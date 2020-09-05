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Газета.Ru
Газета.Ru

Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Массовая вакцинация от коронавируса нового типа в Москве начнется в конце текущего года, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире Первого канала. "Серьезная" вакцинация столичного населения планируется в конце текущего года - начале следующего, отметил глава города.В источнике
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РИА Новости

Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

РИА Новости18:40
Газета.Ru

Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Газета.Ruвчера в 14:34
Агентство Москва

Собянин: Массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце года

Агентство Москвавчера в 14:41
ТАСС

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце года

ТАССвчера в 14:55
Известия

Собянин анонсировал массовую вакцинацию от коронавируса в конце года

Известиявчера в 14:30
Москва 24

Собянин рассказал, когда в Москве планируется массовая вакцинация от коронавируса

Москва 24вчера в 14:25
Интерфакс

Массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется ближе к концу года

Интерфаксвчера в 03:41

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News.ruвчера в 03:21
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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РИА Новости05:29
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