Экономика сегодня 24

Массовая вакцинация от коронавируса нового типа в Москве начнется в конце текущего года, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире Первого канала. "Серьезная" вакцинация столичного населения планируется в конце текущего года - начале следующего, отметил глава города.