Коронавирус
Lenta.ruСобянин назвал срок завершения эпидемии коронавируса в России
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал срок завершения эпидемии коронавируса в России — он уверен, что это произойдет «в течение буквально нескольких месяцев», может быть, шести.
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Собянин рассчитывает на окончательную победу над коронавирусом в течение полугода
Агентство Москва04:56
Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 12:35, Ашберн
Общество
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
В немецкой клинике Charite заявили, что Алексей Навальный все еще находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:02
Армия и оружие
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Минобороны опубликовало видео, сделанное с борта атомного подводного крейсера "Омск", который участвовал в учениях "Океанский щит" недалеко от берегов Аляски.
РИА Новости 09:19
Экономика
Девальвация рубля в России создана искусственно, заявил экономист
Процесс девальвации российского рубля был создан искусственным образом с целью сокращения дефицита бюджета страны.
Внешнеэкономические связи 07:29
Политика
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты
Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко "поставить на место" Литву соответствуют его линии поведения в сложных условиях, но выглядят неадекватно.
Ruposters.ru 10:25
Шоу-бизнес
Сын Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин в пятницу, 28 августа, женился на своей возлюбленной Лиане.
Дни24 08:17
Кино
Netflix планирует снять сериал по вселенной «Resident Evil»
Автором сценария нового проекта станет Эндрю Дабб, который стал соавтором сериала «Сверхъестественное».
Evo-rus.com 04:16
Политика
Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране стабилизируется.
RT на русском 11:32
Политика
Глава МИД Украины заявил о заморозке всех контактов с Белоруссией
Украина поставила «на паузу» все контакты с Белоруссией, заявил в эфире телеканала «1+1» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Rambler News Service 03:03
Общество
Маск назвал завод Tesla в Неваде целью арестованного в США россиянина
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки, о которой ранее заявил минюст США, арестовавший россиянина Егора Крючкова, было его предприятие по производству электроавтомобилей в штате Невада.
Известия 00:10
Экономика
34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей
Кабинет министров РФ подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на ежемесячные детские пособия для маленьких россиян в возрасте от 3 до 7 лет.
Live24 04:54
Политика
Лукашенко назвал Путина своим хорошим другом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина своим хорошим другом.
RT на русском 09:43
Политика
Глава МИД Чехии допустил внесение Лукашенко в санкционный список ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может попасть в санкционный список ЕС, если ситуация в республике ухудшится.
Известия 12:15
Футбол
Орлов: Малкома цепляли, судья должен был ставить пенальти. У Соболева было то же самое
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об эпизоде с неназначением пенальти в ворота московского "Динамо" в матче пятого тура РПЛ с "Зенитом" (1:0).
Чемпионат 11:36
Армия и оружие
Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США
В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.com 04:26
Спорт
Сборная России по художественной гимнастике не поедет на ЧЕ в Киеве
Сборной России по художественной гимнастике не оказалось в списке участников чемпионата Европы в Киеве, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (UEG).
Ридус вчера в 11:28
Политика
Меркель заявила о необходимости сохранения диалога с Россией
Берлин, 28 августа 2020, 13:54 — REGNUM Германии необходимо поддерживать диалог с Россией, заявила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель.
REGNUM 06:54
Футбол
Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе
RT на русском 12:30
Происшествия
В США число жертв шторма «Лаура» возросло до шести
Ранее губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс сообщал о гибели четырех местных жителей. Сведения о жертвах из других штатов не поступали.
Российская газета вчера в 20:36
Политика
Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу объявил, что из-за ухудшившихся проблем со здоровьем он принял решение оставить пост главы правительства.
Интерфакс 06:28
Общество
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Пенсионный фонд России (ПФР) необходимо ликвидировать и платить пенсии напрямую из бюджета, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Ведомости вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Сергей Соседов об оскорбившем Корчевникова звёздном госте: «Так мог поступить только «инвалид на голову»
Сергей Соседов, комментируя ситуацию, отметил, что так мог поступить только «инвалид на голову».
Дни24 11:47
Политика
Смольный опроверг информацию о возможной отставке Беглова
Информацию о возможной отставке губернатора Петербурга Александра Беглова опровергла пресс-служба администрации главы города.
Политическая Экспертиза 07:00
Футбол
«Аталанта» достигла договоренности о покупке Миранчука
Московский "Локомотив" и "Аталанта" достигли договоренности о переходе полузащитника Алексея Миранчука.
Российская газета 03:05
Путешествия
Российским туристам напомнили, что нельзя вывозить из Турции
Речь идет об археологических находках и предметах старины, которые могут свободно продаваться на территории Турции, но не подлежат вывозу за границу.
Вести.Ru 07:14
Гаджеты
Microsoft перезапустила обновление Windows с двухлетним стажем
Microsoft впервые выпустила Windows 10 KB4023057 в 2018 году. Апдейт с такой маркировкой выпускался с тех пор Microsoft ещё несколько раз.
iXBT.com 11:16
Экономика
Импорт пальмового масла в Россию уменьшился на фоне пандемии
Москва, 28 августа 2020, 16:03 — REGNUM В течение первых шести месяцев текущего года импорт пальмового масла в Россию впервые за последние шесть лет снизился почти на 7%. Об этом 28 августа сообщили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка, передает РБК.
REGNUM 09:03
Политика
ЕС подал апелляцию в споре с РФ по энергокорректировкам
ЕС подал апелляцию в соответствующий орган Всемирной торговой организации (ВТО) на решение третейской группы в споре с Россией по энергокорректировкам, сообщает Минэкономразвития РФ.
Вести.Ru 06:35