России — он уверен, что это произойдет «в течение буквально нескольких месяцев», может быть, шести.В источнике
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