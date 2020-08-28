Мэр Москвы Сергей Собянин назвал срок завершения эпидемии коронавируса в России — он уверен, что это произойдет «в течение буквально нескольких месяцев», может быть, шести.

Политика Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко "поставить на место" Литву соответствуют его линии поведения в сложных условиях, но выглядят неадекватно. 12

Общество Маск назвал завод Tesla в Неваде целью арестованного в США россиянина Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки, о которой ранее заявил минюст США, арестовавший россиянина Егора Крючкова, было его предприятие по производству электроавтомобилей в штате Невада. 64

Политика Лукашенко назвал Путина своим хорошим другом Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина своим хорошим другом. 1K

Футбол Орлов: Малкома цепляли, судья должен был ставить пенальти. У Соболева было то же самое Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об эпизоде с неназначением пенальти в ворота московского "Динамо" в матче пятого тура РПЛ с "Зенитом" (1:0).

Спорт Сборная России по художественной гимнастике не поедет на ЧЕ в Киеве Сборной России по художественной гимнастике не оказалось в списке участников чемпионата Европы в Киеве, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (UEG).

Происшествия В США число жертв шторма «Лаура» возросло до шести Ранее губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс сообщал о гибели четырех местных жителей. Сведения о жертвах из других штатов не поступали.

Общество В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России Пенсионный фонд России (ПФР) необходимо ликвидировать и платить пенсии напрямую из бюджета, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. 1,6K

Футбол «Аталанта» достигла договоренности о покупке Миранчука Московский "Локомотив" и "Аталанта" достигли договоренности о переходе полузащитника Алексея Миранчука.

Путешествия Российским туристам напомнили, что нельзя вывозить из Турции Речь идет об археологических находках и предметах старины, которые могут свободно продаваться на территории Турции, но не подлежат вывозу за границу. 11

Гаджеты Microsoft перезапустила обновление Windows с двухлетним стажем Microsoft впервые выпустила Windows 10 KB4023057 в 2018 году. Апдейт с такой маркировкой выпускался с тех пор Microsoft ещё несколько раз.

Экономика Импорт пальмового масла в Россию уменьшился на фоне пандемии Москва, 28 августа 2020, 16:03 — REGNUM В течение первых шести месяцев текущего года импорт пальмового масла в Россию впервые за последние шесть лет снизился почти на 7%. Об этом 28 августа сообщили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка, передает РБК. 120